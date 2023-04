Kunnen drones helpen tegen agressieve ganzen?

Medewerkers en leerlingen van Hogeschool Avans in Breda worden getreiterd door agressieve ganzen. Tot hier en niet verder, zegt Avans. Donderdag vindt er een pilot plaats met drones, waarmee ze hopen de ganzen te kunnen verdrijven.

Ze lijken onschuldig, maar volgens de medewerkers van Avans kunnen de ganzen onverwacht agressief uit de hoek komen. Dat ze graag broeden in de buurt van Avans Hogeschool is niets nieuws. Sinds twee jaar bevinden de ganzen zich op de locatie aan de Hogeschoollaan. Ze verblijven vooral bij het gras en water aan de voorkant van het gebouw. Wie langsloopt, telt wel 28 ganzen.

"Het probleem is nu heel groot", zegt Arno van Zundert, projectmanager huisvesting en vastgoed bij Avans. "We hebben overlast op het gebied van geluid en ontlasting bij ingangen en paden, maar de ganzen zitten ook in hun broedseizoen. Ze willen hun nest verdedigen en worden hierdoor agressief."

Aanvallen

De agressie van de ganzen gaat ver. Avans-medewerker Michiel van de Wijgaart werd al vier keer belaagd door een gans. Toen een gans uit het niets op hem af vloog op het parkeerterrein, vroeg hij de beveiligingscamerabeelden op. Daarop is te zien dat hij zomaar wordt aangevallen door het dier.

Avans International Office-medewerker Emma Munnichs noemt de aanvallen eerder uitzonderlijk. Ze is bezig met een wandeling om de locatie waar de ganzen zich bevinden. "Donderdag gaan ze er wat aan proberen te doen is ons verteld. Dat is fijn, want ze zitten overal." Munnichs noemt het gedrag van de ganzen agressief, maar aanvallen zijn echt een uitzondering. "Ze zitten weleens bij de ingang, dan durf ik er ook niet langs. Maar ze hebben me nog nooit op een agressieve manier achternagezeten."

Drones in plaats van lasers

Dit is niet de eerste keer dat Avans iets aan het probleem wil doen. Eerder deed de school een poging met lasers op het dak, maar dit bleek niet effectief. Op donderdag wordt een diervriendelijke pilot uitgevoerd met drones, in de hoop daarmee de ganzen van het terrein te kunnen verdrijven. Vliegend zullen ze de ganzen in de juiste richting sturen. Hoe de pilot uitpakt kan de organisatie niet inschatten.