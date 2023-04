Marc en Kees strijden tegen de schadelijke kant van waterwinning

Een dreigend drinkwatertekort zorgt voor een getouwtrek rondom het grondwater in de Zuid-Hollandse duinen. Dunea wil de waterwinningsplekken uitbreiden, maar natuurorganisaties vrezen dat de kwetsbare natuur aan het kortste eind zal trekken.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor Marc Janssen en Kees Vertegaal is de wandeling door duingebied Berkheide een vertrouwd weerzien op bekend terrein. Wat hen als studenten biologie in de jaren zeventig verbond, is ook wat hen vandaag samenbrengt: de strijd tegen schadelijke kanten van de waterwinning in het Zuid-Hollandse duingebied.

Hoog aan de strakblauwe hemel probeert een boomleeuwerik met onophoudelijke zangvluchten de lente in te luiden. Ook de stralende zon wil de lente een extra zetje geven, al is ze op deze nawinterse ochtend nog net iets te vroeg. "Over een paar weken staat het hier in volle bloei", vertelt Janssen in het nog slapende duinlandschap.

De Randstad lijkt ver weg in Berkheide, dat samen met het aangrenzende Meijendel het grootste duingebied van Zuid-Holland vormt. Maar de uitdagingen rondom bevolkingsgroei en woningbouw komen ook hier aan het oppervlak.

Drinkwaterbedrijf Dunea is natuurbeheerder in een deel van Berkheide, dat het gebruikt voor de winning van drinkwater voor Noordwijk tot aan Den Haag. Het bedrijf wil verschillende waterwinlocaties en infiltratieplassen uitbreiden. De waterlevering moet volgens Dunea vóór 2025 van 85 naar 90 miljoen kubieke meter per jaar om aan de verwachte watervraag te kunnen voldoen. Op korte termijn kijkt Dunea hiervoor naar Berkheide.

De geschiedenis herhaalt zich

Een doorn in het oog voor Janssen en Vertegaal, respectievelijk directeur van Stichting Duinbehoud en bestuurslid van Stichting Berkheide Coepelduynen. In overleg met Dunea proberen ze het ontwerp van meerdere waterwinningen te veranderen en uitbreidingen waar mogelijk te beperken.

Vanaf een hoge duin kijken de twee heren uit over een vochtige duinvallei. Vlak ernaast ligt winning 4, verscholen achter berkenbomen middenin Berkheide. De uitbreiding van deze winning brengt de biodiverse vochtige duinvalleien in gevaar, zo vrezen Janssen en Vertegaal, en dus dienden ze een zienswijze in bij de Omgevingsdienst. Janssen: "De natuurschade moet hier echt worden beperkt."

Janssen en Vertegaal zien de geschiedenis zich herhalen. Waar jonge natuurliefhebbers tegenwoordig de strijd aanbinden tegen de kap van het Sterrebos bij Geleen of Amelisweerd bij Utrecht, richtten Janssen en Vertegaal hun pijlen in de jaren tachtig op de duinschade door waterwinning.

"We begonnen ruzie te maken met de waterwinbedrijven", vertelt Janssen. "Dat heeft tot een stevige discussie geleid, ook met de provincie Zuid-Holland, en uiteindelijk geleid tot een regeneratiebeleid in Meijendel en Berkheide." Het aantal infiltratiemeertjes en oppervlakte-infiltratieputten werd afgeschaald en er werd geïnvesteerd in diepte-infiltratie.

Filter en opslagplaats

Janssen: "Bij diepte-infiltratie breng je sterk voorgezuiverd water op dertig meter diepte in en gebruik je het duingebied niet als filter maar als opslagplaats."

Oppervlakte-infiltratie gebruikt de zandbodem als filter én tijdelijke opslagplaats. Het rivierwater in de kunstmatige infiltratieplassen zakt langzaam de bodem in en wordt een paar maanden later en acht meter dieper weer opgepompt. Dit verandert de hydrologie van een duingebied en verrijkt de bodem.

Vanaf 1950 waren de infiltratieplassen een ecologische oplossing voor de droogte die wateronttrekking veroorzaakte. Met kunstmatige bekkens van rivierwater werd de ondergrondse zoetwaterbel hersteld en het waterpeil verhoogd. Maar het ingebrachte water was destijds nog niet voorgezuiverd en de waterstand te hoog.

Er ontstonden verruigde en voedselrijke duinmeertjes, maar geen vochtige duinvalleien met zeldzame planten als parnassia en moeraswespenorchis. Terwijl dat juist een van de habitattypes was die door de verdroging waren verdwenen.

Meer diepte-infiltratie en minder oppervlakte-infiltratie, zo pleiten de twee natuurorganisaties nu nog. De vochtige duinvallei die Janssen en Vertegaal vanaf de hoge duin bewonderen, is het resultaat van hun eigen inspanningen. "Binnen het regeneratiebeleid heeft Dunea alle winningsinfrastructuur opgeruimd. Ze hebben de hele toplaag eraf gehaald en alles gezeefd", vertelt Vertegaal. "Het leek wel een industriegebied: enorme zeefinstallaties, grote vrachtwagens en shovels. Ik heb wel een aantal keer geslikt toen ik het zag."

Twintig jaar terug werd het gebied de Kalahari genoemd. Het had meer weg van de Afrikaanse woestijn dan van een Nederlands duingebied. "Maar nu zie je dat allerlei natuurlijke patronen zijn teruggekeerd. Het zand heeft de kans gekregen om te verstuiven", aldus Vertegaal.

De stuifduinen werden grijze duinen en net boven het waterpeil, waar het natte zand niet opwaait, vormden zich vochtige duinvalleitjes. "Het is een succes van de eerste orde voor de natuur, maar wel een dat twintig jaar heeft geduurd."

Herstel is niet zo makkelijk

Nu wil Dunea aan de rand van het herstelde gebied meer water infiltreren en oppompen, met vernatting, of juist lokale verdroging, tot gevolg. Volgens Kevin Joosten, programmamanager van Berkheide bij Dunea, heeft dit vooral positieve gevolgen. Herstel tot de beoogde habitat is binnen vijf jaar mogelijk, meent hij. "We hebben het meest accurate grondwatermodel van Nederland. Ik denk dat wij geen vochtige duinvalleien gaan verliezen. Plaatselijk zullen zeer droge gebieden zelfs overslaan in vochtige duinvalleien."

Janssen ziet dit anders. "Het grondwater moet in de buurt van het maaiveld zitten. Maak je het droger, dan breng je het systeem opnieuw in verstuiving. Maak je het natter, dan veranderen de bestaande waardevolle duinvalleien in moeras. Het onderzoek van Dunea deugt gewoon niet. Er is een te grote onzekerheid rondom het hydrologische effect. Kaal zand vinden ze goed, want dat biedt ruimte voor grijze duinen. Vernatting vinden ze goed, want dan krijg je meer vochtige duinvalleien."

Zo makkelijk is dit niet volgens Vertegaal. De grondwaterstand in de zandbodem moet over de jaren heen redelijk stabiel zijn. Dan pas krijgen vochtige duinvalleien en grijze duinen de kans zich te herstellen. "Dunea zegt dat de vochtige duinvalleien en grijze duinen hier vanzelf wel herstellen, maar hier is minimaal twintig jaar voor nodig, als volledig herstel überhaupt mogelijk is."

Joosten heeft regelmatig overleg met Stichting Duinbehoud en kent de kritiek, die hij uitlegt als een verschil in inzicht, emotie en beleving. "Ik heb daar ook begrip voor: we realiseren ons heel goed hoe kwetsbaar het duingebied is, daarom gaan we ook zorgvuldig te werk. Het is nu aan de Omgevingsdienst om op de zienswijze te reageren."

- Foto: Phil Nijhuis

Als beheerder van Berkheide heeft het bedrijf zich te houden aan het verslechteringsverbod voor Natura 2000-gebieden. Volgens Berkheides recentste beheerplan is geen enkel duingebied of duinvallei in goede ecologische staat.

De helft van de bossen en struwelen staat er matig tot slecht voor. Als Dunea's uitbreidingen echt tot onomkeerbare schade leiden, zoals Janssen en Vertegaal menen, zal de Omgevingsdienst de vergunning moeten afwijzen.

Veel druk op uitbreiding

Een lastig parket voor Dunea. Het bedrijf moet zich haasten om op korte termijn aan de groeiende watervraag te kunnen voldoen en is daarom alvast begonnen met de uitbreiding van winning 4. "Juridisch klopt het", zegt Joosten. "Er is zicht op legalisatie, dus we mogen aan de slag. Omdat er veel druk zit op onze projecten en omdat we in het broedseizoen niet mogen werken in het natuurgebied, konden we niet wachten. Dat zou minimaal een jaar vertraging betekenen."

Als de vergunning wordt ingetrokken moet Dunea de werkzaamheden terugdraaien en moet het bedrijf haar water ergens anders zoeken. Op lange termijn kijkt het waterbedrijf hoopvol naar proeven met winning uit het Valkenburgse Meer of een brakwaterbel onder Scheveningen.

En diepte-infiltratie? Het gedroomde alternatief van Janssen en Vertegaal is voorlopig toekomstmuziek. "Als we nu zouden starten is de installatie pas in 2027 operationeel", aldus Joosten. De benodigde voorzuivering was in de jaren negentig gebouwd, maar is in onbruik geraakt en tien jaar geleden gesloopt. "De verwachte groei van de drinkwatervraag werd landelijk naar beneden bijgesteld. Daarmee werd uitbreiding overbodig. Maar de prognoses laten nu al weer jaren een enorme bevolkingsgroei zien."