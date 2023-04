Eindhovense belastingambtenaar sjoemelde met eigen aangifte

Een ambtenaar van het belastingkantoor in Eindhoven raakt hoogstwaarschijnlijk zijn baan kwijt, omdat hijzelf tien jaar oneerlijk was over zijn privévermogen. De jurist gaf niet op dat hij ook nog bankrekeningen had in Luxemburg en Japan.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Belastingdienst oordeelt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Alle vertrouwen in de man is weg. De werkgever wil daarom zonder ontslagvergoeding een eind maken aan een dienstverband van meer dan 25 jaar.

Lijst met Nederlandse zwartspaarders

"Een medewerker heeft jarenlang buitenlands vermogen verzwegen. Het is onacceptabel dat een belastingmedewerker dit soort onjuist aangiftegedrag laat zien. Als we hem in dienst houden, maakt de Belastingdienst zich ongeloofwaardig", zei de advocaat van het ministerie van Financiën deze week tegen de rechter in Eindhoven.

De man had drie bankrekeningen bij de Luxemburgse bank BCEE (Spuerkeess). Vanwege het bankgeheim was Luxemburg destijds een toevluchtsoord voor zwartspaarders.

Bang voor ontslag

Het Duitse ministerie van Financiën van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kreeg in 2016 een harde schijf toegespeeld met informatie over klanten van de Luxemburgse bank. In totaal stonden er 4400 Nederlanders op een lijst. "Ik was er daar één van", zei de man deze week tegen de rechter in Eindhoven. Van een vrijwillige inkeerregeling die er jarenlang was voor zwartspaarders maakte hij geen gebruik, omdat hij bang was voor ontslag.

Over het buitenlandse vermogen legde hij wisselende verklaringen af. Het was geld van zijn Japanse schoonouders, zei hij tegen de rechter. Eerder verklaarde hij dat het ging om spaargeld, de erfenis van zijn moeder en de opbrengst van de verkoop van een wijnvoorraad. Om hoeveel geld het gaat, werd niet gezegd.

Graag tweede kans

Na de ontdekking van de buitenlandse rekeningen trof hij een schikking met de fiscus en hij betaalde een naheffing. Hij zegt te snappen dat het hoog wordt opgenomen, maar wil graag nog een tweede kans. "Ik heb altijd meegewerkt", verdedigde de man zich.

De rechter had desondanks heel weinig genade met de belastingambtenaar. "U bent jurist. En niet zo maar een jurist, maar u bent een jurist die werkt bij de Belastingdienst. U heeft uw aangifte niet correct ingevuld. Dat is eigenlijk een misdrijf. U maakt mij niet wijs dat u niet wist dat u onjuist handelde. U weet dat verrekte goed. U heeft op z'n minst verwijtbaar gehandeld. En u weet heel goed wat dat betekent. Het is een reden voor ontslag."

Schoorvoetend gaf de man toe dat hij verwijtbaar heeft gehandeld. "Het klopt allemaal wat u zegt. Ik ga u niet tegenspreken. Als werknemer heb ik fouten gemaakt en mijn baas is daar niet blij mee."