Klaar-overs redden 18.000 padden

De 'klaar-overs' van de natuur op de Sallandse Heuvelrug redden meer padden dan ooit. Vorig jaar zetten ze er 5.000 veilig de weg over. Dit seizoen ruim 18.000, dankzij een slimme maatregel. 'Onze ambitie strekt nog verder', zegt boswachter Ine Nijveld.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze loopt over de Ligtenbergerweg in Nijverdal, samen met vrijwilliger Wim Feddes van IVN Hellendoorn - Nijverdal en zijn kleindochter Anouk (9 jaar). "Blèèh", griezelt Anouk bij het oppakken van het eerste slijmerige exemplaar. Niet veel later is haar afkeer omgeslagen in enthousiasme. Geestdriftig tilt ze het een na het andere dier in een emmer.

'Opa, hier zitten er twee op elkaar'

Langs de weg staan nieuwe schermen in de berm. Om de 25 meter is aan de boskant van de plastic afrastering een emmer ingegraven. 's Nachts vallen de amfibieën erin. Anouk en Wim pakken ze over in een lege emmer en brengen ze veilig naar de andere kant van de weg. Daar is een eindje verderop het voortplantingswater.

"Kijk opa, twee op elkaar", lacht Anouk. De boswachter van Staatsbosbeheer legt uit dat ze een vrouwtjespad ziet, die een mannetje draagt. "Grappig hè, zij is groter dan hij." Het mannetje klemt zijn pootjes onder de oksels van het vrouwtje. Zo taxiet hij naar het water. "Ze paren niet", zegt Nijveld. "Het is claimend gedrag. Mannetjes hangen wat rond op weg naar het water. Ze kijken of een ander interessant vrouwtje langskomt om op mee te liften."

Pad moet eerst opwarmen

"Eenmaal bij het water leggen de vrouwtjespadden meterslange snoeren van eitjes, die de mannetjes bevruchten. Van echte paring is geen sprake." Maar terug naar de paddentrek, dat gebeurt vooral 's nachts. Padden stemmen de timing van hun gevaarlijke onderneming af op het weer. Vriest het, dan blijven ze in hun winterbiotoop. Het koudbloedige dier moet eerst wat opwarmen. Bij minimaal 5 à 6 graden Celsius en liefst een hoge luchtvochtigheid gaan de padden op pad.

Wim en Anouk hebben hun eerste emmer vol. Zeker vijftig amfibieën zitten en liggen op, naast en boven elkaar. Wim wijst op bruine kikkers, padden en groene kikkers in de emmer. De laatste noemt hij bastaards. Het vervoer in de emmer is stressvol voor de dieren. Ze kwaken niet, maar maken een piepend geluid.

"We gaan snel verder met overzetten", zegt Wim, "de stress moet niet te lang duren." Terwijl opa en kleindochter de een na de andere pad oppakken, vertelt de boswachter over het bijzondere paddenseizoen.

De 'oogst' van korte tijd helpen met de paddentrek. Tientallen dieren zitten in de emmer. Foto: Cees Elzenga

Ecosysteem is verbeterd

"Dankzij deze nieuwe schermen redden we duizenden extra padden. De schermen zijn er gekomen omdat we hier in Zuna in de winter van 2020/21 het ecosysteem sterk verbeterden. Het van oorsprong natte gebied met kwelwater is terug. Daar kunnen de padden zich voortplanten. Ze komen van die kant", zo wijst Nijveld richting het bos en de heide. "In de winter kruipen ze weg vanwege de kou. Halverwege februari ontwaken de dieren en beginnen te lopen. Richting het water, waar de vrouwtjes eitjes afzetten."

Wim Feddes houdt de emmer vast en kleindochter Anouk tilt de padden erin. Het scherm zorgt ervoor dat de dieren niet zelfstandig de weg oversteken. Foto: Cees Elzenga

Sinds de herinrichting is het aantal amfibieën explosief gestegen. Nijveld: "Dit seizoen zetten we meer dan 20.000 amfibieën over, waaronder ruim 18.000 padden. Ongelooflijk. Vorig jaar waren dat er over het hele voorjaar maar 5.000 padden. Het heeft ons verrast. De schermen zijn een noodmaatregel, maar functioneren dus erg goed. We werken hard aan een structurele oplossing voor het doodrijden van de padden."

Wens voor een tunnel

Staatsbosbeheer is in gesprek met de gemeente Hellendoorn over tunnels onder de Ligtenbergerweg. In combinatie met schermen kunnen die amfibieën en reptielen redden. De gemeente wil meewerken, aldus Nijveld. Maar de kogel is nog niet door de kerk. Het is een kostbare investering.

De dieren zouden er baat bij hebben, het gaat niet goed met de populatie gewone padden. De circa 125 paddenoverzetgroepen die actief zijn in Nederland zetten vorig jaar meer dan 100 duizend amfibieën over. Het merendeel was pad. Dat waren er half zoveel als tien jaar geleden, aldus kennisorganisatie Ravon.

Wim Feddes weet al jaren dat de pad aandacht verdient. Met een paar volle emmers loopt hij naar de waterplas en begint te tellen. "Jij onthoudt hoeveel salamanders we hebben. Ik houd de padden bij", zegt hij tegen Anouk. Inmiddels regent het pijpenstelen, wat hen niet weerhoudt. De eindstand is 8 salamanders en 120 padden. "Geen grote oogst. Eerder deze week had ik er op een ochtend 400."

Voor sommige padden komen de klaar-overs te laat. Deze is al doodgereden. Foto: Cees Elzenga

Bord op de weg waarschuwt het verkeer voor de paddentrek. Foto: Cees Elzenga