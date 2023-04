Deze fotograaf zal never nooit niet met pensioen gaan

De 77-jarige fotograaf Cor de Kock, bekend om z’n rode jas en fototoestel om de nek viert dat hij ruim een halve eeuw in het vak zit. De dikwijls gelauwerde fotojournalist met oog voor de alledaagse Hollandse taferelen, exposeert vijftig foto’s in het Biesboschmuseum. 'Het is heel lastig om te selecteren. Als ze me volgende maand weer vragen, zullen het weer andere foto’s zijn.'

De Haaftenaar, die nog altijd in zijn geboortehuis woont, heeft dag aan dag foto's gemaakt. Van Groningen tot Limburg en van Curaçao tot Srebrenica. Elk decennium uit de loopbaan van De Kock toont de ontwikkelingen in de fotowereld waarin hij vooropliep. Van een donkere kamer tot digitale fotografie en van de allereerste fotoverzendmachine van Nederland tot aan de drone waarmee hij als een van de eersten vloog.

Een selectie maken uit die tienduizenden foto's is dan ook geen sinecure. Het selecteren blijft een momentopname, verzucht De Kock. "Als ze me volgende maand weer vragen om een selectie te maken, zullen het weer andere foto's zijn. Maar Cor deed het niet alleen, want zijn vrouw Ada stond hem altijd terzijde.

Familieman

"Zonder mijn vrouw Ada was ik helemaal niks waard", verzucht hij tot tweemaal toe in zijn woonkamer. Z'n vrouw Ada, kordaat, bescheiden maar ook fel op haar tijd, hoeft niet in de belangstelling, vindt ze. Zij is van de achtergrond, dat was al zo toen ze als achttienjarige verpleegkundige de iets oudere Cor de Kock in zijn ziekenhuisbed ontmoette nadat hij een auto-ongeluk had gehad.

Ondanks dat hij altijd onderweg was en is voor de fotografie, is Cor bovenal een enorme familieman, vertelt Ada. Want hoe druk ook: één avond is heilig. "Op zaterdagavond zit hier de hele keuken vol met kinderen en kleinkinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes en zetten we er een tafel bij in de keuken en zitten we hier met z'n veertienen."

Terug naar Cor. De fotograaf zonder hobby's, behalve het voeren van wat kippen in de tuin. Bloedsacherijnig kan hij zijn als er niks te doen is en hij in z'n stoel naast de televisie met daarop teletekstpagina 101 zit te wachten op een telefoontje. Maar vaker is hij gewoon zelf al op pad, struinen naar een mooie plaat in de Biesbosch of ergens in een dorpje in z'n grote liefde Rivierenland.

Magie

"Haal eens zo'n AD-map Ada", vraagt Cor. Even later staat Ada twee grote roodgekafte boeken af te stoffen. Tussen de kaften zitten -per jaar- alle krantenpagina's samengebonden waar foto's van Cor op staan. Zomaar een jaar: 1993, het landelijke Algemeen Dagblad wordt opgesierd door nieuwsfoto's uit Hei- en Boeicop en Zijderveld. Geen wonder dat de naam Cor de Kock in Rivierenland geen onbekende is.

De foto-prijzen met als hoogtepunt Foto-journalist van het jaar 1995 hangen in de hal van hun woning. Vier grote rode jassen hangen aan de kapstok. Het begon toen hij elf jaar oud was met een eigen cameraatje en als tiener stond hij te ontwikkelen in de badkamer. Later kwamen de andere toestellen, maar het was de magie die Cor altijd weer trok. "Een foto zelf ontwikkelen, tot leven zien komen dat de magie van het vak. Je haalt de fotografen er altijd uit die met digitale fotografie zijn begonnen, zij hebben het gewoon niet in zich."

George W. Bush

Het vat met verhalen die De Kock kan vertellen is onuitputtelijk. Van wildplassen in het zicht van Beatrix die plots te paard aan kwam lopen, tot zij aan zij wandelen met George W. Bush tijdens een herdenking in Margraten. Hoe de fanfare van de landmacht in Srebrenica spontaan het 'Lang zal hij leven' begon te spelen op Cors verjaardag en hoe die hele fanfare omkwam bij de ramp met de Hercules een jaar later.

Maar het kleine verhaal van een boer uit Hei- en Boeicop op een kar met daarvoor stomende paarden, vindt Cor net zo interessant. De fotograaf reisde -altijd in een gloednieuwe Mercedes- vanuit Haaften het hele land door achter het nieuws aan.

De uitvaart van de dertienjarige Rotterdamse Cedar Soares die werd neergschoten omdat hij sneeuwballen aan het gooien was. Foto: Cor de Kock

Elke dag begon met een telefoontje naar fotoredacteur Leo Blom, die er werkte van 1982 tot 1997. Vaak was het eerste telefoontje van Blom met De Kock. "Dan belde hij vanuit z'n Mercedes, hoorde ik de motor al ronken en klonk de vraag: 'Wat gaan we doen vandaag?' De voorruit was z'n kader en hij reed door heel Nederland. Zo werd hij de chroniqueur van het leven van alle dag. Hij was geweldig in grootse foto's van de kleinere dingen."

Niet proaten maar lusteren

Praten met Cor de Kock was voornamelijk ook luisteren, herinnert Blom zich met een glimlach. "Dan zei hij: 'ge mot niet proaten maar lusteren." De kracht van de foto's van Cor de Kock lag en ligt volgens Blom in het goede oog van de fotograaf voor de boer en natuur.

"Maar we doen hem wel tekort als we het hebben over de 'regioman', want Cor reisde door het hele land. Hij begon in de Bommelerwaard maar kent uiteindelijk elk grassprietje. Als fotoredactie waren we heel blij met zo'n man in zo'n gebied. Je zou willen dat je dat in elk gebied had."

Volgens Blom was De Kock dan ook jarenlang beeldbepalend bij het Algemeen Dagblad. "Hij was ambachtelijk, het was altijd in evenwicht en de kwaliteit was heel goed. De onderwerpen hoefden niet altijd belangwekkend te zijn, maar de foto vertelde wel altijd het verhaal. Je kon er naar blijven kijken. Toen we de allereerste keer in kleur uitkwamen, was het de foto van Cor die voorop stond."

Gevangenis

Hoewel De Kock door het hele land reisde, was het soms zijn eigen woonplaats die in het nieuws kwam, zoals bij de dreigende watersnoodramp in 1995 waarbij De Kock in de gevangenis eindigde. "Ik had toestemming om in het geëvacueerde gebied te reizen en te werken. Maar een politieagent uit Den Haag vermoedde dat het een vals bewijs was en wilde me in de cel gooien."

"Hij wist niet waar het dichtstbijzijnde politiebureau was, dus toen ben ik maar voor hem uit gereden", vertelt Cor in zijn woonkamer met een gelukzalige glimlach. "Ik heb die avond even vastgezeten met een eierboer die thuis nog aan het handelen was. Toen het hoofd van de politie hoorde dat ik vastzat, kwam ze me direct vrij laten."

In de dierentuin in Emmen zitten de bavianen klaar om gevoerd te worden. Foto: Cor de Kock

Durex

Naast een neus voor nieuwsfoto's heeft De Kock nog altijd een flinke neus voor de commercie. Zo verkocht hij al jaren geleden aan condoomfabriek Durex een foto van de fabriek met daarboven een vliegende ooievaar. "Een foto die ik maakte van een reddingsboot in de storm, heb ik goed verkocht aan een energiebedrijf."

In 1976 was De Kock de allereerste fotograaf in Nederland met een fotozender. Een nieuwe vinding die foto's scande en omzette in geluidsgolven en doorbelde naar redacties. Vele fotografen uit Midden-Nederland kwamen hun foto doorzenden bij Ada. De vele telefoonaansluitingen zitten nu nog in de woonkamer en in de werkkamer.

Driewieler

"Veertig gulden en 25 cent per foto vroegen we daarvoor", vertelt De Kock die al dat werk door Ada liet doen. Want Ada werkte in die tijd niet meer in het ziekenhuis maar besloot thuis mee te gaan werken nadat Cor eens op een avond belde dat hij hun tweeling kwijt was. Ada: "Die waren achter elkaar op hun driewieler rondjes door Haaften aan het fietsen."

Koningin Beatrix bij de herdenking van vijftig jaar watersnoodramp in Zeeland bij het monument in Ouwerkerk. Foto: Cor de Kock

Beatrix

Foto's die de selectie haalden van de expositie in het Biesboschmuseum zijn onder andere koningin Beatrix met een verwaaide jas bij een herdenking. Maar ook een hele troep aapjes die allemaal gebiologeerd voor zich uit staren. Een onder water staande begraafplaats in het Gelderse dorp Kekerdom. Een veteraan die zich bezeerde tijdens een herdenkingsparachutesprong en met een bloemetje in z'n mond voor zich uit kijkt. Dat werd de poster. "Het maakt mensen nieuwsgierig", vertelt Ada, die die keuze voor Cor maakte.

Lijkkoetsen

De uiteindelijke selectie vanuit tienduizenden archieffoto's tot de laatste vijftig deed Cor de Kock samen met oud- AD collega Fred van Laarhoven die inmiddels lesgeeft op de fotovakschool. Van Laarhoven prijst Ada ook.

"Ada is van grote invloed geweest op het succes van Cor. Zij hield nauwgezet de agenda bij en zo wisten ze elk jaar weer met mooie onderwerpen te komen in combinatie met hun vele contacten zoals bij de lijkkoetsen die weer eens reden of de paardenmarkt in Hedel. Het leverde foto's op die klein en lokaal waren maar door de visie van Cor van Groningen tot Maastricht werden getoond."

Eenvoud

Van Laarhoven moet lachen. "Voor Cor bestond er maar één krantenpagina en dat was de voorpagina. En als je met dat streven 's ochtends in je auto stapt om die voorpagina te halen en je haalt hem dan ook nog? Ja dan ben je echt een kanjer. Een echte Cor de Kock foto bestaat uit het regionale groots neerzetten, maar ook het grootse klein weergeven. Zoals een foto van Beatrix van Cor was in z'n eenvoud al heel sterk."

Voor Cor de Kock, de fotograaf die never nooit niet met pensioen zal gaan en elk straatje in Nederland kent, is de expositie een mooi eerbetoon maar zeker geen finishvlag. Want Cor blijft wachten tot de telefoon gaat of gaat zelf al op pad voor de mooiste foto van de dag.