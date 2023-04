Welke soundtrack hoort bij zeventiende-eeuwse schilderijen?

Hoe maakten Nederlanders in de zeventiende eeuw muziek? Floris Kortie presenteert met Camerata Trajectina de 'soundtrack' van deze tijd aan de hand van schilderijen van Nederlandse meesters.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als je het geluid bij een schilderij uit de zeventiende eeuw aan zou kunnen zetten, hoe zou dat dan hebben geklonken? Floris Kortie, presentator bij tv-programma Podium Klassiek, gaat deze vraag beantwoorden tijdens de voorstelling De keuze van Floris Kortie - een schilderijententoonstelling met Camerata Trajectina. Dit ensemble, dat al bijna vijftig jaar specialist is in zestiende en zeventiende-eeuwse muziek, nodigde hem uit als samensteller en presentator van hun concertreeks.

Op zondagavond, als hij net live op tv is geweest en zich even heeft opgefrist, zit hij in een kamertje naast de studio klaar om te vertellen over zijn zoektocht naar zeventiende-eeuwse muziek. "Die periode is een grote blinde vlek voor me", zegt hij. "Het is echt een apart hoekje van de muziekgeschiedenis. Dit is een mooie manier om me te storten op die ontbrekende kennis."

Kortie kreeg een stapel cd's mee van Camerata met alles wat ze op hun repertoire hadden. "Om uit te kiezen wat ik wilde laten horen. En dat wilden we dus koppelen aan de schilderkunst." Daarmee gewapend dook hij in de kunsthistorie op zoek naar de betekenis van geschilderde muzikanten en instrumenten uit de zeventiende eeuw. Veel van die afbeeldingen barsten van de symboliek, weet Kortie nu. En muziek kon vele dingen betekenen, afhankelijk van de context.

De luit staat voor lust

De luit bijvoorbeeld, was in Nederland in die tijd het meest bespeelde instrument, zegt Kortie. Maar in de schilderkunst kon het een heel beladen symbool zijn. Het kon namelijk staan voor lust en het vrouwelijke geslachtsdeel. Dat leverde soms contrasterende taferelen op. Neem het schilderij Meisje met een luit uit 1631, van Judith Leyster. Kortie is erdoor gefascineerd. "Wat wil zij mij zeggen, waarom steekt ze die luit naar mij uit? Ze kijkt schalks, maar ze is wel netjes gekleed en ze slaat met haar rechterhand de maat, wat kan zeggen: 'ik kan mezelf in toom houden'. Wat betekent dit? Er is hier geen eenduidige conclusie."

In Gerrit van Honthorsts 'De koppelaarster', een bordeelscène, verbeeldt de luit de lust. Foto: -

De Koppelaarster van Gerrit van Honthorst is een beroemd voorbeeld van een schilderij waarop de symbolen wel eenduidig zijn. "Een vrouw met luit, diep decolleté en veren in haar haar, allemaal tekens dat zij een sekswerker is", zegt Kortie. "Dan de koppelaarster, een wat oudere vrouw die de deal sluit. De man met een muntstuk in zijn hand. En de schaduwen die op de luit samenvallen, van de handen van de man en de sekswerker, als vooruitblik op wat hierna kan gaan gebeuren. Het is een heel typische bordeelscène."

Mannelijk geslachtsdeel

Ook de blokfluit, een veel bespeeld instrument uit die tijd, had een dubbele interpretatie in de schilderkunst. Het kon hinten naar het mannelijke geslachtsdeel, zegt Kortie, maar dat zal in Portret van de familie Van der Dussen van Hendrick Cornelisz van Vliet uit 1640 niet het geval zijn. Daar heeft elk lid van het gezin een blokfluit in de hand, wat waarschijnlijk duidt op harmonie, denkt Kortie.

"Het zal misschien naar waarheid geschilderd zijn, er werd in die tijd veel blokfluit gespeeld. De betekenis in dit schilderij zit hem vooral in het feit dat er een heel stichtelijk motet op de lessenaar ligt, als teken dat muziek bij die familie dient om God te eren. Op de grond liggen de liedboeken met muziek over lust en liefde, om te laten zien: wij verlagen ons niet tot dat niveau."

Beide muzieksoorten zal Camerata Trajectina ten gehore brengen tijdens de serie voorstellingen met Kortie: het geestelijke motet Factum est silentium van de Duitse componist Praetorius aan de ene kant en een banaal lied op een van de bekende melodieën uit die tijd aan de andere kant.

Veel gezongen

Want er werd destijds ontzettend veel gezongen, gebruikmakend van dergelijke liedboeken zoals afgebeeld in het schilderij van de vrome familie. In chiquere uitgaven was ook een melodie afgedrukt, maar in de meeste boekjes stonden alleen de liedteksten met het bijschrift: 'op de wijze van...', wat verwees naar een 'deun', zoals Camerata dat noemt, zegt Kortie.

"Zij kennen ze allemaal. Polyphemus aan de stranden bijvoorbeeld was een van de mooiste melodieën die toen circuleerden, waar dan telkens weer nieuwe teksten op werden geschreven. Die deunen waren overigens vrij eenvoudig, zodat iedereen ze mee kon zingen, dus het gros daarvan is niet van het hoogstaande soort. Maar Camerata maakt er wel een sport van om zelfs van de simpelste wijsjes nog iets bijzonders te brouwen in hun arrangementen."

Hendrik Cornelisz van Vliet: 'Portret van de familie Van der Dussen'. Foto: -

En dat terwijl sommige teksten behoorlijk zedeloos zijn, zoals Klachte van Ioffrouw Elisabeth le Stevanon:

'Moeder sou mijn gruw'lick haten // wist sy dat ick was geboort // met een Quant [penis] van ellef duimen // en twee Ballen onder aan // die 'k mijn ruighte in most ruimen // sijn buick tegens mijnen aan.'

In sommige zak-liedboekjes stond dan ook iets in de trant van: 'klein genoeg om in je zak te verstoppen voor je ouders', vertelt Kortie.

De doedelzak had een slechte reputatie

Muziek werd dus in alle lagen van de bevolking gespeeld, met allerlei betekenissen die schilders op hun beurt weer in hun werk gebruikten. Doeken van boerenfeesten bijvoorbeeld, waar mensen om een doedelzak - toentertijd een instrument met een slechte reputatie - heen dansen, werden veel gemaakt en verkocht.

"Op die afbeeldingen is dan de doedelzak altijd de aanstichter van alle ellende: daaromheen wordt er gedronken, gevochten, gevoosd en gepist. Dat hing bij mensen in de stad aan de muur. Er spreekt een soort dedain uit, dat vonden ze blijkbaar leuk. Uit inventarissen die we nog hebben van de huizen uit die tijd blijkt trouwens dat mensen uit alle klassen schilderijen hadden, tientallen. Het zegt dus ook iets over wat mensen sfeerverhogend vonden om op te hangen."

- Foto: -

Maar vooral vertellen de schilderijen en de (veel gedrukte) liedboeken ons hoevéél muziek men maakte, op wat voor plekken en door wie, zegt Kortie. "Je ziet het afgebeeld in huiselijke sfeer, buiten, in de herberg, in het bordeel. Het was iets dat overal was, en wat iedereen deed."

"Een mooi voorbeeld daarvan vind ik het fragment van een liedboek dat gevonden is op Nova Zembla, een paar eeuwen na de expeditie van Willem Barentsz in 1597. Dat geeft dus aan dat je niet vertrok zonder dat je je liedboek mee had. Die mannen zaten daar 's avonds, als ze olie hadden voor de lamp, met elkaar om zo'n boekje heen gebogen en te zingen. Dat vind ik een bijna ontroerend beeld."