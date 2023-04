Pastoor Godfried kon zijn roeping niet weerstaan

Een doodnormale zondag die achteraf gezien helemaal niet zo normaal was. Want het was de dag waarop - toen nog - opticien Godfried Looijaard het roer compleet omgooide en besloot het klooster in te gaan. En nu zijn veertigjarig priesterjubileum viert.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Iedereen dacht in 1975 dat Godfried Looijaard gelukkig was. Want, ga maar na: een mooie baan als opticien, hij had een leuk meisje. En sterker nog, hij wás ook gewoon gelukkig toen hij langs de abdij van Koningshoeven in Berkel-Enschot kwam. Maar op die bewuste zondag veranderde zijn leven uiteindelijk wel.

"Ik stelde voor naar binnen te gaan. Eenmaal binnen voelde ik me letterlijk geroepen. Dit was het, dit moest ik doen: het klooster in." Hij sprak er met niemand over, want het was ook nogal wat. "Deze roeping kon ik niet weerstaan." En zo belde hij in 1975 de abdij met het verzoek in te mogen treden.

Een matras op de grond

Zijn ouders wisten lang van niets. "Ik was bezig al mijn spullen weg te doen: de laatste maand had ik helemaal niets meer en sliep op een matras op de grond. Mijn moeder vond mijn secretaire mooi, dus die kreeg ze van me. Toen wilde ze me iets teruggeven, maar dat weigerde ik. Even later stonden mijn ouders voor de deur om te horen wat ik van plan was, hoewel mijn vader direct zei dat ik wel naar de trappisten zou gaan. Toen kon ik er niet meer onderuit." Een ontroerend moment. "Mijn ouders stonden voor 100 procent achter me. Hun onvoorwaardelijke steun raakt me vandaag de dag nog."

In zijn jeugd leek het er al op dat hij ooit priester zou worden. Alhoewel... "Ik wilde wel, maar op het seminarie in Sint-Oedenrode ging het snel mis. Ik had heimwee naar thuis en ging terug naar Tilburg." Via een kennis van zijn vader belandde hij vervolgens als leerling-opticien in Oosterhout. "Ik vond het een schitterend vak, nog steeds."

Maar het geloof bleef trekken. Omdat zijn peetoom in de abdij van Koningshoeven woonde, was Looijaard daar vaak te vinden. "Ik vond het geweldig, tussen de monniken. Het was ook de plek waar ik het gelukkigst was: in het klooster." Zelfs in Kenia, waar zijn oom later naartoe ging en Looijaard op bezoek kwam, was hij in het klooster te vinden. "Ik ben niet op safari geweest en heb ook de toerist niet uitgehangen. Dat boeide me helemaal niet."

Directeur bierbrouwerij

Een sprong in de tijd. In 1983 werd Looijaard dan toch tot priester gewijd en vierde hij zijn eerste mis in de Sacramentskerk in Tilburg. Twee jaar later kreeg hij er nog een taak bij: hij werd laborant bij de bierbrouwerij van de abdij. Een jaartje later werd hij zelfs directeur en onder zijn leiding werd in 1990 de nieuwe bierbrouwerij geopend. "Die was niet te vergelijken met nu. We waren met zes man aan het werk en brouwden zo'n 8000 liter bier per jaar. Die werd gedistribueerd door een Belgische groothandel."

Door zijn werk als directeur ontgroeide hij het kloosterleven enigszins, wat ter sprake kwam in een gesprek met de bisschop. Een jaartje later kreeg hij dan ook het aanbod pastoor te worden in Boekel. "Ik leefde helemaal op door weer bezig te zijn met mijn geloof."

Zijn werk in Boekel viel op, want na een paar jaar werd hij gevraagd om pastoor te worden in Vught. Looijaard bedankte daarvoor, zoals jaren later ook voor Kaatsheuvel. "Nu laten ze me wel in Boekel zitten, dacht ik. Maar toen vroeg de bisschop of ik naar Udenhout wilde gaan. Ik ben gaan kijken, maar mijn gevoel zei Boekel. Toen werd ik fijntjes herinnerd aan mijn gelofte van gehoorzaamheid en was weigeren geen optie meer."

Gruwelen van appartementen in kerk

Spijt van de overstap heeft hij desondanks niet. "Het is een fijne parochie met een prettig team." Wel doet het hem pijn dat naar de kerk gaan niet meer in trek is. "Ik snap dat het de tijdgeest is, maar je doet toch je best je geloof door te geven." Zo vindt Looijaard de huidige bestemming van de Tilburgse Sacramentskerk ook maar niks. "Dat was voor mij een speciale plek. Ik ril er van dat het nu appartementen zijn."

Zondag is het geen tijd voor zulke overpeinzingen, maar voor feest. Met veel plezier viert hij dan zijn veertigjarig priesterjubileum in Udenhout, met een speciale mis, groot koor en orkest. "Het zal het laatste jubileumfeest zijn. Vijftig jaar priester zal ik wel halen, maar ik denk niet in actieve dienst. Ik heb nu al minder taken: geen vergaderingen meer, maar wel de erediensten en sacramenten. De krenten uit de pap zeg maar."