Topsporters verlichten al tien jaar de pijn van zieke kinderen

Het leven van de Kevin verandert voor even in een feestje als tophockeyer Rogier Hofman ineens aan zijn ziekenhuisbed staat. Met zijn 'magische' Oranje-tenue laat Hofman een droom van het zieke kind uitkomen. Door deze ene ontmoeting wordt de basis gelegd voor de stichting Sport Helpt, die in tien jaar tijd meer dan 700 kinderen blij maakt. Nu stoppen Hofman en zijn kompaan Tim Jenniskens ermee.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De basis van de stichting Sport Helpt ligt in 2011, als hockeyinternational Hofman samen met Jaap Stockmann, destijds doelman van Oranje en Bloemendaal, de zieke Kevin bezoekt. "Ik kreeg achteraf van de hockeybond te horen dat dit soort verzoeken vaker binnenkwam, maar het lukte niet altijd om een ontmoeting te regelen. In de auto naar huis, dacht ik: hoe kan zoiets kleins nu zó ingewikkeld zijn?"

Tijd voor actie denkt de geboren Vughtenaar, want de magie van het Oranjeshirt maakt blijkbaar veel los. "Ik vind dat je als sporter een bepaalde verantwoordelijkheid draagt. Mensen komen voor jou naar het stadion, dan kun jij best iets voor hen terugdoen", vertelt Hofman twaalf jaar na zijn eerste memorabele ontmoeting.

Spelers van Ajax, PSV of Feyenoord, hockeyinternationals, Rico Verhoeven, Robin Haase of juist minder bekende idolen uit kleinere sporten: niemand voelde zich het afgelopen decennium te groot om in het ziekenhuis te praten over hun sport, olympisch succes of lievelingseten. Zo kon het kind weer voor even kind zijn en de ziekte vergeten.

Hoe kan een sportvrouw of -man zo enorm veel indruk maken op een ziek kind (zie kader onderaan artikel)? "Het maakt eigenlijk niet uit wie je bent, want ze kennen jou vaak niet. Het shirt van het Nederlands team of club, dáár gaat het om", denkt Hofman. Jenniskens deelt die mening. "Als een kind gek is van een bepaalde sport, dan ben jij de inspiratiebron. Als jouw idool jou ook nog speciale aandacht geeft in een een-op-een gesprek, dan zorgt dat voor positieve energie."

Tim Jenniskens en Rogier Hofman stoppen met hun stichting Sport Helpt. De oud-olympiërs hebben meer dan 700 kinderen met een levensbedreigende of -bepalende ziekte blij gemaakt. Foto: Pro Shots / Ron Baltus

Contouren schetsen in aanloop naar Spelen

Vanaf het eerste begin betrok Hofman Jenniskens, zijn boezemvriend, ploeg- en kamergenoot bij Bloemendaal en Oranje, bij zijn hersenspinsels. Als de tophockeyers toewerken naar de Olympische Spelen van Londen in 2012, waar ze olympisch zilver winnen, schetsen zij de contouren van de stichting, waar hun vrije tijd grotendeels aan op gaat.

Hofman legt snel de naam vast. Voor Sport Helpt is bewust gekozen, zegt de 36-jarige oprichter. "Tim en ik zijn niet de bekendste hockeyers uit die tijd. Dus dachten we aan een allesomvattende naam." Jenniskens vult hem aan: "Wij vonden dat het een stichting voor iedereen moest zijn. Robin Haase zei het mooi in een video die is gemaakt: 'Sport Helpt voelt als een stichting van alle sporters.' Dat is precies wat we wilden bereiken."

De geboren Tilburger kan zijn allereerste 'droomontmoeting', zoals de stichting de afspraken omschrijft, nog goed herinneren. Tien jaar geleden ging hij langs bij Maurits in het AMC en nam hij een Oranjeshirt mee. Maurits had een tumor in zijn knie en kon nooit meer hockeyen, zijn grootste passie.

Een bezoek van de hockeyinternational verlichtte voor even de pijn. "Je kunt enorme impact maken", glundert de 36-jarige oud-olympiër in een werkruimte van het immense kantoorgebouw in Amstelveen, waar de stichting is uitgebouwd en ook hun bedrijf is gevestigd. "Ik hoorde achteraf dat mijn shirt al die tijd in het ziekenhuis in zijn kast hing. Dat je met zoiets kleins kunt helpen, daar ben je als sporter gewoon niet bewust van." En belangrijker nog, vindt Jenniskens: "Gelukkig gaat het goed met hem. Ik heb zijn ouders meermaals gesproken."

Tim Jenniskens en Maurits bij een ontmoeting in het ziekenhuis. Foto: Sport Helpt

Anekdotes oprakelen

De oprichters rakelen tal van anekdotes op, zoals het ziekenhuisbezoek van Hofman en het Nederlands team in 2015. Ook andere atleten waren aanwezig, in het AMC. Jenniskens, als international gestopt, was daar namens Sport Helpt. "Ik zag Edith Bosch (ex-judoka en ook verbonden aan de stichting, red.) daar met een kind op haar kamer uitgebreid praten over haar ziekte, maar ook over leuke dingen. Daarvoor was ze heel erg gesloten", weet Jenniskens. "Zoveel impact maakt een ontmoeting dus. Dan weet je voor wie je het doet."

Dankzij zulke geluksmomenten heeft Sport Helpt meer dan zevenhonderd kinderen blij kunnen maken. In een-op-een ontmoetingen of bij drie grote evenementendagen, waar ook kinderen met een beperking werden uitgenodigd. Nu houdt het op. Hofman en Jenniskens kunnen het niet meer combineren met het privéleven en het ondernemen. Een geschikt persoon om de stichting aan over te dragen is niet gevonden.

"Ik heb elf jaar in Oranje gespeeld, maar Sport Helpt oprichten is het mooiste uit mijn carrière", besluit Hofman. Jenniskens knikt instemmend. Een grote glimlach verschijnt bij het duo als zij terugdenken aan de jaren. Het verzamelalbum vol herinneringen is na tien jaar gesloten.

Rogier Hofman en Tim Jenniskens ruimen hun spullen op. Stichting Sport Helpt stopt ermee. Foto: Pro Shots / Ron Baltus

'Afleiding kan herstelproces versnellen'

Hoe groot is nu de invloed van afleiding bij kinderen op het ziekteproces? Kinderarts in opleiding Najla Saraj van met MUMC geeft antwoord.



"Afleiding is superbelangrijk", begint Saraj. "Er zijn wetenschappelijke onderzoeken hiernaar gedaan en daaruit blijkt dat er significante verschillen zijn bij kinderen die wél of geen afleiding hebben. Dat zorgt voor veel positieve effecten. De opnameduur in het ziekenhuis is bijvoorbeeld korter", legt de kinderarts in opleiding uit.



Vermaak krijgen tijdens het ziekteproces heeft ook invloed op de mentale gesteldheid, zegt Saraj. "Als jij lekker in je vel zit, ga je beter eten en slapen waardoor je ook sneller herstelt. Daardoor is het belangrijk om een eventuele negatieve spiraal te doorbreken."



Afleiding te creëren is gebonden aan leeftijd. Bij jonge kinderen is dat gemakkelijker, dan bij pubers, weet Saraj. "Hoe ouder je wordt, hoe meer je in perspectief plaatst." Hoe dan ook moedigt ze aan dat kinderen hun zinnen kunnen verzetten. "Kan jij bijdragen dat een kind voor even vergeet dat het ziek is, dan is dat prachtig."