Aan de Floriade hebben we ook veel te danken

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade staat inmiddels synoniem aan een kostenslurpend evenement, waar niemand op afkomt. Toch is niet iedereen pessimistisch over het tienjaarlijkse evenement. Wat hebben we aan de Floriade overgehouden?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Neem Alex Buis, die meerdere boeken schreef over wandelroutes door Amsterdam. Als hij moet kiezen, gaat hij het liefst naar het Amstelpark, dat er zonder Floriade nooit was geweest. "Toen ik klein was, ging ik daar wandelen met mijn vader en moeder. De kronkelpaadjes, de hoekjes. Veel minder weids opgezet dan de meeste stadsparken. Nog steeds is het één van mijn favoriete etappes in Amsterdam."



In 1972 kwam de Floriade naar Amsterdam voor de tweede editie van de tuinbouwtentoonstelling, nadat Rotterdam in 1960 de primeur had. In het Amstelpark dus, waar Amsterdammers ook nu graag komen, sterker: het is één van de meest gewaardeerde parken van de stad.



Bijvoorbeeld door een rododendronvallei met 8000 planten en een meditatietuin. Bij de aanleg werd niet echt op de centen gelet, vertelde hovenier Nico van der Ree ­vorig jaar in het Parool. "Kamerplanten uit Afrika, wilde planten uit het Amazonegebied, grote ­cactussen uit Mexico - geld was geen probleem." Er waren zelfs dure gasgestookte kassen, die na het evenement snel weer verdwenen.

Maar veel bleef ook overeind, naast de rododendronvallei bijvoorbeeld ook een treintje (de Amsteltrein) , evenementenlocatie rosarium, een doolhof en oranjerie, die er nog steeds zijn. Amsterdammers vinden het Amstelpark vriendelijker en beschaafder dan het grote Vondelpark.

Het is moeilijk om positieve geluiden over de Floriade op te vangen. De tuinbouwexpositie staat vooral bekend als kostenslurpend, verlieslatend en ouderwets. Altijd komen er minder mensen dan gehoopt, en de kosten zijn altijd veel hoger dan van tevoren geraamd.

De Floriade komt daarom niet meer terug, zo werd gisteren bekendgemaakt. Almere kijkt tegen een verlies van 85 miljoen euro aan, al verschijnt de officiële eindafrekening pas volgende maand. Rekening wordt gehouden met een veel grotere kostenpost. Geen enkele andere gemeente besloot nog in te stappen, en dus is het de laatste Floriade gebleken.

Te negatief sentiment over Floriade, aldus citymarketeer

Maar het kan gemeenten ook veel opleveren, is de stellige overtuiging van Lex Kruiver. Hij is citymarketeer, met een eigen bureau, waarmee hij gemeenten als Tilburg, Vlissingen en Dordrecht bijstaat om evenementen op te tuigen. Hij was ook betrokken bij de Formule 1 in Zandvoort en de Sneekweek. "Oordeel niet te snel, een paar jaar later blijken Floriades toch succesvol. Dat kan ook in Almere nog gebeuren."



De Floriade kan ook best buigen op een bijzondere nalatenschap. Het meest beroemde overblijfsel van de Floriade is de Euromast in Rotterdam, die speciaal voor de eerste editie werd gebouwd. Daaromheen werden parken gebouwd, die nu nog steeds bestaan, onder de naam Het Park. Van boven de toren hadden bezoekers uitzicht over de hele tentoonstelling.



Naast het Amstelpark houdt Amsterdam ook het Gaasperpark aan de derde editie in 1982 over, ook een geliefde plek voor wandelliefhebbers als Buis. "Meer verwilderd, bijna een soort bos. Dat heeft juist ook charme."

Enthousiast over Floriade in Haarlemmermeer

Waar citymarketeer Kruiver zelf het meest enthousiast over is, is de nalatenschap van de Floriade in Haarlemmermeer in 2002. 'Big Spotters Hill', toen uitkijkpunt, is nu bijvoorbeeld beeldbepalend bij het festival Mystery Land, maar ook de Libelle Zomerweek wordt op het terrein gehouden.

Belangrijker voor Kruijver: "Haarlemmermeer hield er een woonwijk aan over, de Floriander. Het is een mooie wijk, met aansluiting op het Haarlemmermeerse bos, waar ook in is geïnvesteerd voor de Floriade. Dat is nu een goed bezocht recreatiepark voor meerdere gemeenten."

Dat geluid over succes op de langere termijn klinkt vaker onder de positievelingen over de Floriade. Ook Zoetermeer hield een woonwijk over aan het evenement: Rokkeveen. Iets wat ze in Almere ook van plan zijn, met de bouw van de wijk Hortus. Al is daar een half jaar na dato nog niks van terechtgekomen.

Voor de Floriade in Venlo (2012) werd de Innovatietoren gebouwd, met een opening tussen de tiende en zestiende verdieping. Ook werd daar een groen bedrijventerrein gebouwd, al komt dat vooral negatief in het nieuws vanwege leegstand.

Grote verliezen

De positieve verhalen over de Floriade verstommen bij al het negatieve sentiment over de tuinbouwtentoonstelling. Dat is ook niet zo vreemd: Zoetermeer, Haarlemmermeer en Venlo leden allemaal 5 tot 10 miljoen euro verlies. In Almere is het verlies nog veel groter, en ook publicitair deed het weinig goeds voor de stad.