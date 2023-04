Reizen BN’ers Race Across the World met beveiligers?

In Race Across the World reizen BN'ers met een klein budget door Latijns-Amerika. Een prachtige reis, maar het continent staat niet bepaald bekend om de veiligheid. Zijn er eigenlijk beveiligers mee? Veronica Superguide zocht het voor je uit.

Dit artikel is afkomstig uit de Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wij spraken de makers van het programma, die verklappen dat er inderdaad beveiligers mee zijn. "De beveiligers zijn er niet de hele reis bij, maar we zijn wel door gebieden gegaan waar het wordt geadviseerd om iemand mee te hebben en daar hebben we zeker naar geluisterd."

Geweren

Maar hoe ziet die beveiliging er dan uit? Loopt er constant een klerenkast naast Olga Commandeur met wie ze later bodyshots doet? Een soort Rambo met allerlei geweren om zijn hals? Allesbehalve, zo blijkt. "Andere IDTV-producties hadden wel eens met beveiligers met geweren gewerkt. Dat doen we liever niet, omdat het voor de kandidaten ontzettend afschrikwekkend is als er allemaal mannen met geweren op de set staan. En aan de andere kant heb je dan mensen die dat zien en denken dat er iets heel erg belangrijks wordt beveiligd en er dus ook iets valt te halen. Wij hebben er bij Race Across the World voor gekozen om het zo onopvallend mogelijk te doen. Dus er is in de gevaarlijke gebieden een vrijwel onzichtbaar iemand die een oogje in het zeil houdt."

Avondklok

Eén van de maatregelen die zijn genomen in verband met de veiligheid, is de avondklok. Deelnemers mogen tussen 20.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's morgens niet meer reizen van de makers. "Dat zorgt ervoor dat de deelnemers niet om 3.00 uur 's nachts op een of ander busstation in Lima staan, want dan ben je gewoon een makkelijker doelwit. We hebben in gevaarlijke gebieden natuurlijk de beveiligers, maar we willen het gevaar ook zeker niet opzoeken. Dus 's nachts reizen moet je gewoon niet doen."