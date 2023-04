Docent ging naar bed met oud-leerling (17) en zusje (15)

'Waarom moest je mijn zus ook nog pakken?' De vraag van een oud-leerling aan een ontslagen economiedocent van het Wartburg College in Rotterdam galmt donderdag door de rechtszaal. Een paar maanden nadat zij als zeventienjarige hun (seksuele) relatie afkapt, gaat de 28-jarige verdachte uit Sliedrecht naar bed met haar vijftienjarige zusje. Het OM eist dat de voormalig leraar voor dubbele ontucht en positiemisbruik de gevangenis indraait.

Al negen jaar is de verdachte docent op de locatie Guido de Brès van het Wartburg College. Geen 'dikke leraar van 50', zoals hij het zelf omschrijft, maar een vlotte verschijning. Onder de tienermeiden is hij populair. Ze flirten soms met hem.

"Dat gebeurde wekelijks bij mij, maar ik heb nooit ook maar iets gedaan. Ik zei: 'Kappen. Ik ben docent, jij leerling. Dat is altijd een grens geweest"', blikt hij in de rechtbank terug op zijn onderwijstijd.

Toch wordt de Sliedrechter verliefd op een zeventienjarig meisje uit zijn klas, van wie hij ook kerkelijk mentor is. Op een reis die hij en een vriend na de examentijd organiseren voor oud-leerlingen en geslaagden van het Wartburg heeft de verdachte seks met de tiener. Het is juli 2021.

Het 'vrij forse leeftijdsverschil' is voor de verdachte geen bezwaar. Volgens hem ook niet voor de ouders van het meisje bij wie hij thuiskomt.

Wraakactie?

"Je staat dat bedenkelijk onder controle toe", vertelt haar vader in zijn slachtofferverklaring. "Tot je merkt aan je dochter dat het geen normale relatie is en er dwang wordt uitgeoefend en ze angst heeft."

In oktober dat jaar is het meisje de 'vakantieliefde' beu. Tot verdriet van de verdachte. "'Dat is klaar', dachten wij", vertelt de vader. "Tot die traumatische avond in januari 2022…"

Twee maanden na de breuk zoekt het twee jaar jongere zusje contact met de verdachte over 'sinterklaaslootjes'. Ze spreken in die decembermaand af. Ze zoenen en eindigen in bed. "Een wraakactie?", willen de rechters weten. "Zeker niet", vertelt hij. "De situatie is ontstaan door boosheid, onverschilligheid en gehoord worden door een vijftienjarige."

In januari 2022 krijgen de twee zussen ruzie. De oudste pakt de mobiel van de vijftienjarige en ontdekt seksueel getinte appjes tussen haar zusje en de oud-docent. Ze bericht haar moeder: 'Bereid je maar voor op een zwaar gesprek.'

Thuis treffen de ouders hun dochters huilend op de bank. Er volgen aangiftes. "Hij deed dingen bij mij die ik niet fijn vond", beweert de oudste zus. Ze rept over slaan en spugen, "Ik liet het gebeuren, omdat ik het niet wilde verpesten."

'Ik heb me laten verleiden'

De oud-docent reageert in de rechtszaal fel op die woorden. "Dat is niet zo. Alles is vooraf besproken of bij elkaar gedaan. We hebben het niet over een braaf meisje dat voor het eerst seks heeft. Ze wist verdraaid goed wat ze deed."

Bij het vijftienjarige zusje ('Ik zag hem als een grote broer') bekent de verdachte schuld. "Zij heeft me niet verleid, ik heb me laten verleiden. Zelfs als er een pistool op mijn hoofd had gestaan, had het niet moeten gebeuren. Daarvoor zit ik hier terecht."

Het OM meent dat de verdachte bij beide zussen ontucht heeft gepleegd en misbruik maakte van zijn positie. De meiden zouden 'aan zijn zorg' zijn toevertrouwd. Bij de oudste door zijn driedubbelrol als mentor, docent en reisleider. "Beide meisjes keken naar hem op door de rollen die hij had. Ze waren niet in staat goed aan te geven wat ze wel en niet wilden in de relatie."

De aanklager eist een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

'Hij is echt álles kwijtgeraakt'

De advocaat van de verdachte eist vrijspraak voor de vermeende ontucht met de oudste. Volgens hem was er geen gezagsverhouding "Op reis sloeg de vonk over tussen twee gelijken. Ik vraag me af of het OM mijn cliënt hiervoor had vervolgd als het zusje niet aan orde was geweest."

De raadsman vraagt de rechters de zaken 'los van elkaar te beoordelen'. Verder verzoekt hij oog te hebben voor de gevolgen voor verdachte die werd ontslagen en is verhuisd. "Hij is echt álles kwijtgeraakt."

Uitspraak op 26 april.