Sevim Aktas legt ingewikkelde EU-regels sexy uit

Ze maakt de EU sexy voor jongeren en haar portret prijkte laatst al op een expositie tussen alle Europese kopstukken. Het verhaal van Sevim Aktas, uit Twente.

Het kan zijn dat u nog nooit van haar heeft gehoord, maar vraag jongeren in Brussel wie ze volgen op Instagram en ze noemen Sevim Aktas. Zesentwintig is ze, en deze week net terug uit Stanford waar ze een verhaal mocht houden over hoe je de wereld kunt veranderen zonder politiek actief te zijn. Dat klinkt wat pretentieus, maar het verzoek van die prestigieuze universiteit kwam niet uit de lucht vallen: er zijn nu eenmaal veel jonge mensen die weinig met politiek hebben maar toch iets willen dóen. Ze was er zelf ook een.

Dan kun je jezelf aan het asfalt vastplakken om een eind aan fossiele subsidies te eisen. Of met de trekker naar Den Haag rijden voor andere stikstofregels. Sevim Aktas werkt bij het Directoraat Generaal Klimaat van de Europese Commissie. Daar onderzoekt ze manieren om schadelijke broeikasgassen op te slaan. Maar opvallender is dat ze daar vanaf haar eerste werkdag ook verslag van doet, op Instagram. Als 'Sevim EU Green Deal Brief' zie je haar shinen in allerlei vergaderzalen. Maar ze vertelt ook wat er om haar heen wordt besloten.

Best opmerkelijk in een wereld waar ambtenaren doorgaans anoniem blijven. Maar deze nieuwe medewerker verklapt in haar briefings geen geheimen. Wel ontsleutelt ze Brusselse geheimtaal. Die nieuwe emissiedoelen voor de transportsector, wat betekenen die precies? Weer een nieuw IPCC-rapport, waar moet je op letten? Hoe werkt het Europees prijsplafond voor gas? ('technical edition', zette ze daar voor de zekerheid maar bij.)

Sevim Aktas, ambtenaar bij de Europese Commissie én influencer.

Motivatiebrief schrijven

Helemaal concreet wordt het als ze tips geeft voor wie een stage in Brussel ambieert. Bedenk op welke afdeling je terecht wilt komen, zoek uit welke steekwoorden ze daar gebruiken en gebruik die zelf ook in je motivatiebrief, schrijft ze. Niemand leest die brieven namelijk van A tot Z. Een afdeling die bezig is met 'koolstoffixatie technologieën voor biogene rookgassen' scant de teksten op zoek naar mensen die warmlopen voor… inderdaad. En ja, daar moet je dan wel iets van weten.

Dat kwam Sevim Aktas zelf ook niet aanwaaien. Haar opa kwam als gastarbeider naar Enschede. Haar vader - 'de intelligentste man die ik ken' - trouwde al op zijn negentiende, kreeg vijf kinderen en maakte daardoor zijn opleiding niet af. Als oudste kind was Sevim voorbestemd om medicijnen te studeren. Maar helaas, daarvoor had ze biologie in haar pakket moeten hebben en dát had niemand haar verteld. Op initiatief van haar oma - 'we hebben hier een goede school naast de deur, zei ze' - begon ze toen maar aan de TU Twente. En man, die docenten daar! Ze somt hun namen op met stralende ogen. Bij hoogleraar informatica Maarten van Steen gaat ze deze week ook weer even langs. Sevim studeerde af op de levensduur van batterijen. Eindcijfer 9.

Sevim Aktas, ambtenaar bij de Europese Commissie én influencer.

Aanleg voor techniek

Want ja, politiek was thuis heel ver weg, - 'daar werd echt nooit over gesproken' - maar aanleg voor techniek zit wél in de familie. Haar vader heeft inmiddels een bloeiend autobedrijf en haar jongere broertje studeert ook al aan de TU. ('Die is écht slim.') Sevim kwam in de universiteitsraad, werd door de Twente Board (een netwerk van ondernemers en overheid) uitgenodigd om eens langs te komen, richtte samen met andere jonge talenten een Young Twente Board op, mocht aan de University of Oxford komen studeren en landde twee jaar geleden bij de Europese Commissie in Brussel.

'Try out to find out', is haar motto. Dat wil ze ook leeftijdgenoten voorhouden. Probeer het! Maar als je iets wilt veranderen is het wel goed om te beseffen dat jij niet het middelpunt van de wereld bent. Wat als voordeel heeft dat niemand zich druk maakt als jij eens iets fout doet. Dat het ook niet om jou draait, maar om de kwestie die je wilt aansnijden. En dat er niemand is die het voor jou gaat doen. Denk dus niet dat een ander het vast beter kan en wel zal oppakken.

Sevim Aktas, ambtenaar bij de Europese Commissie én influencer, samen met de president van het Europees Parlement Roberta Metsola.

