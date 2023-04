Marie woont met 8 anderen in haar woonwagen door tekorten

De kinderen van Marie Damen (52) willen dolgraag een woonwagen voor zichzelf. Maar vanwege het gebrek aan standplaatsen in Den Bosch is de kans daarop nihil. Dus kijken ze verlekkerd naar de vrijkomende velden van voetbalclub TGG.

"Ik word er gek van", zegt Damen. Al jaren probeert ze een extra standplaats voor haar uitdijende familie te vinden. Inmiddels wonen er negen man in haar krappe woonwagen: zijzelf, haar man (53), zoon (32) en dochter (29), schoonzoon (23) en -dochter (34), kleindochters (2 en 5) en kleinzoon (10).

"Eigenlijk is het niet te doen", verzucht Damen. Samen eten vormt bijvoorbeeld een probleem, want aan de eettafel staan maar zes stoelen. En ook voor de badkamer lopen de wachttijden soms flink op. Een ander probleem? Omdat het perceel krap is en de woonwagen relatief groot, is er buiten nauwelijks ruimte. "Alle mensen hebben een tuintje, maar wij niet. We kunnen niet eens een zwembadje in de zomer opzetten", zegt ze. "De woonwagens staan bovendien dicht op elkaar. Ik huiver bij de gedachte wat er kan gebeuren als er brand uitbreekt. Het vuur slaat hier meteen over."

'Normaal huis? Geen optie!'

"Veel mensen zouden zeggen: 'Als het niet lukt om daar een plek te vinden, dan verhuis je toch naar een normaal huis?' Maar dat is voor ons geen optie. Wij willen onze familie bij elkaar hebben om voor elkaar te zorgen. Bovendien lukt het dan nooit meer om terug te keren naar het kamp."

Momenteel zijn er in Den Bosch veertien kampjes met in totaal 74 koop- en 116 huurplaatsen voor woonwagenbewoners. Vorig jaar kwamen er in Den Bosch juist nog nieuwe regels voor de toewijzing daarvan. In plaats van een generieke wachtlijst kregen familieleden van huidige bewoners voortaan voorrang op een stek. Maar Damen zegt daar in de praktijk weinig aan te hebben. "Er komen hier gewoon geen plekken vrij. Mijn kinderen moeten wachten tot er iemand overlijdt. Hoe lang gaat dat duren? Tien jaar? Twintig jaar?"

Nieuwe plekken bij TGG?

Ook op andere woonwagenkampen in Den Bosch herkennen bewoners de problematiek. Op De Moerputten, het grootste kamp van Den Bosch, schat bewoner Jos van der Hout dat er zeker 25 standplaatsen bij moeten in de gemeente om alle zoekers een plekje te geven. "Veel mensen wonen nu bij familieleden in of zijn noodgedwongen vertrokken naar een rijtjeshuis. Als je deze mensen weer een standplaats geeft, komen er dus ook weer reguliere huizen vrij."

Bij De Moerputten is er volgens Van den Hout genoeg plek voor nieuwe standplaatsen. Hetzelfde geldt volgens Damen voor haar kamp in De Donk. "Achter ons is voetbalclub TGG gefuseerd, die gaat vertrekken. Kunnen ze daar niet een paar standplaatsen neerzetten? Dan is er nog altijd voldoende plek voor bijvoorbeeld woningbouw. En als dat niet lukt, kan het ook op het grasveld tegenover ons. Daar staat nu ook niks."

Gemeente heeft geen plannen