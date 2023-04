Amber Green (41) ontvluchtte Texas voor de vrijheid van haar trans dochter Paige (7)

In recordtempo worden er in de conservatieve staten van de VS anti-transgenderwetten aangenomen. Amber Green verliet met haar kinderen haar huis in Texas, op zoek naar meer vrijheid voor haar trans dochter.

Ze vertrokken op 4 september 2022, een zondag. Amber Green (41) en haar drie pleegkinderen: Piper (9), Paige (7) en Michael (6). Green kreeg al de hele week bedreigende berichten van haar familie. Er was geen tijd om stil te staan bij deze grote beslissing. Er was zelfs geen tijd om een trekhaak te regelen voor een aanhangwagen. Ze konden elk één tas meenemen, en dat was dat.

Een vriend van Green hielp om de aquaria van hun drie hagedissen Fireball, Iceball en Daisy een plekje te geven in de achterbak, vertelt ze tijdens een videogesprek. De vier katten, Kay Kay, Ray Ray, Mocha en Sloan, waren het moeilijkst. Amber had geprobeerd een blokkade te maken zodat ze niet door de hele auto liepen, maar ze ontsnapten steeds en miauwden alles bij elkaar.

Rond het middaguur was het eindelijk gelukt, ze konden gaan. Op naar Connecticut. Daar was het veilig. "Toen we de grens van Texas bereikten viel er een gewicht van me af. Ik voelde me zoveel beter. We waren vertrokken, en ik wist dat niemand mij of mijn kinderen nog iets aan kon doen."

Vloedgolf aan wetgeving

Ambers middelste kind, Paige, is trans. De afgelopen jaren worden in Texas, net als in veel andere Republikeinse staten, steeds meer wetten voorgesteld die proberen de vrijheden van trans personen in te perken. In 2022 ging het om 174 wetten in de hele VS en in 2023 zijn het er al 492, volgens de Trans Legislation Tracker. De wetten richten zich op allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld: trans personen weren uit sportteams, het onmogelijk maken om je gender aan te passen op identiteitsbewijzen, restricties op onderwijs over lhbti+-onderwerpen en genderbevestigende medische zorg.

Ik ben blij met wie ik ben

Sommige mensen vluchten naar andere delen van de VS waar het veiliger is. Exacte aantallen zijn moeilijk om vast te stellen, maar op donatiewebsites als Go Fund Me staan tientallen advertenties van mensen die hulp zoeken om te kunnen verhuizen.

Toen Amber Green Paige, haar broertje en haar zus in 2018 adopteerde, leefde Paige nog als jongen. Green kon haar niet zo goed plaatsen. Ze was aan de ene kant stil en verlegen, maar kon ook heel boos worden en dingen zeggen als: "Ik snap niet wat er mis met me is."

Ook raakte naarmate ze ouder werd erg gefocust op vrouwelijkheid. Ze kende make-up termen waar Green nog nooit van had gehoord, en hield van kleren kopen met haar grote zus. Misschien is ze homoseksueel, dacht ze aanvankelijk.

Voor Kerst 2021 vroeg Paige ineens een jurk en hoge hakken. Toen ze die kreeg, was ze zo blij dat ze dagenlang niks anders droeg. Ze paradeerde door het huis en eiste dat iedereen haar aansprak met meisjesnamen.

Ineens viel het kwartje. Green vroeg aan haar: "Ben je eigenlijk een jongen of een meisje?" "Een meisje", zei Paige. "Wat bedoel daarmee, dat je een meisje bent?" "Ik ben een meisje. Ik draag een jurk. Dit ben ik." "Dus je bent geen jongetje?" "Nee, ik ben een meisje."

Foto van dochter Paige gemaakt door moeder Amber Green. Foto: Foto's gestuurd door Anna Dijk via email.

Niet naar de meisjes wc

Sinds Paige uit de kast is, wil ze niet meer terug. Ze is vrolijker en zit veel beter in haar vel. Amber herinnert zich de dag dat ze met z'n tweeën naar de winkel gingen. Haar dochter stond voor de spiegel en probeerde haar korte haar zo te modelleren dat het meisjesachtiger leek.

"Weet je Paige, er zijn mensen die niet zullen accepteren dat je een meisje bent", zei Amber. "Maar daar moet je niet naar luisteren." "Het maakt me niet uit", zei Paige. "Ik ben een meisje, en ik ben blij met wie ik ben."

Toch maakte Amber zich zorgen. Veel van haar familieleden denken dat homoseksualiteit een ziekte is, en dat trans personen niet bestaan. Op school mocht Paige niet naar de meisjes wc, waardoor ze in haar broek begon te plassen.

En in februari 2022 stelde de gouverneur van Texas, Greg Abbott, dat genderbevestigende medische zorg voor transgender tieners een vorm van kindermishandeling is. Dit had nog geen directe gevolgen voor Paige, omdat medische transgenderzorg pas relevant is vanaf de puberteit. Maar het liet wel zien dat Texas geen veilige plek was.

Amber hakte een knoop door: ze besloot dat ze binnen een jaar zouden verhuizen. Die tijd werd haar niet gegund. Een half jaar later sloegen ze op de vlucht.

Waar komen al die wetten vandaan?

Sinds 2018 stijgt het aantal anti-transgenderwetten in de VS elk jaar, en worden de aangenomen wetten steeds ingrijpender. Rond 2018 ging het vooral om wetten die zich richten op trans personen en sport, zegt Erin Reed, die als journalist en activist de anti-transgenderwetten op de voet volgt. Deze wetten maakten het moeilijker voor met name trans vrouwen en meisjes om deel te nemen aan sportwedstrijden of lid te worden van sportteams.

Inmiddels gaan de wetten steeds vaker over medische zorg zoals puberteitsremmers, hormoontherapie of operaties. Nu al heeft 22 procent van de transgenderjongeren in de VS geen toegang tot medische hulp, en 27 procent staat op het punt om die toegang te verliezen, volgens Human Rights Campaign.

In Kentucky is op 1 april de strengste anti-transgenderwet tot nu toe aangenomen. Bill 150 verbood in één klap alle medische genderbevestigende zorg voor minderjarigen. Op scholen mogen kinderen alleen naar de wc van hun geboortegeslacht, en er zijn restricties voor het bespreken van lhbti+-onderwerpen in de klas.

Hoe deze tsunami van wetgeving tot stand kwam, is recentelijk gebleken uit onderzoek van Mother Jones. Het Amerikaanse magazine onderzocht gelekte e-mails van de republikeinse politicus Fred Deutsch. Uit de mails bleek dat Deutsch samenwerkte met anti-transgender activisten, artsen en advocaten om wetten op de agenda te zetten op verschillende plekken in Amerika. In de groep zaten onder meer leden van de Alliance Defending Freedom, een groep conservatieve advocaten die ook heeft meegeholpen met het omverwerpen van het arrest Roe v Wade uit 1973. Hiermee liet het Hooggerechtshof in juni 2022 het federale recht op abortus vervallen.

De kinderbescherming

In dezelfde maand stond er ineens een man bij Green voor de deur. Hij zei dat hij van de kinderbescherming was. Hij refereerde aan Paige als jongetje en noemde steeds haar oude naam. Een onbekend persoon had een melding gedaan tegen Green. Zodra hij weg was, schakelde ze een advocaat in. Die kwam erachter dat de melding was gedaan door Greens halfzus, Megan.

Ze wist niet wat ze hoorde. Ze wist dat haar familie conservatief was, maar dit was haar zus. "Als ze vragen had over Paige, waarom kwam ze niet gewoon met me praten?"

In de eerste zaak werd gesteld dat Amber mentaal ziek was en Paige dwong om een meisje te worden. Niet veel later werd er nog een zaak geopend waarin werd beweerd dat Piper, Paige' oudere zus, haar dwong om een meisje te worden.

Green vocht de zaken aan. Haar huisarts gaf een verklaring dat ze mentaal stabiel was en geen medicijnen slikte tegen psychische klachten. In augustus won ze beide zaken, zoals tot dusver alle zaken tegen gezinnen met transgender kinderen in Texas gewonnen zijn in het voordeel van de gezinnen.

Maar daarmee hielden de problemen niet op. Een week later kreeg Green bedreigende berichten van haar zus, en later ook van andere familieleden. "Ze schreef dat het haar niet uitmaakt hoeveel moeite ze moest doen, maar ze zou mijn kinderen bij me weghalen. Ik was een slechte moeder."

Megans familie is niet alleen erg conservatief, maar ze bezitten volgens Amber ook meerdere pistolen. "Ik zag constant voor me dat ze ineens voor de deur zouden staan, met pistolen in hun handen, om mijn kinderen mee te nemen."

De kinderen van Green zijn geadopteerd. Het idee om weggehaald te worden bij hun moeder lag extra gevoelig, omdat ze al eerder te maken hebben gekregen met de kinderbescherming. Ze kregen nachtmerries. Ze wist toen: we moeten zo snel mogelijk weg. "Ik gaf mezelf een week om zoveel mogelijk te regelen, en daarna vertrokken we."

Supporters van SB 150 klappen op een persconferentie in Kentucky. Op het balkon daarboven wordt tegen de wet geprotesteerd. Foto: Getty Images

Nachtmerries en dromen

De anti-transgenderwetten hebben veel neveneffecten. De manier waarop er door overheden en in media over transgender personen gesproken wordt, wakkert de haat tegen trans personen aan. Veel instanties lopen al op de politiek vooruit. Scholen verbannen boeken over lhbti+-onderwerpen, en trans personen wordt de toegang ontzegd tot openbare toiletten en sportclubs.

In 2022 kreeg tussen de 30 en 55 procent van de trans jongeren te maken met fysieke bedreigingen of geweld, blijkt uit een enquête van The Trevor Project. Bijna de helft dacht serieus na over zelfdoding en 15 procent deed zelfs een poging.

Tegelijkertijd zijn er ook een paar staten waar trans personen juist wettelijke bescherming krijgen. Erin Reed heeft een kaart gemaakt met de staten die het minst en meest veilig zijn voor trans personen. "In sommige staten worden wetten aangenomen waar trans personen eerst alleen van durfden dromen."

In staten als Hawaï, Colorado en Maryland worden uitzonderlijk veel vormen van medische genderbevestigende zorg vergoed. En de reden dat Green naar Connecticut is gevlucht, is omdat die staat ouders van transgender kinderen niet uitlevert aan andere staten.

In elk geval nog samen

Omdat ze zo snel vertrokken waren, hadden ze geen verblijfplaats in Connecticut. Een paar maanden lang woonden ze af en aan in hotels en in de auto. Green had al snel een school gevonden waar haar kinderen heen konden. Als ze daar waren, reed ze rond als bezorger voor de winkelketen Walmart. Na school gingen ze naar een park, of keken ze films op een tablet. Het was zwaar. Ambers oudste dochter kreeg een paar keer een PTSS-aanval omdat ze nog steeds bang was dat ze bij Green zou worden weggehaald.

Het duurde meer dan drie maanden voor ze een vaste woonplaats vonden. Ondanks alles zijn ze blij dat ze weg zijn uit Texas. "Paige' broertje en zus weten ook dat het moeilijk voor Paige was om zichzelf te zijn in Texas." Hier in Connecticut zijn ze in elk geval nog samen.

