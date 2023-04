Politie beschikt over een miljard criminele chatberichten

De Nederlandse politie beschikt over ruim 1 miljard chatberichten van criminelen. Daardoor werden in ons land onder andere zo'n zestig drugslabs ontmanteld, 170.000 kilo cocaïne in beslag genomen en 1000 zware wapens van straat gehaald. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Eenheid.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De gegevens werden de afgelopen jaren in inmiddels zeven cryptocommunicatie-onderzoeken onderschept. Het ontcijferen en analyseren van die versleutelde berichten, waarin criminelen dachten ongestoord veilig te communiceren, leidde wereldwijd nu al tot minstens tienduizend aanhoudingen.

Dat zijn geen gekke cijfers, stelt politiechef Oscar Dros van de Landelijke Eenheid. "En de teller van de 1 miljard berichten loopt door."

Recent haalde de politie met Exclu het zevende beveiligde chatprogramma uit de lucht. In 2016 werden in Canada de servers van het Nijmeegse bedrijf Ennetcom in beslag genomen. Daarna volgden de bij criminelen populaire cryptocommunicatieplatforms Pgp safe, IronChat (2018), EncroChat (2020), SkyEcc, Anom (2021) en dit jaar Exclu.

De ruim 1 miljard aan berichten vormen een goudmijn in de bestrijding van de zware ondermijnende criminaliteit. "Het bewijs is er al, we moeten alleen de zaak er nog bij zoeken", zegt Dros. "Dit is echt een gamechanger in ons vak."

Succes bestaat naast slecht functioneren

De successen bestaan naast het slechte functioneren van de Landelijke Eenheid. Die blijkt te log, en door teveel verschillende taken en slechte onderlinge samenwerking niet slagvaardig. Binnen de eenheid heerst in verschillende teams bovendien een onveilig werkklimaat, ontsierd door tal van incidenten en wangedrag. Het leidde tot de zelfmoord van een undercoveragent.

Wat is de Landelijke Eenheid?

De in 2013 in het leven geroepen Nationale Politie bestaat uit tien regionale eenheden én de Landelijke Eenheid (LE). Naast het ondersteunen van de regionale eenheden, heeft de Landelijke Eenheid ook diverse zelfstandige taken. Zoals de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit, terrorisme en de opsporing op snelwegen, spoor, water en in de luchtvaart. Ook het bewaken en beveiligen van leden van het Koninklijk Huis en bedreigde politici, rechters, officieren en journalisten behoort tot de taken. Bij de zeven verschillende diensten werken 6000 medewerkers. De Landelijke Eenheid wordt sinds februari 2022 geleid door Oscar Dros.

Dros, voorheen politiechef van Oost Nederland, werd begin vorig jaar aangesteld om orde op zaken te stellen. Recent gaf minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid groen licht om de Landelijke Eenheid ingrijpend te reorganiseren en te splitsen.

Portret van politiechef Oscar Dros van de Landelijke Eenheid. Foto: Jeroen Jumelet

Hoewel zijn eigen baan daardoor onverwacht verdwijnt, juicht politiechef Oscar Dros de veranderingen toe. "Hoe kan je zorgen voor een veiliger Nederland als je zelf als politie de boel niet tiptop in orde hebt?"

Keihard oordeel

"Wat voor koffie wil je?", vraagt Oscar Dros gedienstig. Terwijl de politiechef van de Landelijke Eenheid de gewenste bestelling intoetst op de koffieautomaat, klinkt ineens zijn naam. "Dag Oscar." Verrast draait Dros zich om. Door de gang van het politiebureau in Driebergen komt een lange man in een modieus blauw colbert aanlopen. Om zijn nek bungelt een bezoekerspas. "Bernt! Dat is waar ook, jullie zijn vandaag in huis. Goede gesprekken gehad?" "Zeer goede. Erg waardevol", knikt de man instemmend. "De boel komt aardig los", knipoogt hij.

Bernt is Bernt Schneider. Oud-burgemeester van Haarlem. Zijn naam is verbonden aan de commissie die in 2022 de Landelijke Eenheid doorlichtte. Conclusie: de belangrijkste eenheid van de Nationale Politie is vastgelopen. Op alle fronten. Niet slagvaardig, te groot, teveel verschillende taken, slecht leiderschap. Met als gevolg een verziekte werksfeer, signalen van machtsmisbruik, wangedrag en onprofessioneel handelen. In het buitenland leidde dat tot een slecht imago. Op de werkvloer waren tal van incidenten, met als triest dieptepunt de zelfmoord van een undercoveragent.

Ingrijpend besluit

De commissie-Schneider velde een keihard oordeel, beaamt Oscar Dros even later op zijn kamer. "Er waren meer kritische rapporten. Ook die schetsen een uiterst pijnlijk beeld. Uit eigen waarneming - ik zit hier nu een jaar - onderschrijf ik de bevindingen. We hadden stevige, dramatische, verdrietige incidenten. Het team Werken onder Dekmantel (undercover heimelijk infiltreren bij criminelen, HvG) hebben we stopgezet. Een ingrijpend besluit. We ontwikkelen daarvoor nu een heel nieuwe visie en werkwijze, met oog voor begeleiding en hoe je de mentale gezondheid van die collega's beter kan bewaken."

"Er is dus echt iets aan de hand. Daar ga ik niet aan voorbij. Daar zullen we onze tanden inzetten, en stevige maatregelen niet schuwen. Maar het gekke is ook, dat ik hier tegelijk ook pareltjes van politiewerk zie: het Team High Tech Crime dat samen met klassiek rechercheren data van zeven cryptocommunicatieplatformen onderschepte en live met criminelen mee las. Maar ook het beëindigen van de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam. En er zijn ook minder zichtbare voorbeelden van innovatief politiewerk. Neem onze specialistische speurhonden: de digi-hond. Afgericht om tijdens (huis)zoekingen verborgen gegevensdragers te vinden, een telefoon of harde schijven. En we hadden al de zedenhond (een hond getraind om op plekken van verkrachtingen op het oog onzichtbare spermasporen te vinden, red.). Echt prachtig. Dat is ook de Landelijke Eenheid."

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid gaf recent groen licht om de Landelijke Eenheid in twee delen op te splitsen. Vanaf 2024 komt er een Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Deze dienst gaat met taken op het vlak van (crisis)coördinatie en expertise werken voor de gehele politie. Daarnaast komt er de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Die richt zich op georganiseerde ondermijnende criminaliteit en terrorisme. De Dienst Speciale Interventies (arrestatieteams) en de undercoveragenten gaan hiertoe behoren. Het reorganisatieproces wordt nauwgezet gevolgd door de commissie-Schneider.

'Goud in handen': alle data uit verschillende politiesystemen op één plek

De succesvolle cryptocommunicatie-onderzoeken, waarbij 1 miljard criminele chats zijn verzameld, dienen als inspiratie voor een nieuwe manier van werken bij de politie. "Alle informatie waarover de politie beschikt maken we toegankelijk", zegt Oscar Dros.. Die data zit nu vaak nog verstopt in verschillende politiesystemen. Door ze op één plek binnen de politie - in een zogeheten data-warenhuis - onder te brengen kunnen de gegevens gemakkelijk door politie-analisten en rechercheurs geraadpleegd worden. Eerst voor de twee nieuwe landelijke eenheden. Daarna voor de gehele politie.

"Met al die informatie op één plek hebben we goud in handen. Het biedt ongekende mogelijkheden", zegt Dros. "We leven in een tijd waarin data in overvloed beschikbaar zijn. En dat werkt door in onze kijk op politiewerk. Het belang van data neemt alleen maar toe. Net als een zorgvuldige en ethische omgang daarmee. We gaan data-gedreven werken: we combineren onze operationele expertise met technologie en data. Dat vormt voortaan de basis van ons politiewerk, bijvoorbeeld het bestrijden van zware georganiseerde criminaliteit of terrorisme."

Wat kost de reorganisatie?

"In totaal is er 48 miljoen euro structureel, en zo'n 55 miljoen euro incidenteel beschikbaar. Of dat genoeg is? Mogelijk niet, maar dat moet gaandeweg blijken. Splitsen alleen gaat de problemen trouwens niet oplossen. Misschien is dat wel het makkelijkste deel. De commissie-Schneider heeft twintig aanbevelingen gedaan. En ik sta ervoor om die alle twintig op te volgen. Binnen beide nieuwe landelijke eenheden moet vooral een veilige, inclusieve en fijne werksfeer ontstaan, waarin we door samenwerking het beste in elkaar naar boven halen. Dat is echt een proces van jaren. Wat in jaren ontstaat, is niet in een dag opgelost. Maar het moet.

Politiechef Oscar Dros van de Landelijke Eenheid. Foto: Jeroen Jumelet

"Natuurlijk is het te gek voor woorden dat binnen de politie discriminatie, racisme en pesten voorkomt. Uitbannen van ongewenst gedrag op de werkvloer begint met goed en integer leiderschap. Het vraagt ook veel van de medewerkers. Zonder hun medewerking gaat het niet lukken. Zij krijgen veel meer ruimte om hun vakmanschap te tonen. Hen is nu gevraagd mee te denken, waaraan een goede leidinggevende moet voldoen."

Alle vijfhonderd leidinggevenden komen onder een vergrootglas?

"Zij ondergaan een schouw. Een extern bureau neemt hen onder de loep. Met als centrale vraag: zijn deze leidinggevenden passend en geschikt om de komende veranderingen te dragen? Maar - en dat kan ik niet genoeg benadrukken - dat gaat niet over afrekenen. Dan creëer je juist een nieuwe angstcultuur. Dat is wel het laatste wat we willen. Deze schouw is juist gericht om te helpen een betere chef te worden. Dat is spannend, het geeft veel discussie. Wie niet mee wil of kan, wordt geholpen aan een andere baan.

"Als politiechef van de Landelijke Eenheid ga ik voorop. Ik onderga de schouw zelf als eerste. Voor de twee nieuwe Landelijke Eenheden zijn reeds twee capabele chefs benoemd. Dus mijn baan verdwijnt. Erg? Nee, Ik sta vierkant achter de plannen. Ik geloof er heilig in. Deze ingrijpende reorganisatie is hard nodig. Hoe kan je zorgen voor een veiliger Nederland als je zelf als politie de boel niet tiptop in orde hebt?"

Veranderen kost energie. Loop je niet het gevaar dat je als politie jarenlang heel erg druk intern bezig bent met reorganiseren, en de strijd tegen de zware misdaad vergeet?