Zwolle wil de happy hours afschaffen

Hoewel maar weinig horecazaken ze nog bieden, wil de gemeente Zwolle af van de zogenaamde 'happy hours'. De stuntprijzen die cafés hanteren voor de verkoop van drank zou niet bij passen 'de gezonde, veilige en leefbare stad die Zwolle wil zijn'. Oh nee? 'Dit moet gewoon blijven, want ook hierdoor is het gezellig.'

De verschillende kroegen in de Zwolse binnenstad die nu nog zogenaamde 'happy hours' doorvoeren - een uurtje goedkoop drinken - moeten daar als het aan de gemeente ligt binnenkort mee stoppen. Het college van burgemeester en wethouders is van plan een regelwijziging door te voeren, formeel om 'de volksgezondheid te beschermen'.

'Happy hour' in de Voorstraat. Foto: Freddy Schinkel

Met de huidige prijskortingen, zo stelt het Zwolse gemeentebestuur, worden mensen gestimuleerd om in een korte tijd veel alcohol te drinken. Zo'n zuipfestijn - vrij vertaald - ziet de lokale overheid niet langer zitten. Uit de voorgestelde beleidswijziging: 'Prijsacties met alcohol dragen niet bij aan de gezonde, veilige en leefbare stad die Zwolle wil zijn.'

Voordelig uurtje

In de binnenstad van Zwolle zijn er overigens nog maar een paar uitgaansgelegenheden die met 'happy hours' werken. Zo is bij de nieuwe cocktailbar The Crown en danscafé Molly's in de Voorstraat nog sprake van het voordelige uurtje. Op donderdag krijgen bezoekers van die laatste horecalocatie als voorbeeld het uur voor middernacht twee biertjes voor de prijs van een.

"Wij komen hier bijna iedere donderdag", geeft Ezra Doornink als vaste bezoeker van Molly's met een biertje in de hand aan. Voor het café hangen reclamedoeken die het 'happy hour' aanprijzen. De meeste bezoekers daar zijn niet te spreken over het voornemen van de gemeente. "We moeten een petitie starten voor behoud van het happy hour", stelt Doornink, tegen Elian Nijland, een vriend. "Het is altijd gezellig op de donderdag." Mede door de goedkope drankjes. "Dat moet zo blijven."

Herenakkoord

Hoewel de gemeente Zwolle de regels wil aanpassen, verandert er volgens Dennis Kaatman als regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voor uitgaanspubliek niet heel veel. "Als uitgaansgelegenheden hadden we al een soort herenakkoord om geen 'happy hours' te doen", zegt Kaatman, ook eigenaar van studentenkroeg Het Vliegende Paard. Als de buurman tijdelijk de prijs verlaagt, dat moet de ander mee, vanuit die gedachte.

Het 'dolle uurtje', als variant op 'happy hour'. 'Alles kan op zondag.' De gemeente Zwolle wil van dergelijke prijsacties af. Foto: Freddy Schinkel

Nu Zwolle de 'happy hours' wil verbieden is het ook met die 'oneerlijke concurrentie' gedaan. Overigens stelt de gemeente dat overmatig alcoholgebruik niet alleen schadelijk is voor de gezondheid, maar dat het ook een toename van uitgaansoverlast in de hand werkt. Daarmee doelt Zwolle dan met name op geluidsoverlast, wildplassen, grof taalgebruik en opstootjes.

Algemene Plaatselijke Verordening

Naast het verbod op 'happy hours' heeft Zwolle nog meer wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als gemeentelijke regelboek in gedachten. Zo was daar altijd een verbod op proeverijen bij slijters in opgenomen, maar wordt op dat vlak mogelijk meer ruimte geboden. Voorheen mocht alleen geproefd worden als de klant daarom vroeg. Bovendien moet zo'n slokje gratis zijn. Nu worden ook betaalde proeverijen mogelijk.