Waarom zijn er zoveel misstanden op de werkplek?

Gepest, seksuele intimidatie of zelfs fysiek geweld: ieder jaar maken miljoenen Nederlanders dingen mee op hun werk die het daglicht niet kunnen verdragen. Socioloog Hans van der Loo en agressie- en conflictexpert Caroline Koetsenruijter onderzochten wat er misgaat op de werkvloer en wat daaraan gedaan moet worden.

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Van der Loo en Koetsenruijter schreven samen het boek Giftig gedoe op de werkplek over het oplossen voorkomen van onverkwikkelijke zaken op het werk. Ze stelden een top-5 samen van wat zij 'giftig gedoe' op het werk noemen (zie kader hieronder).

Koetsenruijter: "Door berichten in de media ligt de nadruk op seksuele intimidatie, maar 'gewone' intimidatie, discriminatie en pesten komen vaker voor. Fysiek geweld komt minder vaak voor, maar staat dus nog steeds in de top-5: maar het is toch eigenlijk bizar dat mensen op hun werk geschopt of geslagen worden, door hun eigen collega's?"

Veel bedrijven zien de ernst van het probleem niet goed in, zegt Koetsenruijter. "Omdat het nu vaker in het nieuws is stellen ze een vertrouwenspersoon aan of laten ze enquêtes uitvoeren onder personeelsleden, vooral om aan de buitenwereld te laten zien dat ze ermee bezig zijn."

Van der Loo vult aan: "Laatst beweerde iemand uit het bestuur van een bedrijf met tienduizenden werknemers tegen ons dat 'dit soort dingen bij hen niet gebeurt'. Maar volgens onderzoek van TNO vinden er jaarlijks 2,5 miljoen incidenten plaats op de Nederlandse werkvloer. Dan is het statistisch gezien haast onmogelijk dat er bij zo'n groot bedrijf nooit iets speelt."

Wat zich precies op de werkvloer afspeelt, is voor veel bestuurders een ver-van-het-bed-show, zien de auteurs. "Hoe hoger je in een organisatie zit, hoe minder je te maken hebt met giftig gedoe, blijkt ook uit onderzoek. Je zit in een beschermde positie. Als een CEO dus zegt 'dat heb ik nog nooit gezien', dan kan dat best kloppen, maar dat zorgt er wel voor dat juist degenen die moeten zorgen voor veiligheid op de werkvloer het probleem onderschatten."

Kluwen aan misstanden

Na een melding van wangedrag wordt vaak één boosdoener aangewezen die moet vertrekken, maar daarmee is het probleem volgens Koetsenruijter niet meteen opgelost. "Eén melding leidt dikwijls tot de ontdekking van een kluwen aan misstanden, waar veel meer mensen bij betrokken zijn. Bedrijven spreken over 'die ene rotte appel', maar het is vaker de hele mand."

Slachtoffers komen er in een giftige werkomgeving vaak bekaaid af. "De melder wordt niet geloofd, de ernst van de situatie wordt gebagatelliseerd of de schuld wordt bij het slachtoffer gelegd", zegt Koetsenruijter. "Als iemand bijvoorbeeld gepest wordt, dan moet hij maar beter voor zichzelf op leren komen. Hij wordt naar een weerbaarheidstraining gestuurd."

Melders die het er niet bij laten zitten en een klachtenprocedure starten, kunnen te maken krijgen met represailles. Van der Loo: "Een op de drie melders zegt geen negatieve gevolgen te ondervinden van hun melding, twee op de drie dus wel. Daders worden niet of te weinig bestraft. Soms wordt alles op alles gezet om de melder in diskrediet te brengen. Uit onderzoek blijkt dat veel melders aangeven dat ze er misschien beter aan hadden gedaan om niets te zeggen, nu ze weten wat de negatieve gevolgen zijn."

Potentiële nieuwe werkgever afschrikken

Ontslag nemen is een laatste redmiddel. Koetsenruijter. "Tegen een slachtoffer wordt vaak gezegd, als het je hier niet bevalt, dan ga je toch weg? Maar vrijwillig op kunnen stappen is een privilege dat echt niet iedereen in Nederland gegund is. Als je zelf ontslag neemt heb je immers geen recht op een WW-uitkering. Hoe betaal je dan de hypotheek of de huur? Hoe zorg je voor gezinsleden die afhankelijk zijn van jouw inkomen?"

Bedrijven zijn volgens de wet verplicht beleid op te stellen voor een veilige werkomgeving. Psychosociale veiligheid hoort daar ook bij. Van der Loo: "Met een klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon kun je als bedrijf afvinken dat je je aan de wet houdt, maar dit zijn allemaal reactieve middelen. Je bent aan het oplossen, terwijl je je beter kan richten op preventie door te zien waar het mis kan gaan."

Zie het niet als 'dat er niks meer mag tegenwoor­dig' maar zie het als een kans om de werkplek fijner en veiliger te maken voor iedereen

Bepaalde factoren verhogen het risico op een giftige werkomgeving. "Als er een groot machtsverschil is tussen leiding en personeel of personeelsleden onderling dan kan dat leiden tot machtsmisbruik. Als er mensen in hun werkrelaties erg afhankelijk van elkaar zijn dan zorgt dat er eerder voor dat ze zwijgen over misstanden."

Ook een werkcultuur waarin de normen vaag zijn en alles moet kunnen of een cultuur waarin de werkdruk hoog is en het doel de middelen heiligt kunnen volgens de auteurs een broedplaats worden voor misstanden en wangedrag.

'Vroeger toch ook geen probleem?'

Bedrijven doen er volgens de auteurs goed aan de risico's in kaart te brengen en grenzen aan te scherpen. Maar is dat dan niet het einde van gezelligheid tussen collega's? Mag een grapje niet meer?

Van der Loo: "Vooral mensen uit mijn generatie - de babyboomers - zien de grotere aandacht voor grenzen op het werk als beperkend. 'Vroeger was een schuine grap over een vrouwelijke collega toch ook geen probleem', zeggen ze bijvoorbeeld. Maar was die grap echt zo leuk voor die vrouwelijke collega? Of durfde ze niets anders te doen dan maar mee te lachen? Zie het niet als 'dat er niks meer mag tegenwoordig' maar zie het als een kans om de werkplek fijner en veiliger te maken voor iedereen."

De Mores op de werkplek zijn voortdurend in verandering. "Twee eeuwen geleden was het op het werk nog heel normaal dat je iemand op zijn bek sloeg als je het niet met hem eens was. Kun je je voorstellen dat we dit gedrag nu zouden vertonen in een vergadering?"

Wat een fijne en veilige werkplek precies is, kan en mag per organisatie verschillen, benadrukt Van der Loo. "Er is niet per se iets mis met een commerciële, harde cultuur op het werk. Je kunt nog steeds deadlines halen en elkaar op fouten aanspraken. Je hoeft het ook niet de hele tijd met elkaar over je gevoelens te hebben. Als er maar duidelijke afspraken zijn over hoe respectvol met elkaar omgaan er bij jullie uitziet."

Giftig gedoe op de werkplek door Caroline Koetsenruijter en Hans van der Loo, uitgeverij Boom, euro26,50