Jan (65) maakt van zijn uitvaart laatste feestje, waar hij zelf nog bij is: 'Een pre-matoriumparty'

Op zijn 65ste verjaardag, 3 april, hoorde hij het slechte nieuws: uitgezaaide slokdarmkanker. Zaterdag 22 april is zijn uitvaart al: omdat hij er dan als het goed is nog is. 'Ik wil niet zomaar van deze aardkloot verdwijnen.'

Wijchenaar Jan Troost klinkt zoals hij altijd heeft geklonken: vrolijk, energiek, positief. De fysieke werkelijkheid is anders. Eigenlijk is dat zijn hele leven al zo, maar nu is het toch anders.

Hij zou maar 28 worden

Troost werd geboren met osteogenesis imperfecta, een zeldzame aandoening met als belangrijkste kenmerk dat de botten gemakkelijk en vaak breken. De broze bottenziekte zou ervoor zorgen dat hij niet ouder dan 28 zou worden, was destijds de voorspelling. Maar vorig jaar kon hij vieren dat hij zich al vijftig jaar lang inspant voor gehandicapten. Hij voerde op vele fronten actie om de belangen van gehandicapten te verdedigen en hun rechten te bevechten. Troost was in het hele land bekend om die strijd en was jarenlang voorzitter van de Gehandicaptenraad.

In 2021 kreeg hij een tia en een herseninfarct, die er inhakte. "Ik ben nu in één keer van jonggehandicapte, want zo voel ik me nog steeds, een ouwe lul geworden. Zo voelt het", zei hij er vorig jaar bij zijn jubileum als 'actievoerder' voor gehandicapten over. Hij had er geen rekening mee gehouden dat hij er nog wat bij zou kunnen krijgen.

Pijn werd erger

Maar hij bleef optimistisch. Ook toen hij dit jaar een gescheurd middenrif bleek te hebben. "Ik had er veel pijn door." Hij werd geopereerd, kreeg te horen dat hij daarna nog wel drie weken pijn zou hebben. "Maar na een week werd die eerder erger dan minder."

Hij ging terug het ziekenhuis in en kreeg een nieuw onderzoek. "En op mijn verjaardag kreeg ik te horen dat ik uitgezaaide slokdarmkanker had." En er was niets meer aan te doen.

Het was een enorme klap. "Ik dacht na de hersenbloeding dat ik mijn portie wel gehad had."

Maar Troost is Troost. Hij herpakte zichzelf. "Ik was altijd als de dood voor de dood, maar heb het nu op een raar soort manier aanvaard. Maar ik vind het niet leuk dat ik doodga, begrijp me niet verkeerd."

Jan Troost is terminaal ziek. Hij regelt zijn eigen uitvaart, waar hij nog levend bij is. Foto: Paul Rapp

Geen honger

Hij kan niet meer eten, moet gebruikmaken van sondevoeding. "Ik ben een Bourgondiër", zegt hij om aan te geven hoe naar dat is. Maar: "Het is geen reden om op te geven. Want ik heb in elk geval geen honger."

Optimist tot in de kist. Die kist heeft hij van cabaretoptredens die hij ooit heeft gegeven nog ergens op een zolder staan. "Die zetten we de 22e als attribuut neer in de zaal."

Geen behoefte aan grote uitvaart na zijn dood

Want hij heeft besloten nog een laatste feestje te geven: zijn uitvaart. "Voor ik dood ben hè. Ik heb geen behoefte aan een grote uitvaart als ik er niet meer ben."

In cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen heeft Troost een zaal afgehuurd, familie en vrienden gaan er op zijn verzoek vertellen over verschillende periodes van zijn leven. "Over leuke avonturen die we hebben beleefd."

Want het moet geen tranendal worden. "Er zullen ongetwijfeld tranen vloeien, maar de bijeenkomst gaat over het leven. Je moet van het leven genieten, dat heb ik ook altijd gedaan. Die boodschap wil ik meegeven. Dus het idee is dat het een leuke bijeenkomst gaat worden."

Jan Troost, met op het beeldscherm dochter Jeske. Foto: Paul Rapp

Om de 'pre-matoriumparty', zoals hij de uitvaart noemt, te kunnen betalen is zijn dochter Jeske - die ook de brozebottenziekte heeft - een crowdfunding gestart. Want feitelijk zijn er straks twee uitvaarten: een voor zijn dood en eentje erna. "Die wordt klein, met alleen familie en een paar vrienden."

De crowdfunding leverde binnen twee dagen al meer dan 12.000 euro op. "Ik heb ook zo ongelooflijk veel reacties gehad, ik sta er zelf van te kijken." Hij wist natuurlijk wel dat hij een graag geziene gast was. "Maar ik ben ook gewoon maar Jan hè."

Waarschijnlijk eerst ziek

Het geld dat na de uitvaart over is, gaat naar twee goede doelen die zich inspannen voor gehandicapten.

Dat de uitvaart al volgende week zaterdag is, wil niet zeggen dat hij kort erna al zal komen te overlijden. "Dat weten de artsen niet, daar zeggen ze niks over. Maar mocht er nog wat mogelijk zijn om het leven nog even wat te verlengen, dan word je daar waarschijnlijk eerst ziek van."