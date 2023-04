Verongelijkt koppel kreeg geen voorrang op huurhuis na brand

Na een leven lang werken zijn Chérie (68) en Terence Havelaar (71) plots dakloos. Een grote brand verwoestte rond sinterklaas hun huis. Ze hoopten speciale voorrang te krijgen op een nieuwe huurwoning. Maar die komt er niet. 'Super bureaucratisch.'

Al zeventien jaar woonden Chérie en Terence Havelaar in hun monumentale pand met uitzicht op de rivier. Ze wilden samen oud worden in die Nijmeegse huurwoning. Er van hun pensioen genieten. De kleinkinderen steeds groter zien groeien. Maar toen werd het 4 december en sloegen de vlammen plots uit de bovenverdieping. Kortsluiting. Weg Waalkadepaleisje. Weg toekomstdromen.

Hun huis is onbewoonbaar verklaard. Voor het weer is opgelapt, ben je jaren verder. En zo lang willen de Nijmeegse 65-plussers niet wachten. Dus meldden ze zich bij de woningcorporatie. Die heeft speciale spelregels voor calamiteiten. Zo kunnen huurders in nood met spoed nieuw onderdak krijgen. Maar niet de familie Havelaar, zo blijkt nu. Hun verzoek om een urgentieverklaring is afgewezen.

Zelfs met zeventien jaar inschrijftijd heb je niet zo maar een woning te pakken

Ze staan te lang ingeschreven. Al 17,5 jaar. Terwijl zeventien jaar de maximale inschrijftijd is om in Nijmegen en omgeving urgentie te kunnen krijgen. Het idee: als je al zó lang staat ingeschreven, heb je via verhuurderswebsite Entree sowieso snel een woning te pakken. Maar de praktijk is anders.



"Uit recent onderzoek blijkt dat mensen in Nijmegen gemiddeld pas met 21,6 jaar meettijd een huurwoning krijgen", zegt Chérie Havelaar. "Dus moeten wij nog jaren wachten. Als we nu reageren via Entree zijn we vaak de dertigste of veertigste in de rij. Om moedeloos van te worden. Het voelt oneerlijk. Ons huis is afgebrand en vanwege allerlei vage regeltjes krijgen we geen urgentie. Super bureaucratisch. Dat moet toch anders kunnen."

Chérie Havelaar bij een bezoek aan haar oude huis aan de Waalkade in Nijmegen. Een brand maakte het pand in december onbewoonbaar. Sindsdien zijn Chérie en haar man Terence opzoek naar een permanent nieuw onderkomen. Tevergeefs. Foto: Paul Rapp

'Altijd urgentie bij grote calamiteit'

Dat vindt ook Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt op de TU Delft. "Rek die maximale inschrijftijd naar 25 of 30 jaar. Stem het af op de actuele woonsituatie in een gemeente. En ga qua drempel boven de gemiddelde meettijd zitten. Ik vind het sowieso raar dat er aanvullende eisen worden gesteld. Als er sprake is van zo'n grote calamiteit, zoals brand, zou je altijd urgentie moeten krijgen."

Het krijgen van een urgentieverklaring gaat in heel het land anders. Zo kan het zijn dat je in Apeldoorn met een meettijd van acht jaar of meer géén speciale voorrang krijgt. Terwijl in Tiel helemaal niet naar inschrijftijd wordt gekeken. gemeenten mogen zelf de spelregels bepalen.

Maar daar kopen Chérie en Terence Havelaar nu niets voor. Na de brand sliepen ze een tijdje in een hotel. Daarna konden ze een paar maanden terecht in een leegstaand appartement van bekenden. En nu zijn ze opnieuw spullen aan het pakken.

Bouwvakkers trokken een zeil over het dak van de woning. Foto: Paul Rapp

Op naar Wijchen. Naar een huis van vrienden. "De bewoner zit in het buitenland voor zijn werk", zegt Chérie. "Wij kunnen zolang in zijn huis slapen, maar weten nu al dat we na een tijd weer weg moeten. Het blijft kamperen in andermans huis. Hopelijk komt er alsnog een oplossing. Want op dit moment staat ons leven daardoor stil."

Bruls: 'Geen reden om definitie urgentie te veranderen'

Er is op dit moment géén reden om de spelregels voor urgentieverklaringen in Nijmegen te veranderen. Dat zeggen burgemeester Hubert Bruls en woonwethouder Grete Visser op vragen over de situatie van de familie Havelaar. Die raakte door een brand in december dakloos en krijgt geen voorrang op een nieuw huurhuis.

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer stelt dat brand hoe dan ook een goede reden is om een urgentieverklaring te geven. Daar is Bruls het niet mee eens. "We kunnen niet op basis van één casus de hele definitie gaan veranderen. Hoe treurig deze situatie ook is. Iedere week vragen mensen urgentie aan. Als je één groep voorrang geeft (bijvoorbeeld na brand, DR.), verdringt dat weer anderen die ook voorrang willen."