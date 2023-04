Is TicketSwap wel beter dan Ticketmaster?

Een strijd tussen goed en slecht, waarin TicketSwap zich opwerpt als 'Robin Hood' en Ticketmaster 'het grote kwaad' is. Ruben Brouwer, CEO van concertorganisator Mojo Concerts, ergert zich aan de felle discussie die is ontstaan rond de kaartverkoop voor Lowlands. 'TicketSwap doet precies hetzelfde als Ticketmaster. Maar dat zeggen ze er niet bij.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Door een opeenstapeling van incidenten ligt het imago van Ticketmaster aan diggelen. Vooral in de Verenigde Staten heerst het beeld van een bedrijf dat via een economische machtspositie zoveel mogelijk geld probeert te verdienen, over de rug van zowel de artiesten als de fans. Intussen loopt er zelfs een onderzoek naar het mogelijk verstoren van de vrije markt en groeien bij grote artiesten als The Cure de frustraties.

Ook in ons land begint het te rommelen. We spreken erover met Ruben Brouwer, CEO van Mojo Concerts, de grootste concertorganisator van Nederland. Mojo valt net als Ticketmaster onder het gigantische Amerikaanse conglomeraat Live Nation. Is alle ophef eigenlijk wel terecht?

Laten we beginnen met Lowlands. De fan die dit jaar geen kaartje wist te bemachtigen kan op het handelsplatform van Ticketmaster ruim 100 euro meer kwijt zijn. Dat komt op de buitenwereld niet fraai over.

"Ik denk dat dit wel meevalt. Er is een verschil met wat er in de media gebeurt en met wat er met het publiek gebeurt. Vorig jaar was Lowlands ook snel uitverkocht. Toen kwamen er ook duurdere tickets meteen verkrijgbaar op TicketSwap. Daar hoorde je toen niemand over."

Er is alleen nu een verschil. TicketSwap, voor veel mensen een betrouwbare partij, doet ineens niet meer mee en de prijzen zijn op het platform van Ticketmaster hoger.

"Bij TicketSwap betalen koper en verkoper allebei 5 procent servicekosten. Daarbovenop komt nog 3 procent transactiekosten. Bij Ticketmaster komen deze kosten helemaal voor rekening van de koper: zo'n 12 procent. De verkoper is bij ons dus beter uit. De koper betaalt inderdaad ietsjes meer. Maar daarbij heb je wel de garantie dat je binnenkomt. Dat is bij TicketSwap niet het geval. Wij moeten nog bij elke show tientallen mensen teleurstellen die via TicketSwap hun kaartje hebben gekocht."

TicketSwap zegt: door ons buiten te sluiten, worden de rechten van de consument ingeperkt.

"Ik denk dat dat echt meevalt. Iedere organisator mag wat mij betreft zelf bepalen of hij wel of niet met TicketSwap in zee gaat. Persoonlijk heb ik niks tegen TicketSwap. Dit bedrijf is ontstaan omdat er vanuit de consument behoefte was aan flexibiliteit. Dat vind ik prima. Maar het is echt té zwart-wit om TicketSwap als een Robin Hood te beschouwen en Ticketmaster als het grote kwaad."

"Zij doen in principe precies hetzelfde als wij, met een klein verschil in de percentageverdeling. En ook zij hebben hun eigen events waarmee ze samenwerken, zoals grote festivals en dance-organisatoren. Daarmee sluiten ze andere ticketingpartijen in zekere zin ook buiten, maar dat zul je ze nooit horen zeggen."

Kamerleden zeggen: als er niets verandert en Ticketmaster blijft vrij spel houden, dan komt de toegankelijkheid van concerten en festivals in gevaar.

"Soms vraag ik mij af wat de politiek nou eigenlijk wil. Wij strijden al decennialang tegen handel in tickets. We hebben rechtszaken gevoerd tegen handelaren, hebben jarenlang met Kamerleden om tafel gezeten. We hebben ons hard gemaakt voor een wet, die destijds sneuvelde in de Eerste Kamer. We hebben met een technische oplossing een begrenzing van 20 procent winstmarge gerealiseerd, waarmee woekerwinsten aan banden zijn gelegd. We hebben geen valse kaarten meer in omloop. Het probleem is al voor een groot deel opgelost. Wat willen ze?"

Het gaat de politiek vooral om de dynamische ticketprijzen en om die 20 procent winstmarge voor de verkoper. Ticketmaster profiteert daar indirect ook van in de doorverkoop.

"Als de politiek vindt dat die 20 procent moet verdwijnen, prima. Daar staan wij niet onwelwillend tegenover. Ik vind het alleen opmerkelijk dat hier opeens zo'n punt van wordt gemaakt. TicketSwap doet dit al jarenlang, daar hoorde je niemand over. Ik vraag mij af wat hier misgaat. Bovendien: is het consumentvriendelijk als de overheid zegt: jij mag ook in het geval van schaarste geen winst maken op een ticket? Ik vraag het mij af."

"En daarbij: op een moment dat de verkoop via Ticketmaster alleen maar tegen 100 procent mag zijn, dan heb je mensen die denken: hallo mijn kaartje is veel meer waard. Dan ga ik buiten Ticketmaster om. Dat lijkt me niet wenselijk, omdat je dan geen gegarandeerde toegang hebt. Wat we nu zien, is dat alle ogen op Ticketmaster gericht zijn. Dat vind ik onterecht. Ticketmaster doet in feite niets anders dan wat de organisator of artiest wil."

In het achterhoofd van politici speelt natuurlijk die vermeende machtspositie van Ticketmaster in Amerika.

"Ik wil het niet zo veel over de Amerikaanse situatie hebben. Dat vind ik lastig. We weten dat het in Nederland niet zo is. Plus: wij zijn misschien wel de grootste organisator, maar we hebben nog steeds een marktaandeel van minder dan 10 procent. We moeten het wel in perspectief blijven zien. Ja, er is maar één Lowlands en er is maar één Adele. Net zoals er maar één Ajax is. Als jij je kaartje voor een wedstrijd van Ajax wil verkopen, dan gaat ook dat alléén via de app van Ajax. Dat is geen machtspositie, maar logica. Natuurlijk mag een organisator van een event zelf bepalen waar en op wat voor een manier hij zijn kaartjes verkoopt."

Is de markt zoals die nu is ingericht dus gewoon goed?

"Zo'n situatie als Lowlands ontstaat omdat er schaarste is. Er is veel meer vraag dan aanbod. Puur economisch gezien had Lowlands misschien wel 500 euro kunnen kosten. Maar dat doen we niet, omdat we het bereikbaar willen houden voor de jongere generatie. Ja, 300 euro is nog steeds veel geld, maar het staat nog wel in verhouding met de ontwikkelingen in de maatschappij, zoals inflatie en stijgende energieprijzen. Het is jammer dat zo veel mensen achter het net vissen, maar schaarste is er altijd."

"Adele stond in 2016 vier keer in de Ziggo Dome. Dat had ze volgens onderzoek ook 36 keer kunnen doen, maar dat doet ze vanzelfsprekend niet. Er zullen altijd mensen zijn die teleurgesteld zijn. En die teleurstelling straalt dan vaak op ons af. Mensen gaan niet zeuren over een favoriete artiest of festival. Daar zit een romantisch beeld op."