Hoe gezond is intermittent fasting?

'Intermittent fasting', oftewel periodiek vasten, is een populaire methode om af te vallen. Maar is dat vasten nou wel zo goed voor je gezondheid?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vasten is niet alleen een onderdeel van verschillende religies, zoals de ramadan en de vastentijd voor Pasen, maar de laatste jaren ook niet meer weg te denken als methode om af te vallen. Beroemdheden als Friends-actrice Jennifer Aniston prijzen intermittent fasting, oftewel periodiek vasten, de hemel in als manier om op gewicht te blijven, en ook fitnessgoeroe Arie Boomsma is fan.

Intermittent fasting kent vele varianten, waarvan de meeste mensen volgens diëtist Marie-José Torenvliet van praktijk NutriFit de 16:8-methode volgen: eten in een periode van acht uur en zestien uur niets eten. Volgens Torenvliet, die het boek '(H)erken je honger' schreef, kan intermittent fasting inderdaad lonen om af te vallen, mits het verstandig gebeurt. En daar gaat het niet altijd goed, stelt ze vast. "Vasten doen we allemaal, maar niet bewust. Voor veel mensen is het normaal om acht tot tien uur niet te eten, omdat je het grootste gedeelte van de nacht slaapt. Bij intermittent fasting verleng je deze periode van niet-eten. Dan eet je bijvoorbeeld pas om 12.00 in plaats van om 7.00 uur. Je vetvoorraden worden zo meer aangesproken, dus dan val je inderdaad af. Indirect heeft het vasten zo een positief effect op onder meer je cholesterol en je bloeddruk." Torenvliet merkt op dat mensen vaak de hele dag door aan het eten zijn: koekje bij de koffie hier, Cup-a-Soupje daar. "Het verteren van eten kost je lichaam veel energie, en sommige mensen voelen zich door de eettijd te verkorten energieker en meer gefocust."

Of tijdelijk vasten gezond is, wordt bepaald door of je genoeg binnenkrijgt. Het ontbijt overslaan is hierin onverstandig. "Als je maaltijden skipt spoort je lijf je aan om meer te eten. Als je één van de drie maaltijden op een dag laat vallen dan mis je belangrijke voedingsstoffen als vitamines, mineralen en eiwitten. Daar krijg je op lange termijn last van."

De tijd bekorten waarin je eet is de goede manier om te vasten, concludeert Torenvliet. "Dat heeft een niet te onderschatten effect en levert gezondheidsvoordelen op. De verleidingen om te eten zijn talloos. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af om tussen 12.00 tot 20.00 uur te eten. Dan is de beslissing snel genomen om die traktatie op werk te laten staan omdat het nog geen tijd is."