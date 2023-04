Hoe bijstandsexperiment van Utrechtse wethouder tot woede leidde in Den Haag: 'Onacceptabel!'

De wachttijd verdwijnt én bijverdienen naast je uitkering wordt mogelijk. Utrecht versoepelt de regels voor inwoners tot 27 jaar die bijstand aanvragen. Daarmee handelt de gemeente bewust in strijd met landelijke wetgeving. Het stadsbestuur hoopt op deze manier te voorkomen dat jongeren zichzelf diep in de schulden werken en het vertrouwen in de overheid verliezen.

"Onacceptabel!" Toenmalig staatssecretaris Dennis Wiersma (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde woest op het plan van wethouder Linda Voortman (GroenLinks). In december 2021 besloot Voortman op eigen houtje het bijstandsregime voor jongeren te versoepelen. Geheel in strijd met de regels van de Participatiewet. "Tegen de wet ingaan is nooit de oplossing, voor niemand", stelde Wiersma.

De vier weken wachttijd voor het aanvragen van een uitkering werd geschrapt voor jongeren tot 27 jaar. Ook het verbod op bijverdienen verdween in de prullenbak. En wat destijds begon als experiment, wordt nu omgezet naar standaardbeleid, schrijft Voortman dinsdag aan de Utrechtse gemeenteraad. De wethouder voelt zich gesteund door de gunstige resultaten van een evaluatierapport.

Tik op de vingers

De Rijksoverheid kan een juridische procedure starten om Utrecht te dwingen de regels na te leven. "Er is echter tot op heden geen aanwijzingsprocedure gestart", schrijft Voortman. Volgens de wethouder ligt het niet in de lijn der verwachting dat dit alsnog gebeurt.

Voor jongeren tot 27 jaar gelden in heel Nederland strengere regels dan voor oudere werklozen. Zij moeten vier weken wachten tot de gemeente hun aanvraag voor een bijstandsuitkering in behandeling neemt. In die tussenliggende periode moeten ze zoeken naar een baan. In Utrecht is dat nu dus anders: daar gelden die strengere regels voor jongeren niet.

Opmerkelijke stijging

In 2022 dienden 1150 jongeren een aanvraag voor een bijstandsuitkering in bij de gemeente Utrecht. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. Landelijk daalde het aantal bijstandsontvangers in diezelfde periode juist met ruim 3 procent.

Gevraagd naar de opmerkelijke toename vertelt een gemeentewoordvoerder dat dit komt omdat kwetsbare jongeren de weg naar de gemeente beter weten te vinden. Tot vreugde van het stadsbestuur. "We zijn blij dat jongeren die hulp nodig hebben de weg naar de gemeente beter weten te vinden. Dat hoort bij een betrouwbare overheid", aldus de woordvoerder.

Het afschaffen van de zoektermijn heeft tal van gunstige effecten op jongeren die de bijstand als laatste redmiddel zien. Zo blijkt uit het evaluatierapport dat uitvoerende teams van de gemeente constateren dat het schulden voorkomt, stress verlaagt en de procedure overzichtelijker maakt.

Afwijzing

Maar niet iedereen die een aanvraag indient, krijgt ook bijstand. Vorig jaar werd 37 procent van de aanvragen afgewezen. Veelal gebeurde dat omdat jongeren niet op tijd de juiste gegevens inleveren. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat ze de procedure te ingewikkeld vinden of omdat ze in de tussentijd betaald werk kregen.

Wie een bijstandsuitkering ontvangt, mag daarnaast een beetje bijverdienen. Een kwart van de inkomsten uit deeltijdwerk mag je houden, met een maximum van 246 euro netto. Dit geldt voor een periode van zes maanden. Deze regeling was echter niet van toepassing op inwoners tot 27 jaar; zij moesten alle inkomsten afstaan. Utrecht besloot die bepaling te schrappen.

Werken moet lonen

De inkomstenvrijlating moet jongeren laten zien dat werken loont. "De jongeren die naast de bijstand zijn gaan werken, geven aan dat dit vanwege noodzaak was: met de extra inkomsten kunnen zij in hun eigen levensonderhoud voorzien of schulden aflossen", aldus Voortman. Zonder de regeling waren de jongeren volgens de wethouder hoogstwaarschijnlijk niet gaan werken naast de bijstand.