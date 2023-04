Advocaat niet verbaasd over geweld tegen asielzoekers

Er wordt onrechtmatig geweld gebruikt tegen asielzoekers in de opvang van Hoogeveen, concludeerde de Inspectie van Justitie en Veiligheid vorige week. Asieladvocaat Luchina Jacoba Meijering maakt zich al langer zorgen.

Een klap of een schop, daar kregen asielzoekers op een speciale toezichtlocatie in Hoogeveen mee te maken. Soms werden ze uitgescholden of uitgelachen door medewerkers. Zo hoorde de Inspectie van Justitie en Veiligheid veel voorbeelden van incidenten waar medewerkers geweld gebruikten tegen asielzoekers die daar verbleven. Ook in gevallen waarin de asielzoeker niet agressief was of zelfs al wegliep.

Het gaat om de handhavings- en toezichtlocatie, waar asielzoekers worden geplaatst die volgens het Coa (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) in de reguliere asielzoekerscentra (azc's) overlast veroorzaken. Advocaat Luchina Jacoba Meijering is een bekende bij de toezichtlocatie. Ze staat regelmatig asielzoekers uit de speciale opvang bij, inmiddels heeft ze al meer dan twintig cliënten gehad. "Ik kijk al jaren met verbazing toe. Wanneer stopt dit?"

Voorheen stond hier een gevangenis. Nu worden de witte containers op het terrein omringd door de oude gevangenismuur, hekken en beveiligingscamera's. De bewoners mogen het terrein niet verlaten en volgen een intensief dagprogramma.

Boa's niet bevoegd geweld te gebruiken

Vorige week woensdag stuurde de inspectie voor de tweede keer een kritische brief naar de staatssecretaris van justitie en veiligheid Eric van der Burg. Eerder concludeerde ze dat de leefomstandigheden op de locatie onder druk staan. Een klacht indienen is lastig voor de bewoners, omdat een onafhankelijke klachtencommissie ontbreekt. Nu voegt de inspectie daaraan toe dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) die op de locatie werken niet bevoegd zijn geweld te gebruiken bij het handhaven van de huisregels.

De inspectie verzoekt de staatssecretaris in de brief 'deze onrechtmatige situatie te beëindigen en het toepassen van geweld op de htl (de toezichtlocatie) te stoppen'. Van der Burg zegt in een reactie daarop dat de boa's wel bevoegd zijn geweld te gebruiken. Ook zegt hij dat deze maand een besluit wordt genomen over een onafhankelijke klachtencommissie.

Van der Burg wijst in zijn reactie onder andere op de lastige doelgroep in de toezichtlocatie. Asielzoekers die in de reguliere azc's overlast veroorzaken, zoals vernielingen of pesterijen, worden door het Coa in de speciale opvang geplaatst. Er is plek voor vijftig asielzoekers die daar maximaal drie maanden verblijven. Willen ze daar niet zitten? Dan belanden ze op straat en staat hun asielprocedures onder druk.

Veel bewoners met psychiatrische aandoeningen

"De overheid schetst een beeld dat op deze plek asociale asielzoekers zitten die geen kans maken op asiel", zegt Meijering. Zij ziet daarentegen dat mensen die geen kans maken op asiel vaak snel vertrekken uit de toezichtlocatie. "De mensen die blijven zijn meestal getraumatiseerde vluchtelingen, met verslavingen of persoonlijkheidsproblematiek, die niet weg kunnen omdat zij dan hun asielprocedure moeten opgeven."

Zo had een van haar cliënten die in de toezichtlocatie zat een psychiatrische aandoening. Hij raakte op een nacht gewond, omdat hij urenlang met zijn hoofd tegen de muur bonkte. Hij was zo in de war dat hij naar buiten rende en over het hek wilde klimmen. "Een medewerker van de locatie trok hem van het hek af."

Ook Meijering hoort van haar cliënten dat geweld wordt gebruikt op de toezichtlocatie. De Coa-medewerkers zijn onvoldoende opgeleid om met deze doelgroep te werken, vindt zij. "Mensen die door een psychische aandoening overlast veroorzaken, moeten behandeld worden door een arts. Ik heb als advocaat geleerd dat we de zieken van de criminelen scheiden."

'De rechter hoort te besluiten'

In een reactie op de brief van de inspectie benadrukt het Coa dat de doelgroep moeilijk is. Het zijn 'personen die ernstige overlast hebben veroorzaakt, zoals agressief gedrag, het aanrichten van vernielingen of het discrimineren of intimideren van medebewoners'. Daar voegt het Coa aan toe dat boa's alleen geweld gebruiken als geen andere uitweg mogelijk is. De staatssecretaris zegt in zijn reactie dat de werknemers extra ondersteuning krijgen bij het werken met de moeilijke doelgroep.

"Het Coa zegt dat mijn cliënt iets heeft vernield, mijn cliënt zegt het niet te hebben gedaan." In dat geval geldt het woord van de Coa-medewerker, zegt Meijering. "Vernieling, maar ook ander wangedrag zoals mishandeling is een strafbaar feit. Als de overheid ze aan wil pakken, moeten de asielzoekers strafrechtelijk worden vervolgd. De rechter hoort te besluiten of iemand opgesloten wordt."