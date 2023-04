Aan je poep kun je zien hoe het met je darmen gaat

Het is geen gemakkelijk gespreksonderwerp, maar wel belangrijk. Want iedereen heeft er dagelijks mee te maken: ontlasting. Aan je poep kun je namelijk zien hoe het met je gezondheid gaat.

Eerlijk zeggen: hoe vaak kijk jij achterom als je naar het toilet bent geweest? Nooit, omdat je het vies vindt? Of altijd, omdat je benieuwd bent wat je darmen er vandaag weer van gebrouwen hebben? Je hoeft er geen studie van te maken, maar een blik in de pot als je gepoept hebt kan interessante informatie opleveren. De structuur en kleur zijn namelijk veelzeggend. Is jouw drol worstvormig, met lichte barstjes aan de buitenkant? Dan produceer jij type 3 van de Bristol Stool Chart, een stoelgangwijzer waarbij ontlasting in zeven categorieën is ingedeeld. Of lijkt je poep meer op een gladde, soepele slang? Dan ben jij de bezitter van type 4.

Type 1: losse, harde keutels. Moeilijke stoelgang. Soms bloed of slijm bij de ontlasting. Type 2: worstvormig met diepe groeven en klonterig. Vaak moeilijke stoelgang. Type 3: worstvormig, lichte barstjes aan de buitenzijde. Type 4: gladde soeple slang, behoudt zijn vorm in de toiletpot. Type 5: zachte keutels met duidelijke randen, makkelijke stoelgang. Type 6: zachte, brijige ontlasting zonder duidelijke vorm. Makkelijke stoelgang, veel toiletpapier nodig. Type 7: waterig, geen vaste delen, vloeibare ontlasting.

Twee keer vegen is genoeg

"Type 3 en 4 zijn het meest ideaal", zegt Nienke Gottenbos, darmfloratherapeut, voedingskundige en auteur van De Poepdokter (Splint Media, 2021). "Je hebt dan een regelmatige stoelgang, kunt soepel en snel naar de wc, zonder te hoeven persen. Het stroomt er niet uit, je hoeft maar één of twee keer te vegen, je hebt geen last van krampen of pijn voor of tijdens het poepen. Je ontlasting blijft niet drijven of aan de pot plakken. Het ruikt misschien niet fris, maar ook niet alsof er een biochemische oorlog in je toilet heeft plaatsgevonden."

Nationale Poepdag

Vandaag is het Nationale Poepdag. Officieel in het leven geroepen door de Maag Lever Darm Stichting. "Aan je poep zie je namelijk hoe het met je darmen gaat. Gezonde darmen zijn van levensbelang", zegt Gottenbos. "Veel mensen denken dat je ten minste bloed in je ontlasting of buikpijn moet hebben om het 'darmproblemen' te mogen noemen. Maar ontlasting die wisselt van consistentie is eveneens een reden om extra op te letten. Dunne, brijige poep of een opgeblazen gevoel zijn ook tekenen dat je spijsvertering uit balans is. Daarom zeg ik: kijk elke dag even achterom, dan weet je hoe het met je gaat."

Harde keutels

Zit je verstopt van onderen? Dat betekent dat voedsel te lang in je lichaam zit. Gevolg: harde keutels die ervoor zorgen dat poepen pijn doet. Door het persen kunnen aambeien ontstaan, waardoor ontlasten nog pijnlijker wordt. De ontlasting wordt hard door een gebrek aan vocht, vezels en vetten. Drink daarom veel water, eet genoeg verzadigd vet en neem genoeg groenten. Gottenbos: "Minimaal 400 gram per dag. Alle bacteriën in je darmen hebben zo hun favoriete 'hapje'. Hoe meer verschillende soorten groenten, hoe beter."

Remsporen

Dunne, brijige ontlasting - oftewel vetdiarree, te herkennen aan de remsporen in het toilet - betekent dat je voedsel te kort in je lichaam is geweest om voedingsstoffen goed te kunnen opnemen. "Dat kan duiden op een parasiet of een bepaalde overgevoeligheid, zoals glutenintolerantie", aldus Gottenbos. Check na je poep de poepwijzer op de site van de Maag Lever Darm Stichting (mlds.nl)

Brandend maagzuur

Heb je je voedsel doorgeslikt, dan glijdt het via je slokdarm je maag in. Daar moet het lekker zuur zijn om de boel goed te kunnen verteren. Veel mensen hebben een tekort aan maagzuur, waardoor het langer duurt voordat je voedsel in de dunne darm terechtkomt en een lage pH-waarde bereikt heeft. Het blijft dus langer in je maag hangen, waardoor je het gevoel kunt hebben dat er een steen op je maag ligt. Vaak heb je ook last van luchtvorming in je maag of verderop, in je dunne darm. "Bovendien kan er makkelijker wat zuur terugstromen naar je slokdarm", legt Gottenbos uit. "Dat is brandend maagzuur. Veel mensen gaan dan maagzuurremmers slikken, die weliswaar tijdelijk verlichting geven, maar ook de maagzuurproductie afremmen, waardoor je het probleem juist verergert."

Goed kauwen

Gezond eten en goed kauwen zijn de beste remedie tegen een wisselende stoelgang. "Je hoort wel eens dat je 27 keer moet kauwen. Maar zo nauw moet je dat niet nemen. Kauw gewoon goed en voel met je tong of je voedsel fijngemalen is of dat er nog grote brokken in je mond zitten. Neem vooral ook de tijd om te eten. Dat betekent: niet met je bord voor Netflix zitten, of met een bammetje achter je laptop."

Liever drie keer per dag

Nog een misverstand: je kunt beter drie keer per dag iets meer eten dan kleine porties verdeeld over de hele dag. "Kleine gezonde snacks zijn ook geen goed idee", vervolgt Gottenbos. "Een tussendoortje mag wel, maar dan liefst direct na je maaltijd."

Daarnaast speelt ook je leefstijl een rol bij het darmmanagement. Darmen hebben invloed op je hersenen, je energielevel en je immuunsysteem. "Mensen met veel stress en weinig beweging hebben vaak darmklachten. Bij 70 procent van de darmklachten speelt stress een rol", aldus Gottenbos.

Soms is het toch mis

Soms is er wel iets ernstigs aan de hand. Van alle mensen die de diagnose kanker krijgen heeft iets meer dan 10 procent darmkanker. Bij mannen is dit 10,8 procent. Helaas wordt de ziekte vaak pas in een laat stadium ontdekt. Daardoor overlijdt bijna de helft van de mensen. Een vroege diagnose scheelt mensenlevens. "Het vervelende bij darmkanker is dat je er vaak niets van merkt. Pas als de poliepen zo groot zijn dat de doorstroming van de ontlasting gehinderd wordt, krijg je last", zegt hoogleraar dr. Evelien Dekker, als maag-darm-leverarts aan het AMC in Amsterdam verbonden. "Controleer je ontlasting dus. Heb je langdurig last van diarree of juist verstopping, zit er bloed bij je ontlasting of slijm, verlies je gewicht en heb je opvallend veel last van buikpijn of misselijkheid, ga dan naar de huisarts. Die kan je eventueel doorverwijzen."

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Factoren die de kans op dikkedarmkanker vergroten zijn onder andere erfelijkheid, een hogere leeftijd, roken, overmatig alcoholgebruik, weinig bewegen en overgewicht. Naast arts is Dekker ook hoogleraar Gastrointestinale Oncologie, leidt ze de darmkanker-onderzoeksgroep in het AMC en is ze mede-grondlegger van het Bevolkingsonderzoek darmkanker dat in 2014 van start ging.