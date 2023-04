Opnieuw kritiek uit joodse kring op paasliederen Ootmarsum

Het hardnekkig vasthouden aan liedteksten tijdens de Paasgebruiken in Ootmarsum stuit opnieuw op kritiek vanuit de joodse gemeenschap. Oud-rabbijn Lody van de Kamp wil dat de burgemeester op gaat treden tegen de 'poaskearls' en hun gevolg.

"Als mensen verkeerde teksten blijven zingen, dan kan een burgemeester niet zwijgen", aldus Van de Kamp. "Het is zijn morele plicht om iets te doen aan tradities die niet correct zijn. Wat er in Ootmarsum gebeurt , is mijn ogen erger dan wat er in voetbalstadions wordt gezongen. Dat laatste zie ik als een vorm van baldadigheid. In het geval van de paasgebruiken gaat het echter om een stuk geloofsleven dat daarachter zit. Dat is veel kwalijker."

De jaarlijkse paasgebruiken in Ootmarsum trokken zondag en maandag duizenden bezoekers. Ondanks de kritiek van vorig jaar en de aanpassing van de oorspronkelijke tekst, weerklonk in het stadje echter gewoon de oude, in de ogen van critici antisemitische versie van het paaslied 'Christus is opgestanden'. Zowel zondag als maandag. Ze zingen onder andere Christus is opgestanden, al van de joden der handen' en: 'Dat deden de joden met hun valse raad'. In een aangepaste versie staat er mensen in plaats van joden.

Aanpassing heeft tijd nodig

Volgens voorzitter Henk Eertman van de organiserende stichting tot Bevordering en Instandhouding van de Paasgebruiken in Ootmarsum heeft de aanpassing van de traditie enige tijd nodig. "Alle jonge 'poaskearls' zingen de nieuwe versie. Dat is de toekomst. Maar van de ouderen kun je niet verwachten dat ze vergeten wat ze altijd hebben gezongen. Van lieverlee zal met de jongeren de verandering komen. En dan hopen we dat het allemaal op zijn pootjes terecht komt."

Van de Kamp op zijn beurt vindt dat er niet moet worden gewacht. Zijn kritiek op de paasliederen vorig jaar was een van de redenen van de organisatie om de tekst van het omstreden paaslied aan te passen.

Kwaadaardig anti-judaïsme