René maakt oogcontact met piloten op zijn 47ste etage

Hij is het paradepaardje van de Rotterdamse skyline: de 215 meter hoge Zalmhaventoren. Een jaar geleden trokken de eerste bewoners in de hoogste woontoren van de Benelux. Lees hier hun bijzondere verhalen. 'Als er een helikopter langskomt, kun je de piloten bijna in de ogen kijken.'

Met een snelheid van zes meter per seconde zoeft de lift in de hoogste flat van het Zalmhaventoren-complex omhoog. Eenmaal op de 57ste, de hoogst toegankelijke verdieping waar nog een restaurant moet komen, is het uitzicht ongekend. De Kralingse Plas lijkt aan je voeten te liggen en de kustlijn is goed te zien.

De twee lagere torens (beide 70 meter) van het Zalmhaven-complex waren eind 2021 al deels bewoond, de hoge toren (215 meter) nu sinds ongeveer een jaar. Alle 285 koopwoningen in het gehele complex zijn verkocht, voor bedragen tussen de 500.000 en 6 miljoen euro, zo weet makelaar Leslie de Ruiter.

Op Funda wordt momenteel een klein aantal appartementen aangeboden. "Dat is doorverkoop. Mogelijk om winst te maken, maar een relatie kan ook uit zijn. De bouw heeft natuurlijk enige tijd geduurd. In die 3,5 jaar na aankoop kan er veel gebeuren." Huren in het complex kan grofweg voor tussen de 1100 en 2200 euro, exclusief servicekosten.

Flink stuk hoger

Met zijn 215 meter is de Zalmhaventoren een flink stuk hoger dan de nummer twee en drie van het land: kantoorgebouw de Maastoren (165 meter) en woontoren New Orleans (158 meter), beide ook uit Rotterdam. Mondiaal gezien stelt dit niet veel voor, zo is de Central Park Tower in New York 472 meter hoog.

Gebrek aan vaklui en lange levertijden

Wie de laatste tijd 's avonds een blik wierp op het nieuwe paradepaardje van de Rotterdamse skyline, zag met name in het hogere gedeelte nog niet echt een baken van licht. Gesprekken met bewoners uit de toren wijzen uit dat de huurders met name in het lagere gedeelte van de hoge toren zitten, zij kregen allemaal op 1 april vorig jaar de sleutel van hun al afgewerkte huis.

Kopers zitten meer bovenin en begonnen met een casco woning, waarin ze nog flink aan de slag moesten. Door een gebrek aan aannemers, tegelzetters, stukadoors én levertijden van bijvoorbeeld keukens en badkamers, zijn nog lang niet alle kopers woonachtig in hun nieuwe huizen die honderden vierkante meters kunnen beslaan.

Uitzicht vanuit de Zalmhaventoren. Foto: Studio Hoge Heren

Ook De Ruiter denkt nog een maand bezig te zijn aan zijn eigen woning in de toren. "Huurders kregen een standaard afwerking, maar kopers hebben veelal een bepaald 'wensenniveau'. Die willen het supermooi maken. Alle kopers hebben enorme problemen met het verkrijgen van materialen en beschikbaarheid van personeel. Maar ik schat in dat, op een enkeling na, iedereen deze zomer zijn woning kan betrekken."

Rene de Boer. Foto: Privéfoto

René woont op de 47ste verdieping: 'Piloten kun je bijna in de ogen kijken'

Op het allereerste moment dat het mogelijk was een woning in de Zalmhaventoren te kopen, zat Rene de Boer (58) uit toen nog Alkmaar klaar achter zijn computer. "Binnen één minuut hebben we ons aangemeld, maar we behoorden niet tot de eerste gelukkigen." Later lukte het toch om een voet tussen de deur te krijgen. "We kozen voor de 47ste verdieping omdat je daar twee balkons hebt."

In juni 2022 kregen De Boer en zijn vrouw de sleutel. "We hadden alles goed voorbereid, dus hoefden we gelukkig niet lang te wachten op materialen." Waarom wilde hij naar Rotterdam? "We hebben vier kinderen, maar die zijn allemaal uitgevlogen. Ik vond Rotterdam altijd al een mooie stad als ik er kwam. Het heeft de beste boekwinkel van Nederland, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, we zitten dicht bij alle musea en er ligt een prachtig 50-meter zwembad (Zwemcentrum Rotterdam, nabij Zuidplein, red.). Je merkt dat veel Rotterdammers dat helemaal niet goed weten. Mijn zoon heeft daar nog een Nederlands record gezwommen en de limiet voor de Olympische Spelen gehaald."

Lange vakantie

Heel lang heeft De Boer alleen nog niet van de nieuwe woning kunnen genieten: de marine, zijn huidige werkgever, vroeg hem of hij tot 2025 op Aruba wilde werken als humanistisch geestelijk raadsman. Hij zei ja, en verblijft daar nu met zijn vrouw. "Vanaf half juni vieren we onze lange vakantie wel in Rotterdam. Nu zitten mijn kinderen geregeld in het appartement, die vinden het geweldig. Het uitzicht is mooi, bijvoorbeeld als je de lichten in de stad aan ziet gaan. En als er een helikopter langskomt, kun je de piloten bijna in de ogen kijken."

Veronica woont op de zesde verdieping: 'Dit gebouw is een dorp opzich'

Veronica Nuij. Foto: Veronica Nuij.

Bijna haar hele leven woonde Veronica Nuij (60) met haar man Henk in Rozenburg. Maar in coronatijd begon hun woonplaats ze tegen te staan. "Want we stonden iedere dag in de file", kan Veronica zich nog goed herinneren. "Tijdens de corona viel de dagbesteding voor onze zoon Kevin (34) weg, die in een rolstoel zit. Om vanuit Rozenburg ergens te komen, moet je altijd met de auto. Nu blijft -ie gewoon in de garage staan."

Wonen midden in Rotterdam vinden ze heerlijk. "We gaan elke dag naar het park bij de Euromast. Even met de Waterbus naar Dordrecht. Er is hier zoveel te doen." Ze bekeken veel wooncomplexen in Rotterdam, maar meerdere gebouwen vielen af. "Het moest allemaal gelijkvloers zijn voor onze zoon. We hebben nog wel gekeken op de 31ste verdieping, maar bewust om wat lagers gevraagd. Het is nu de zesde geworden, met gelukkig genoeg plek voor zijn LEGO-verzameling. Mijn zoon wil niet in de leegte staren, op deze hoogte zie je nog mensen om je heen."

Enorme chaos

Net als alle andere huurders kreeg ze vorig jaar op 1 april de sleutel van de nieuwe huurwoning. "Alleen de gordijnen en de lampen moesten er nog in. Omdat alle huurders tegelijkertijd hun sleutel kregen, was het wel een enorme chaos in het gebouw."

Zelf was ze dus snel gesetteld in de Zalmhaventoren, maar nog steeds is het een komen en gaan van aannemers in het gebouw. Aan sommige klussers kan ze zich ergeren, omdat die volgens haar geen rekening houden met de bewoners. "Soms nemen ze meerdere liften mee omhoog en zetten dan iets tussen de deuren, zodat wij ze niet kunnen gebruiken."

Het mag de pret allemaal niet drukken. "Het is hier in hartje Rotterdam een stuk stiller dan in Rozenburg, de huizen zijn goed geïsoleerd." En nu heeft ze meer contact met de buren dan in haar vorige woonplaats. "De toren is een dorp op zich. Er wonen allerlei soorten mensen. Van stinkend rijk tot de gewone man. Dat maakt het leuk."

Mariëtte Koopmans. Foto: Frank de Roo

Mariëtte geniet van uitzicht op de Nieuwe Maas: 'Woon op de dertiende etage, hoger durfde ik niet'

Vier jaar geleden overleed de man van Mariëtte Koopmans (66). Tijdens zijn ziekte bespraken ze samen de toekomst. "Hij zei dat ik zéker naar Rotterdam moest gaan, daar zou ik veel meer vrijheid hebben." Als ze uiteindelijk helemaal alleen in haar woning met grote tuin in de duinen van Renesse zit, besluit ze de stap ook echt te zetten en dichter bij familie en vrienden te gaan wonen.

Het wordt de 13de verdieping, op het zuiden vanwege het vele licht. Hoog zat, vindt ze. "Ik wilde echt niet hoger, want dat durf ik niet." Ze geniet van het uitzicht op de Nieuw Maas en de Cruise Terminal. "Op deze hoogte kijk je net over de andere gebouwen heen, zit je dicht op het water, maar kun je nog wel mensen op straat zien lopen. En mijn hond Pablo kan nog naar andere honden blaffen."

Ze geniet van de vrijheid in Rotterdam, al verblijft ze ook geregeld in haar andere huis in Spanje. "Hier ga je zo even naar de bioscoop, een concert of de Bijenkorf. In het park ga ik iedere dag wandelen om fit te blijven. En ik ben altijd al verliefd geweest op het Scheepvaartkwartier."

Mariëtte vond het leuk dat ze haar nieuwe woning vanaf nul kon inrichten. "Ik hoefde met helemaal niemand rekening te houden. Ik dacht: 'Dit wordt helemaal mijn meisjeshuis'. Ik heb een muur laten verwijderen om de woonkamer te vergroten." Ze kreeg op 16 maart 2022 de sleutel. Omdat ze al een aannemer had, kon ze een paar maanden later al haar woning betrekken.

'Over een half jaar komt pas de keuken'

Levertijden van spullen én het tekort aan aannemers zijn nog steeds een vast gespreksonderwerp in de toren, weet ze. "Iedereen vraagt of anderen ook zo lang moeten wachten. Ik sprak laatst iemand in de lift die pas over een half jaar de keuken krijgt." Soms voelde ze zich schuldig tegenover de huurders in het gebouw, die nog tussen de klussende kopers zitten.

In de woontoren heeft Mariëtte een veiliger gevoel dan in Renesse. "Ook door de beveiliging die er nu 's avonds zit als ik de hond ga uitlaten. En het mooie is dat iedereen hier met elkaar praat, er wonen zo veel verschillende mensen. En het is Rotterdam, dus iedereen praat met elkaar."

Deze mensen zorgen ervoor dat de Zalmhaventoren er keurig bijligt

Harry van der Meer met Tatjana, Sharon en Jolanta (vlnr.) Foto: Frank de Roo

Huismeester Harry van der Meer (63) en zijn collega's Tatjana, Jolanta en Sharon zorgen er iedere doordeweekse dag voor dat de hoge en twee lagere Zalmhaventorens er aan de binnenkant keurig bijliggen. Het team is in dienst van de JanssenWiersma Groep en heeft op de begane grond van de hoge toren een eigen kantoortje.

De vier zorgen voor alle 'huismeestertaken'. Van stofzuigen tot de binnenzijde van alle ramen reinigen, de parkeergarage vegen en tientallen containers aan de straat zetten. "De centrale hal is ons visitekaartje, die heeft prioriteit, al is het bijna niet te doen om die continu schoon te houden", zegt Tatjana.

Volgens haar is het leuke aan werken in de Zalmhaventoren dat 'geen dag hetzelfde is'. In andere complexen werk je steeds hetzelfde schema af. "Maar hier lopen er geregeld allerlei taken doorheen." Als er ergens flink gestuukt is bijvoorbeeld, zonder dat de gemeenschappelijke vloeren zijn afgedekt. Soms is het team het aan het einde van de werkdag wel eens zat, maar de volgende ochtend keren ze blij weer terug in Rotterdam. Harry helpt nog dagelijks aannemers en klussers met hun logistiek in en buiten de toren, zodat ze de bewoners zo min mogelijk in de weg zitten. Hij schat in dat er nog heel 2023 volop klussers aan het werk zijn in het complex.

Studentenflat

Dat Hagenees Harry huismeester werd van het Zalmhaventoren-complex, was volgens hem een 'geluk bij een ongeluk'. "Voor mijn werkgever JanssenWiersma Groep werkte ik in een studentenflat in Den Haag, tot ik in huis van een ladder viel. Ik brak mijn scheenbeen en kwam thuis te zitten. Toen ik weer aan de slag wilde, vroeg mijn baas om hier eens in Rotterdam te komen kijken. Op de allereerste dag dat het kon, ben ik meteen met de lift naar de 57ste verdieping gegaan om te genieten van het uitzicht. Het is heel leuk om hier te mogen werken."