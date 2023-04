Bij Benfica vinden ze Roger Schmidt wel ‘toplevel’

Weggehoond in Eindhoven, omarmd in Lissabon: de Duitse trainer Roger Schmidt maakt indruk bij Benfica, dat dinsdag de kwartfinale van de Champions League speelt.

In het Philips Stadion in Eindhoven wordt Roger Schmidt nog regelmatig geïmiteerd. Daar kunnen ze het vocabulaire van de Duitse trainer, die PSV afgelopen zomer na twee seizoenen verliet, nog altijd dromen.

Als een goede speler ter sprake kwam bij Schmidt, dan klonk al snel het woordje 'toplevel'. En als het ging om de betrouwbaarheid van een jonge of net van een blessure teruggekeerde speler, dan bezigde hij dikwijls de term 'reliable'. Gegrinnik alom vaak. Net als bij dat etiket van 'Vollgass-Fussball' dat hem werd opgeplakt.

In de echo van Schmidts woorden kleeft ook een zeker dedain. Alsof hij een rare snuiter is, die vooral herinnerd wordt om zijn soms onnavolgbare wisselbeleid en weinig constante prestaties. "PSV is weinig opgeschoten onder Schmidt", stelde oud-trainer Aad de Mos.

Schmidt was witheet na PSV-Ajax

Tijd voor wat eerherstel. Na zijn tweede en laatste seizoen verliet Schmidt de club met twee prijzen: de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker. De inhaalrace op de latere kampioen Ajax stokte tot op twee punten, mede vanwege een omstreden strafschop in de slotfase van Feyenoord-PSV (2-2). "Een menselijke fout", oordeelde de KNVB later over het optreden van scheidsrechter Gözübüyük. Schmidt was witheet. Hij zag een laatste kans op de titel verkeken.

Diezelfde Schmidt, die soms werd weggehoond in Eindhoven, wordt nu omarmd in Lissabon, waar hij met Benfica aan een indrukwekkend seizoen bezig is. De club staat in de Portugese competitie zeven punten voor op eerste achtervolger FC Porto, waartegen het vrijdagavond de eerste thuisnederlaag leed (1-2).

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij

Benfica is bovendien nog ongeslagen in de Champions League, waarin het in de groepsfase moest afrekenen met Paris Saint-Germain en Juventus. Het werd twee keer gelijk tegen PSG terwijl van Juventus twee keer werd gewonnen. In de achtste finales was Benfica veel te sterk voor Club Brugge (0-2 en 5-1). Dinsdagavond speelt het de kwartfinale tegen Internazionale, waar Schmidt Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zal treffen.

Schmidt (56) wordt in Lissabon vooral geroemd vanwege zijn stijl. Behalve dat zijn ploeg aanvallend en attractief voetbal speelt, presenteert de Duitser zich met een innerlijke rust die een zeldzaamheid is in Portugal, waar trainers zich langs de lijn nog weleens verliezen in woede-uitbarstingen en wilde gebaren. Schmidt blijft meestal heel kalm. Hij is de eerste trainer onder de nieuwe voorzitter, oud-voetballer Rui Costa, die ervoor koos om voor het eerst sinds 2009 weer een buitenlandse coach aan te stellen bij Benfica. Met succes. De club besloot het contract met Schmidt vorige maand te verlengen tot en met 2026.

Fredrik Aursnes en David Neres

Benfica is dit seizoen een aantrekkelijke mix van ervaring (met Otamendi, Rafa Silva en de opgeleefde João Mário) en jong talent, zoals António Silva en Goncalo Ramos. Schmidt had het slim gezien toen hij Fredrik Aursnes voor relatief weinig geld (13 miljoen euro) liet ophalen bij Feyenoord; de slimme Noor is een vaste waarde in zijn Benfica. Voormalig Ajacied David Neres mag meestal invallen.

Wat Schmidt bij Benfica doet, is extra knap vanwege de uitgaande transfers dit seizoen. Voor dit seizoen vertrok aanvaller Darwin Núñez voor 75 miljoen euro naar Liverpool, waarna in de winterse transfermarkt ook middenvelder Enzo Fernández - toen net wereldkampioen geworden met Argentinië - nog voor 120 miljoen euro van de hand werd gedaan aan Chelsea. Als Benfica-trainer moet je daarmee kunnen omgaan. De club heeft al jaren de beste transferbalans van Europa. Sinds het seizoen 2015/2016 hield het 629 miljoen euro over aan in- en uitgaande transfers - Ajax volgt als tweede met 393 miljoen euro.