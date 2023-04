Een doula bij de bevalling? 'Moeders willen mooie ervaring'

Steeds meer jonge vrouwen kiezen voor een doula bij de geboorte van hun kind. Zo ook Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry. Dat merken ze ook bij de eerste Nederlandse doula-opleiding in Utrecht en in het ziekenhuis. Maar wat doet een doula precies? En wat heb je eraan?

Vraag een moeder naar haar bevalling en ze kan het nog vertellen alsof het gisteren was. De geboorte van een kind is voor veel vrouwen een impactvolle ervaring die zij de rest van hun leven met zich meedragen. Zowel de mooie, maar ook de nare kanten ervan.

En precies dát besef is volgens Ellen Rolvink (50), directrice van Het Holoshuis in Utrecht en de eerste doula-opleiding in Nederland, de reden waarom steeds meer vrouwen een doula bij de bevalling willen. "Iemand die er de hele tijd voor hen bij is, die voor ze zorgt, ze steunt en de sfeer bewaakt. Vrouwen zijn zich steeds bewuster van hoe belangrijk een goede beval-ervaring is."

Fluisteren

Maar voor wie nog nooit van de term heeft gehoord: wat is een doula precies? Doula betekent in het Grieks 'dienende vrouw' en is kortgezegd een geboortecoach. "We zijn er voor de vrouw, voor de partner, om de sfeer in de kamer tijdens de bevalling te bewaken, te zorgen dat een vrouw zich ongestoord kan richten op het krijgen van haar kind en zich daar helemaal aan over geeft. Door te masseren, door ademhalingsoefeningen te doen, maar ook te zorgen dat er bijvoorbeeld wordt gefluisterd of dat de moeder, en ook de vader, wat eet."

Vroeger werd dat werk door een vroedvrouw gedaan, vertelt Rolvink in haar centrum in het hartje van Utrecht. "Een vroedvrouw was er de hele bevalling bij. Die ging pas weg als de baby er was. Verloskundigen hebben het nu zo druk, soms bevallen er wel vier vrouwen tegelijk, die hebben daar de tijd niet meer voor. Terwijl is gebleken dat iemand die er de hele bevalling bij is, van groot belang kan zijn."

Ellen Rolvink aan het werk: 'Het aantal vaginale geboortes verdubbelt als er een doula bij is en pijnbestrijding halveert' Foto: Angeliek de Jonge

Ze verwijst naar een onderzoek van twee Amerikanen in 1976. Zij onderzochten hechting tussen baby's en hun moeders en stootten bij toeval op het volgende: als de vrouwelijke onderzoeksassistent de vrouwen tijdens de geboorte extra zorg gaf, ging de bevalling sneller.

"Sindsdien zijn er meer onderzoeken naar het effect van de doula gedaan. Het aantal vaginale geboortes verdubbelt als er een doula bij is, pijnbestrijding halveert, het aantal interventies is minder, de geboorte duurt korter én heel belangrijk: vrouwen hebben er achteraf een beter gevoel bij. Dat is heel waardevol."

Maar hoe komt dat? "Tegen vrouwen wordt vaak gezegd dat zij zich niet op de bevalling kunnen voorbereiden, omdat een geboorte zich niet laat plannen. En dat is zeker zo, maar door te weten wat er kán gebeuren, voelen vrouwen zich minder overvallen. Een doula is er niet alleen tijdens de bevalling, maar ook daarvoor. Om te praten over wensen - Wil je in bad bevallen? Wie mag er bij zijn? Waar wil je bevallen? - en de ouders naar de bevalling toe te begeleiden."

Het liefdeshormoon

Rolvink gaat verder: "Een bevalling draait om meer dan alleen: 'als de baby maar gezond is'. Er wordt niet alleen een kind geboren, maar ook een moeder. Haar ervaring doet ertoe. Bij een bevalling draait alles om oxytocine, het liefdeshormoon. Daar moet alle ruimte voor zijn. Die ruimte mag beschermd worden."

Maar een doula is geen verloskundige, benadrukt ze. "Een doula gaat nooit op de stoel van de verloskundige zitten. Dat bijt elkaar dus ook niet. We weten alles over de fysiologie van de geboorte, maar het is niet onze taak. Soms lijkt het alsof daar een spanningsveld is, maar ik denk juist dat het een perfecte aanvulling op elkaar is. Daar waar de verloskundige geen tijd meer voor heeft, namelijk alle ruimte en aandacht voor de moeder, is plek voor de doula."

Koen Deurloo, gynaecoloog bij het Diakonessenhuis in Utrecht. Foto: Privéfoto

Daar is gynaecoloog in het Utrechtse Diakonessenhuis, Koen Deurloo, het mee eens. Ook hij ziet in zijn ziekenhuis steeds meer doula's bij bevallingen. "Door het rapport Een goed begin uit 2020 weten we dat de zorg voor zwangeren in Nederland nóg beter zou kunnen als ze een-op-een worden begeleid. Daar hebben we alleen vanwege het personeelstekort de mensen niet voor. We zouden wel willen, maar hebben te veel patiënten en dus is het fijn dat er steeds meer doula's zijn."

Vooral de voorbereiding op een bevalling is volgens Deurloo een belangrijke rol van de doula. "Dat helpt enorm en geeft vrouwen veel vertrouwen. Zij kunnen doornemen wat de wensen zijn en ik heb vaak ervaren dat een doula samen met een zwangere ook aan oplossingen denken die wij nog niet hebben bedacht, zoals badbevallingen."

Trauma

Het Amsterdam UMC heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een doula in dienst. Ook Deurloo zou dat in Utrecht toejuichen. "Ik beslis dat niet alleen, maar ik zou het wel willen verkennen. Ik denk dat het een enorme winst voor de maatschappij is als het aantal vrouwen dat beschadigd raakt door een traumatische bevalling afneemt door goede begeleiding."

Toen de doula-opleiding in 2006 door Dora Kroon in Utrecht werd opgericht, was doula nog een zweverige term, vertelt Rolvink. "Dora werkte in de kraamzorg en zag zoveel vrouwen die een trauma overhielden aan hun bevalling. Ze dacht: dit moet anders en besloot zodoende de doula-opleiding op te richten. Inmiddels hebben we 380 afgestudeerden. Daarvan is er slechts één man", zegt ze lachend.

Ellen Rolvink. Foto: Angeliek de Jonge

Ondanks dat steeds meer jonge vrouwen bewust bezig zijn met hoe ze willen bevallen, is er volgens Rolvink nog een lange weg te gaan. "Een doula wordt niet vergoed door de zorgverzekering en is dus niet voor iedereen een optie. Dat is jammer, want elke moeder verdient een mooie ervaring waarin haar kind gezond en met rust ter wereld komt."

Wierrook en zoutlampjes

Dat bekende vrouwen als Meghan Markle voor een doula kiezen, helpt ook, aldus Rolvink. "Er hangt vaak nog een zweem van wierrook en zoutlampjes omheen. En ondanks dat we vaak zoutlampjes gebruiken, is er niets zweverigs aan. Het is juist down to earth. Het is mijn missie om de doula uit die sfeer te krijgen. Dit verdient een plek in onze maatschappij."

De Utrechtse Mindy Wiekhart (31) - Mind Your Birth Doula - volgde de doula-opleiding en is nu drie jaar doula. Ze staat vijf weken 'op wacht' en is dan dag en nacht bereikbaar voor een zwangere. "Ik hou daar rekening mee, dus ik ga niet een weekendje weg. Ik zeg tegen iedereen: ik ben er erbij, tenzij er een bevalling is. Dan ben ik soms wel 12 uur of langer bij de geboorte."

Doula Mindy Wiekhart. Foto: Privéfoto

Ze noemt haar werk 'magisch'. "Dat ik ouders mag ondersteunen bij zo'n intiem en mooi levensmoment vind ik elke keer weer magisch. Ik denk dat er nog veel te winnen is in hoe moeders, maar ook partners, terugkijken op de geboorte. Dat ze zich gesteund voelden en vertrouwen hadden, dat het een positieve ervaring voor ze was. Daar gaat het voor mij om."

Bewust ouderschap

Dat steeds meer ouders kiezen voor een doula kan ze goed verklaren. "Er is de afgelopen jaren meer bewustzijn rondom zwangerschap, geboorte en bewust ouderschap. We zien meer in hoe belangrijk een goede start voor zowel kind als ouders is. Ook denk ik dat vrouwen meer eigenaarschap willen over hun bevalling en dus niet meer denken: de dokter gaat me vertellen hoe ik mag bevallen. Maar dat het een ervaring is waar ze vertrouwen in hebben en kracht uit willen halen."