Met 110 ontvangsten aan de Wilhelminapier draait de Rotterdamse cruisesector weer op volle toeren. De kolossen brengen de regio honderdduizenden toeristen en inkomsten, maar óók vieze lucht. Hoe bereidt de cruisesector zich voor op een schonere toekomst?

Het is een terugkerend ritueel: cruisegangers die vanaf de Erasmusbrug een foto maken van 'hun' schip. De drijvende kolos op de voorgrond, de hoogbouw van de pier daarachter, dat plaatje kán niet mislukken. Maar wie goed kijkt, ziet ook een minder mooie kant. Boven de schoorstenen hangt namelijk vaak een witgele walm, afkomstig van dieselgeneratoren die de installaties aan boord laten draaien als het schip aan de kade ligt.

Onheilspellende leuzen

Cruisemaatschappijen liggen vanwege hun uitstoot, op zee en aan wal, geregeld onder vuur. GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad ziet de schepen zelfs het liefst uit de stad verdwijnen, ook als er straks walstroom is. Omdat schepen bij aankomst en vertrek veel schadelijke stoffen uitstoten in een drukbevolkt gebied, wegen de voordelen niet op tegen de nadelen, stelt de partij.

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion zitten er ook geharnast in. Zij onthaalden passagiers van de AidaPrima vorig jaar met onheilspellende leuzen en folders waarmee ze wilden aantonen hoe vervuilend de cruisevaart eigenlijk is. Eén schip stoot volgens hen net zo veel CO2 uit als 84.000 auto's en evenveel stikstof als 400.000 auto's.

Etensresten en afvalwater overboord

De vergelijkingen, afkomstig uit een elf jaar oud onderzoek, zijn deels achterhaald omdat schepen stapje voor stapje schoner worden. Bovendien richtten de actievoerders hun pijlen op een bedrijf dat juist voorop loopt als het gaat om duurzaamheid. Als een van de weinige cruisemaatschappijen ter wereld heeft het Duitse Aida schepen die op lng kunnen varen, een minder vervuilende brandstof.

Cruisemaatschappijen hebben de afgelopen decennia meer vergroeningsmaatregelen genomen, al waren daar wel strenge milieuwetten voor nodig. Zo kwamen er regels op het gebied van zwaveluitstoot en werden voorwaarden gesteld aan het overboord kieperen van etensresten en afvalwater.

Er volgden ook vrijwillige, vaak kostenbesparende, innovaties. Zo brandt op veel schepen alleen nog ledverlichting en wordt het water uit douches en (vaat)wasmachines hergebruikt. Handdoeken worden koud gestreken, plastic, blik en glas worden aan boord gerecycled.

Cruiseschip de ROTTERDAM afgemeerd op de Maasvlakte Rotterdam Foto: Peter de Jong Fotografie

Gepuzzel

Eke Eijgelaar, die de impact van toerisme op klimaatverandering onderzoekt aan de Breda University of Applied Sciences, is niet onder de indruk van die maatregelen. Hij spreekt van 'gepuzzel' om een groter probleem - de uitstoot van broeikasgassen - naar de achtergrond te verdringen.

"Bij een gemiddelde cruisevakantie is de CO2-uitstoot 2200 kilo. Het dubbele van een vliegvakantie, zes keer meer dan een vakantie met de auto. Bij die berekening ga ik uit van een achtdaagse cruise, met een retourvlucht. Zo'n vaarvakantie begint immers vaak in het buitenland. Bovendien vervoeren die schepen twee- tot vierduizend passagiers én een heleboel personeel. Er is veel luxe aan boord, waardoor er veel grondstoffen gebruikt worden. Om zo'n enorm schip zulke afstanden te laten varen, is veel brandstof nodig. Dat puzzel je niet weg met een paar innovaties."

Goedkope bunkerolie

Eijgelaar geeft toe dat de sector stappen heeft gemaakt. "Maar grote thema's als luchtvervuiling en de impact op het klimaat zijn nog steeds actueel. Toen de uitstootregels voor zwavel werden aangescherpt, vonden rederijen het te duur om over te stappen naar een schonere brandstof. Ze kozen voor de goedkope optie: filters op de schoorstenen. Daardoor konden ze blijven doorvaren op goedkope, vervuilende bunkerolie. Bovendien worden die zwavelfilters vaak op zee gewassen waardoor de schadelijke stoffen niet in de lucht, maar in het water belanden."

Toen de Volendam vorig jaar gebruikt werd voor de opvang van Oekraïense vluchtelin­gen hebben we proefge­draaid met duurzame biobrand­stof­fen

Ook de elf schepen van de Holland America Line varen op dieselolie. "Maar wij zijn naarstig op zoek naar alternatieve brandstoffen", zegt Sibrand Hassing, directeur nautische zaken. "Toen de Volendam vorig jaar gebruikt werd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben we proefgedraaid met duurzame biobrandstoffen. Dat leverde een CO2-reductie van 78 procent op. Deze zomer gaan we die brandstoffen ook testen in de Rotterdam."

Waterstof nog in de kinderschoenen

Toch ziet Hassing biobrandstoffen (te weinig aanbod) en lng (geringe milieuwinst) als tussenoplossingen. De verplichting om in 2050 emissieloos te varen, lijkt alleen haalbaar als schepen overstappen op waterstof. Die techniek staat echter nog in de kinderschoenen.

Onderzoeker Eijgelaar betwijfelt daarom of 2050 gehaald wordt. "Cruiseschepen die niets uitstoten, dat lijkt me een illusie. Omdat de productiekosten van waterstof gigantisch hoog zijn, denk ik dat cruiseschepen nog lang op dieselolie blijven varen."

'Kritisch geïnteresseerd'

Overstappen naar een andere brandstof is een enorme uitdaging, zegt Hassing. "Het kost jaren om de schepen aan te passen. We snappen dat mensen 'kritisch geïnteresseerd' zijn, dat merken we aan de vragen van klanten en touroperators. Ondertussen doen we wat we kunnen. Onze filters vangen nagenoeg alle zwavel en 80 procent fijnstof af. We gaan voedselverspilling tegen en laten airco's niet onnodig draaien. En als we straks walstroom krijgen, kunnen de aggregaten uit."