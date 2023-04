Duiven op je balkon – wat moet (en mag) je ermee?

Broedende vogels op je balkon of dakterras - de een ziet ze als een welkome lenteverrassing, de ander als een plaag. Maar wat kun je ertegen doen, en moet je dat überhaupt wel willen? 'Moederduif is echt onverstoorbaar.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Je kunt het 'm eigenlijk niet kwalijk nemen, die Amsterdamse stadsduif. Is het broedtijd, dan moet er een veilig plekje worden gevonden voor het toekomstig kinderen. Maar waar? Tsja, zeg het maar. Onder een scheve dakpan? Op een door bierkratjes beschut stukje Frans balkon? Het is de duif om het even.

"Wij denken misschien: die duif zit het liefst in de natuur, maar een vogel kijkt heel anders naar gebouwen dan wij", vertelt bioloog Roy Veldhuizen. "De stadsduif is een gedomesticeerde variant van de rotsduif. Zij zien een huizenblok gewoon als een rotsige omgeving." Niet gek dus dat ze zich zo thuis voelen in de stenige binnenstad.

Als het op nesten bouwen aankomt, zijn duiven nogal lui - de kunst van het perfectioneren is aan de meesten niet besteed. Met een paar takjes zijn ze al tevreden.

Streng doch rechtvaardig

"Als je op je balkon of dakterras plots een nestje aantreft én er zitten al eitjes in, dan moet je de broedtijd uitzitten", vertelt Veldhuizen. "Het is officieel verboden en strafbaar om een nest waarin wordt gebroed weg te halen of zelfs te verplaatsen." Dat is vastgelegd in de wet Natuurbescherming. In die wet staat dat nesten in het broedseizoen, zeg van 15 maart tot 15 juli, beschermd zijn. Alle nesten, want 'de wet discrimineert niet'. "Een ei is een ei."

Heeft u een duivennest op het balkon? Begin dan maar met tellen: het broeden duurt een week of drie, dan nog een week of vier kraamtijd. Vervolgens werkt gezin Duif nog een paar weken toe naar de vlieglessen. In totaal ben je zo tien tot twaalf weken verder.

Slechte pr

Veldhuizen, ook stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam, geeft toe: de duif heeft het haast overal, behalve op de Dam dan, nogal taai. Zijn imago zit hem in de weg. Gekoer wordt doorgaans niet charmant bevonden, en dan is er nog die bijnaam: vliegende rat. Slechte pr. "Ja, als ze salmonella dragen is dat gevaarlijk", zegt Veldhuizen. "Maar er zijn heel veel dieren die gevaarlijk voor je gezondheid kunnen zijn. Een hond je gezicht laten likken is ook niet per se verstandig."

De vrees voor overlast kan hij wel enigszins begrijpen. "Als natuurliefhebber vind ik nestjes leuk. Toch, in alle eerlijkheid: het kan vervelend zijn. Hun gekoer kan op je zenuwen gaan werken en ze poepen veel. Niet als ze vliegen overigens, dat kunnen ze niet - om nog maar eens een onwaarheid over duiven te weerleggen. Meeuwen kunnen dat wel: vliegen en poepen tegelijk."

Duifvriendelijke preventie

De meeste mensen zijn vooral bang dat de duif, eenmaal comfortabel gesetteld, nooit meer weg wil. Die vrees is enigszins terecht: "Het zijn gewoontediertjes, ze komen graag terug op een plek waar ze al eens hebben gebroed."

Wat je wel mag doen als er geen nestje zit: de omgeving onaantrekkelijk voor ze maken (zie kader). Veldhuizen: "Dat doen we ook bij bouwprojecten in de stad, dan doen we wat aanpassingen waardoor ze daar niet gaan broeden."

Zo'n plastic nepkraai hoef je niet te proberen. "Dat werkt totaal niet. Duiven zijn daar te slim voor, ze wennen snel aan objecten. Als ze die kraai een paar dagen niet hebben zien bewegen, weten ze: daar kunnen we aankloppen."

Opportunisten

Duiven zijn opportunisten: als ze ergens voedsel vinden, blijven ze. Als zaadeters kunnen ze ook prima op het platteland leven, maar de stad is een paradijs voor ze. Naar schatting leven er in Amsterdam zo'n 15.000 duiven. Ook in hun leefwereld blijven er dingen veranderen. "We hebben ook weer meer beesten in de stad voor wie de duif zélf voedsel is: de slechtvalken. Die nestelden de afgelopen jaren bij het Rijksmuseum en op de Zuidas."

Weet je, zegt Veldhuizen, je kunt zo'n duivennest ook zien als iets bijzonders. "Moederduif is bijvoorbeeld echt onverstoorbaar. Die is echt committed om die eieren uit te broeden, het hele jaar rond. Daar moet je wel iets voor kunnen. Oké, babyduiven zijn best wel lelijk, maar als je ze ook zíet groeien, worden ze vanzelf leuker."

Dus heb je een duivenfamilie op je balkon? "Ja, dan moet je soms een paar weken wachten tot de vogels zijn uitgevlogen. En daarna misschien even je balkon opruimen."

Dierenambulance Amsterdam: 'Advies vragen mag altijd'

Er zijn genoeg duifvriendelijke opties om een nest op je balkon te voorkomen, vertelt een woordvoerder van de Dierenambulance Amsterdam. "Als je bijvoorbeeld een paar oude cd's hebt en je die aan een touwtje ophangt, schrikken duiven van de glinstering en blijven ze weg. Wat ook werkt: flink wat kaneel strooien op de reling en op de rand van je balkon. Ze worden dan weggejaagd door de sterke geur. Je kunt ook chilipeper gebruiken, of knoflookpoeder."