Deze mensen laten kwijtgeraakte spullen niet verloren gaan

Dagelijks worden in Amsterdam talloze persoonlijke eigendommen gevonden en ingeleverd. Waar gaan die spullen heen, en wie bewaart ze tot ze worden opgehaald? ‘Een dure tas van Louis Vuitton vol billendoekjes en een flesje, je vraagt je toch af wie dat kwijtraakt.’

De tram rijdt net weg als je beseft: mijn sporttas staat nog onder de stoel. En wie is er nooit z'n sleutels kwijtgeraakt? Een mens verliest van alles, getuige de tien­duizenden gevonden voorwerpen die de gemeente Amsterdam jaarlijks registreert.

Waar gaan al die voorwerpen heen? Wettelijk zijn instanties verplicht om de verloren eigendommen die ze aantreffen drie maanden te bewaren, legt teamleider Xandra Pennings (63) van Bureau gevonden voorwerpen van de gemeente Amsterdam uit; voorwerpen met een dagwaarde vanaf 400 euro zelfs een jaar. "Veel gaat na drie maanden de container in, bruikbare en mooie spullen naar het Leger des Heils."

Overkoepelende plek

Dat geldt dus voor álle gevonden voor­werpen die op 'plekken' in de stad worden gevonden, van zwembaden tot stations. Maar waar de gevonden voorwerpen eerst in een rommelhok stonden te verstoffen, maken zo goed als alle verloren zaken sinds enige tijd een reis in dezelfde richting: naar iLost. In dit online systeem komen alle gevonden voorwerpen van aangesloten partijen bij elkaar in een openbare database, waar je als kwijtraker makkelijk kan zoeken op locatie, voorwerp of datum.

Toen Hanneke Stegweg (50) tijdens een van haar reizen een camera met dierbare foto's verloor en ingewikkelde for­mulieren moest invullen om deze terug te vinden, ontstond bij haar het idee om een organisatie op te richten voor gevonden voorwerpen. "Ik kom uit de logistiek en dacht: dit moet toch allemaal veel makkelijker kunnen? Als alle gevonden voorwerpen op één plek liggen, is het makkelijker om een gevonden voorwerp terug te krijgen bij de eigenaar."

Het bleek een gat in de markt, want ook grote bedrijven hadden dringend behoefte aan een centrale verzamelplek. Inmiddels registreert iLost de gevonden voorwerpen van onder meer musea, universiteiten, hotels, theaters, festivals, de Johan Cruijff ArenA, ARTIS en de gemeente Amsterdam. Sommige aangesloten organisaties leveren zoveel gevonden spullen op dat iLost er een aparte opslag voor heeft. Zo worden de vondsten voor het GVB in een aparte loods in Amsterdam-West gearchiveerd, bestierd door werkstudenten.

Bureau gevonden voorwerpen regelt de stroom vondsten zelf. "We sorteren de gevonden voorwerpen op weeknummer, niet-waardevolle spullen voeren we na drie maanden af", zegt Pennings. "We krijgen opmerkelijk vaak helmen van deelscooters binnen. Laatst hadden we er ruim veertig liggen en hoewel we contact hebben opgenomen met het bedrijf dat ze beheert, zijn ze niet opgehaald. Dus die helmen gaan ook weg - doodzonde."

Net als iLost registreert Pennings' team alles online. Kortom: geen gefrustreerde telefoontjes of ritjes naar het zwembad op zoek naar je opblaaskrokodil: een simpel kijkje op de website brengt eerder soelaas.

Philip Kuil (25), Ferry Weel (31) en Daan Overhaart (25) registreren dagelijks de gevonden voorwerpen die via het GVB binnenkomen op het kantoor van iLost.

Philip: "Werken met gevonden voorwerpen prikkelt de fantasie; bij alles wat we hier binnenkrijgen, maak je je toch een voorstelling. Laatst kregen we een tas vol condooms en glijmiddel binnen. Dan denk je: dit is vast van een sekswerker. Maar de eigenaar bleek een jochie van 17 te zijn. Ook hebben we weleens een roze vibrator gevonden in een tas. De eigenaar bleek een oudere dame die ons erg dankbaar was dat haar tas - mét inhoud - terecht was. Omdat we spullen van het GVB binnenkrijgen, zijn de gevonden voorwerpen heel uiteen­lopend: van pasjes tot flatscreens, koelkasten, knuffels en protheses."

"Afgelopen jaar werd er een rolstoel voor een meervoudig gehandicapt persoon binnengebracht. Dat geeft te denken. Misschien zat er een handoplegger in diezelfde tram, die via een wonder iemand heeft doen opstaan? We hebben de fabrikant nog gebeld, maar vanwege de privacy konden we geen contact opnemen met de eigenaar."

Daan: "Het gekste dat ooit is binnengebracht, is een urn met as. Gevonden in tram 19, die rijdt langs begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster. De urn is gelukkig wel de volgende dag al opgehaald, maar hoe kun je nou een dierbare in de tram vergeten?"

Ferry: "De meeste gevonden voorwerpen worden binnen 48 uur opgehaald. Mensen zoeken de eerste dagen actief, maar na een week hebben ze geen hoop meer en stoppen ze met zoeken. Spullen die hier al langere tijd staan, worden dus meestal afgevoerd na de wettelijk vastgestelde bewaar­termijn van drie maanden."

Daan: "Ooit lag hier een dagboek van een oudere man die er al zijn hele leven in had geschreven. Twee weken voordat het vernietigd zou worden, heb ik heel actief contact gezocht; het idee dat zo'n mooi persoonlijk document ver­loren zou gaan, vond ik onverdraaglijk. Mensen zijn bij het ophalen vaak heel dankbaar, en verbaasd dat de inhoud nog compleet is. We hebben zelfs een keer een envelop met 5000 euro aan de eigenaar kunnen teruggeven. Soms barsten mensen in tranen uit, zoals de Oekraïense beroepsviolist die zijn viool was vergeten in de tram. Hij stond huilend aan de balie, we kregen allemaal een natte knuffel. Ik hoor vaak dat mensen door het terugvinden van hun spullen weer vertrouwen krijgen in de medemens."

"Toeristen zijn erg verbaasd als ze in Amsterdam hun spullen terugvinden. Net nog stond er een Amerikaanse aan de balie om haar verloren paspoort op te halen, ze vertrok met de woorden: 'Amsterdam is such a sweet city.' Dat geeft altijd weer een goed gevoel."

Ryan Oudt (33) is beveiliger bij de Vrije Universiteit en beheert de gevonden voorwerpen.

"De vijftienduizend studenten die hier dagelijks rondlopen, raken bijna allemaal weleens een oplader of laptop kwijt. Die wordt dan ingeleverd bij onze lost & found-balie binnen het domein van de beveiliging van de VU. We sorteren op items: drinkbekers bij drink­bekers, opladers bij opladers, et cetera."

"De VU blijkt een heel eerlijke plek: zo'n 80 procent van de gevonden voorwerpen komt terug bij de eigenaar. We nemen alles aan wat gevonden wordt, ook als studenten een pakje condooms of tampons vinden op de wc. Laatst werd er een heel vieze sjaal afgegeven: we wilden hem allemaal niet aanraken en ­twijfelden of we hem wel moesten registreren."

"Uiteindelijk werd de sjaal een dag later geclaimd en opgehaald door een student, toen stonden we wel even te kijken. Portemonnees met cash worden meestal compleet ingeleverd. We vonden ooit een Rolex, gek genoeg werd deze nooit geclaimd. Waarschijnlijk was het van een bezoeker van een eve­nement. Scheidingspapieren hebben we ook weleens voorbij zien komen, met naam en contactgegevens erbij. Toen hebben we wel even contact opgenomen met de eigenaar. Studenten en medewerkers zijn ons vaak dankbaar als ze hun spullen terugkrijgen, dan ontvangen we vaak een doos Mercichocolaatjes."

"Na drie maanden dragen we onze gevonden voorwerpen over aan de gemeente Amsterdam, dus wat hier nu ligt is een paar weken oud. In uitzonderlijke gevallen bewaren we spullen langer, zoals die keer dat een student uit Mexico pas na een paar maanden zijn laptop kon oppikken toen hij op doorreis in Nederland was."

Xandra Pennings (63) is teamleider Bureau gevonden voorwerpen van de Gemeente Amsterdam in de Leidsekruisstraat.

"Veel mensen denken dat we hier continu sensationele vondsten doen, maar de eer van dit werk zit 'm juist in de kleine dingen. Het leukst zijn de mensen die hier komen en er al van uitgaan dat hun verloren voorwerp niet gevonden is, maar dan toch horen dat het hier ligt. Dan willen ze nog weleens van geluk over de balie kruipen. Toevallig hadden we vanochtend nog een heel gelukkige vinder, die een doos chocolaatjes kwam brengen. Helaas mogen we dat niet aannemen omdat we een ambtelijke functie hebben. Maar als mensen zo blij zijn, zitten we hier allemaal even te glimmen. Er komen hier gemiddeld zo'n vijftig voorwerpen per dag binnen, waarvan 30 procent wordt opgehaald. Daar zijn we blij mee, maar het liefst wil ik dat alles bij de eigenaar terugkomt."

"Veel mensen weten niet eens dat we bestaan, terwijl wij dé plek in Amsterdam zijn waar alle gevonden voorwerpen terechtkomen via par­ticuliere vondsten, de politie, cafés, clubs en restaurants. De vaakst gevonden spullen zijn brillen, pasjes, rijbewijzen, autosleutels en kleding. We werken eigenlijk met een ­menselijk algoritme, je wéét gewoon wat mensen steeds maar weer kwijtraken."

"Natuurlijk zitten er soms ­uitzonderlijke dingen tussen, zoals een hele buitenboordmotor. Bij veel voorwerpen gaat de fantasie aan: wat zou er gebeurd zijn? Neem nou die dure tas van Louis Vuitton vol baby­spulletjes, billendoekjes en een flesje. Je vraagt je toch af wie dat kwijtraakt."

"Enige nieuwsgierigheid is ons niet vreemd, je bent met iemands persoonlijke bezittingen bezig. We móéten wel in tassen kijken om aanwijzingen van de eigenaar te vinden. Ik heb zelf een beetje smetvrees, dus na het doorzoeken was ik altijd extra goed mijn handen. Ik haat het als mensen zeggen dat iets kwijtraken je eigen schuld is; het is juist heel menselijk. Als ik op straat zie dat iemand z'n telefoon dreigt te verliezen uit een achterzak, haal ik diegene even aan."

"Wil je de vindkans van je spullen groter maken? Schrijf je telefoonnummer dan ergens in of op. En zorg ervoor dat je een reservesleutelbos hebt met ál je sleutels eraan. Dat scheelt een hoop leed."

Remco Groenhuijzen (60) is general manager van het Mövenpick Hotel op de Piet Heinkade.

"Met gemiddeld 600 gasten per dag zijn we een kleine samenleving. Er ­blijven ongeveer 150 voorwerpen per maand achter op hotelkamers. Die registreren we via het systeem van iLost. Voorheen fietste mijn assistent regelmatig zelf naar een postpunt met alle pakketjes voor meestal buitenlandse bestemmingen, dat hoeft nu gelukkig niet meer. In een hotelkamer vind je voornamelijk achtergebleven kleding, schoenen of opladers. Bij kleding en schoenen vraag je je al snel af; paste dit niet meer in de koffer of zijn mensen dit écht vergeten? Etenswaren gaan direct de prullenbak in - ook grote ­stukken kaas die vaak duidelijk een ­toeristische aankoop zijn, vernietigen we direct."

"Knuffels zijn ook een vaak vergeten item en het komt vaker dan eens voor dat een bezorgde ouder vanaf de andere kant van de wereld belt omdat zijn kind niet meer kan slapen door het gemis. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de knuffel dan weer zo snel mogelijk terugkomt bij de kleine eigenaar. Als we waardevolle spullen vinden zoals sieraden of horloges - die nog weleens op nachtkastjes kunnen blijven liggen - gaat ons ­vierogenbeleid in en komen twee beveiligers het item halen om het naar de kluis te brengen. Andere vergeten items kunnen kamermeisjes deponeren in een speciale lost & foundbus. Playboys vinden we tegenwoordig niet meer, dat was vroeger wel anders."

"Als we iets van een gast vinden, ­bellen we nooit na; we willen discreet omgaan met het bezoek van onze gasten. De minst waardevolle spullen, zoals kleding en gebruiksvoorwerpen, komen nooit meer terug bij de eigenaar. We zijn blij dat we deze spullen na de bewaartermijn kunnen schenken aan een goed doel."