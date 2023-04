Deze culinair fotograaf maakt smakelijke stillevens

'Mama ben je klaar?' Die vraag schalt twee weken onophoudelijk door huize Mignardi. Het leven van de familie van een culinair fotograaf gaat niet altijd over rozen, lacht Alessandra Mignardi. 'De kinderen hadden het moeilijk door alle chocola waar ze nog niet aan mochten komen.'

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op de eettafel liggen tien dozen bonbons, truffels, repen, mendiants, pindarotsjes en cru d'oranges. Al het lekkers van de Tilburgse chocolaterie Cru de Cacao moet eerst afzonderlijk én uiteindelijk gezamenlijk - als een stilleven - op de foto. De verlekkerde blikken van de kinderen worden pas na twee weken werken beantwoord. "Het was een hemel en hel voor ze", zegt Alessandra Mignardi.

Lelijk oud

De culinair fotograaf uit Tilburg maakt smakelijke stillevens. Die stuk voor stuk allemaal uiterst naturel ogen, maar dat voor elkaar krijgen, is juist het ingewikkeldste dat er is, vertelt ze. "Voedsel wordt snel lelijk oud." In eten gespecialiseerde fotografiestudio's werken dan vaak met lijm, schoensmeer of nagellak om voedsel appetijtelijk te doen ogen. Daar doet ze niet aan: "Ik vind het vreselijk om eten op het eind weg te moeten gooien."



Nog een uitdaging is het eten zó opstellen dat het lijkt alsof het om uit het leven gegrepen scènes gaat. "Erg moeilijk. Om die willekeur natuurlijk voor elkaar te krijgen, ligt alles op specifieke plekken. Gebruik ik oneven aantallen en hoogte- en diepteverschillen." En dat wordt allemaal overgoten met daglicht, de enige lichtbron waar ze mee werkt. "Geen lampen, geen flitsen. Daglicht maakt de sfeer sterker en de contrasten scherper. Zodat je de sfeer haast kunt proeven, je moet er trek van krijgen."

Een hemel en een hel was het voor de rest van de famile: alle chocola van Cru de Cacao moest eerst op de foto. Dat leidde tot onder meer dit stilleven. Foto: Alessandra Mignardi.

Een Caravaggio

Sinds een paar jaar werkt ze als culinair fotograaf en het gaat voortvarend. Bij taartenwinkel Zoete Zaken wordt haar werk binnenkort tentoongesteld tijdens een expositie. Ze maakt ook foto's voor lokale ondernemers, zoals De Smaakmakerij en verkoopt haar foto's op canvas en zelfs als kussens met opdruk.



Alessandra put veel inspiratie uit de kunstgeschiedenis. Aan de wand van de woonkamer hangen door haar gemaakte foto's van de kinderen. Eentje als Het Melkmeisje van Vermeer, de ander in de stijl van de Italiaanse kunstschilder Caravaggio. Zoals zij in hun schilderijen met licht speelden, doet Alessandra dat in de foto's van het eten. "Daglicht manipuleren tot je de resultaten van de oude meesters krijgt." Haar foto's moeten ook - 'net als de schilderijen van Jan Steen' - verhalen vertellen. Uit een stol is een stuk gesneden en van de kaarsen op een taart komt de rook nog af.

De Tilburgse fotografeert al zestien jaar, sinds 2016 heeft ze zich in uitvaartfotografie bekwaamd en de laatste jaren beziet ze de culinaire wereld door haar lens. Haar Italiaanse oma's waren altijd aan het bakken, vertelt ze. "De één was in mijn herinneringen altijd verse pasta aan het maken, ik kan het geluid van de pastaroller nog horen. De ander was zó goed met gebak. Het was er altijd de zoete inval, altijd mensen over de vloer. De voorliefde voor eten zit in mijn cultuur en in mijn jeugd."

Stillevens van eten gemaakt door Alessandra Mignardi. "Je moet er trek van krijgen." Foto: Alessandra Mignardi

Stillevens van eten gemaakt door Alessandra Mignardi. "Je moet er trek van krijgen." Foto: Alessandra Mignardi

Stillevens van eten gemaakt door Alessandra Mignardi. "Je moet er trek van krijgen." Foto: Alessandra Mignardi