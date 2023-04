De hortus in Leiden is een hotspot geworden: 'Groen is hip'

Jongeren bezoeken veel vaker een museum dan voor de coronacrisis. De Hortus Botanicus in Leiden bijvoorbeeld. 'Wij profiteren van die aandacht onder jongeren voor duurzaamheid.'

Daan van der List (21) tuurt gebiologeerd naar een kast met bananenbladeren. "Kijk, daar zit dus een rups in", zegt Van der List, wijzend naar een cocon die aan de rand van het dak hangt. "Hij rolt zich eerst helemaal op tot een prutje. Als hij eruit komt, is hij helemaal opgefrommeld en lelijk. Als hij na een paar dagen ontkreukt is, zie je een prachtige vlinder. Ongelofelijk, hé?"

Van der List is op deze donderdag een dagje vanuit zijn woonplaats Den Bosch met zijn vriendin Judith Leussink (26) naar Leiden gegaan voor een kijkje in Hortus Botanicus, de oudste botanische tuin van Nederland. Het stel combineert het met een bezoek aan natuurhistorisch museum Naturalis. Ze mochten gratis naar binnen omdat ze vanwege de Museumweek de museumjaarkaarten van huisgenoten konden lenen.

Ze zijn niet de enige jongeren die enthousiast worden van een dagje museum. De organisatie achter de museumjaarkaart ziet dat jongeren veel vaker gaan dan voor de coronacrisis. Het bezoek in de groep van 19 tot 25 jaar is verdubbeld, blijkt uit cijfers van de organisatie. Bij kinderen onder de 13, die gebruik kunnen maken van een speciale Museumkidskaart, is het bezoek zelfs verdrievoudigd.

De hortus werd een populaire plek voor dates

In de Leidse botanische tuin zien ze die jongerentrend ook. De tuin en kassen in het hart van de stad is een hotspot geworden, zegt hoofd publiekszaken Patricia Vandecasteele. Vorig jaar werd het museum 48.000 keer bezocht door 19- tot 35-jarigen. Dat is 23 procent van de bezoekers. "Groen is hip. Wij profiteren van die aandacht onder jongeren voor duurzaamheid."

Waar andere musea de deuren moesten sluiten in coronatijd, waren de tuinen van de hortus een populaire plek voor dates. Ook ontstond er een stekjesmarkt, waar mensen beginnende plantjes kunnen uitruilen.

Leussink is ook zo'n stekjesfan. Haar studentenkamer staat er vol mee. Ze heeft er naar eigen zeggen 'een stuk of twintig'. Dat zijn er volgens haar vriend 'echt veel meer'. In een terrarium houdt ze ook tien kevers. Zo gaat dat in hun vriendengroep. De twee kennen elkaar van de opleiding toegepaste biologie.

De bruine fallussen hangen er maar zielig bij

Lucas Rust (19) maakt liever foto's van bijzondere planten, om ze later na te tekenen. Hij is met studiegenoten van de opleiding hospitality leisure in Zwolle een dag in Leiden voor museumbezoek.

In een van de tropische kassen maakt hij foto's van bloemen ter inspiratie. Hij laat een paars bloemetje op zijn telefoon zien, dat hij tussen de torenhoge bananenplant in de buurt van de turquoise jadebloem vond. Met zo'n 24 graden is het aangenaam warm in de kas. Vanwege de hoge luchtvochtigheid zijn de ramen beslagen. "Ik ga dit bloemetje natekenen met een deel van een stad erachter."

Lucas Rust laat op zijn telefoon de paarse bloem zien. Foto: Fenna Jensma

In de volgende ruimte staan de beroemde reuzepenisplanten die veel bekijks trekken als ze eens in de zoveel tijd bloeien. Nu hangen de bruine fallussen er maar zielig bij. "Ze bloeien maar twee dagen", vertelt wetenschappelijk directeur van de hortus, Paul Kessler. "Toen het zover was hadden we in één dag duizenden bezoekers. We moesten zelfs een brug bouwen om ervoor te zorgen dat iedereen de plant in bloei kon zien."