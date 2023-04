In de omgekeerde winkel koop je niet, maar breng je spullen

Op het logo prijkt een winkelkarretje, maar dan wel ondersteboven. En dat dekt precies de lading. In de omgekeerde winkel van het ROC in Tilburg kom je namelijk spullen brengen in plaats van halen.

"Het begon eigenlijk allemaal bij één student die altijd in dezelfde kleren liep en in de winter geen jas droeg", legt Feride Zengin, docent retail op het ROC uit. "Je gaat wat brainstormen, vraagt de input van andere studenten en dat dit er uiteindelijk uitkomt, is heel mooi. Al was het niet eens per se de insteek om een winkel te maken. We vonden vooral allemaal dat we wat moesten doen voor onze studenten die het lastig hebben." En zo kwam uiteindelijk het idee voor de omgekeerde winkel bij de School voor MBO 2 Dienstverlening.

"De bedoeling is dat de spullen hier worden afgegeven en vervolgens onder studenten die het nodig hebben, verdeeld worden." De reden dat het ROC ervoor kiest de spullen te verdelen in plaats van het te laten ophalen, is vanwege schaamte. "We weten dat studenten het soms lastig vinden hulp te zoeken. Een aantal van de studenten hier zou bijvoorbeeld ook aanspraak mogen maken op een pakket van de voedselbank, maar daar lijkt toch nog altijd een taboe op te zijn. Om te voorkomen dat we dat met deze winkel ook krijgen, kiezen wij ervoor elke mogelijke drempel weg te nemen en het dus te verdelen, zodat iedereen anoniem is." Het ROC bracht in een eerder stadium in kaart welke studenten behoefte zouden hebben aan deze hulp.

Eerdere acties tijdens Sinterklaas

Projecten met een maatschappelijk tintje zijn kenmerkend voor de manier van opleiden, vertelt docent Transport en Logistiek bij het ROC, Mark Dubbeld. "Op scholen zie je toch nog vaak dat we veel gericht zijn op boeken en we hebben ingerichte klaslokalen, waarbij je echt de scheiding docent en student hebt. Wij wilden iets tastbaars creëren, iets zinvols en dus praktijkgericht. De omgekeerde winkel is daar een voorbeeld van. Je ziet hoe je iets bijdraagt en je bent met de praktijk bezig, aangezien je meteen leert over het hele proces van een winkel. Ook is het de bedoeling dat studenten straks in de winkel komen te staan."

Studenten richten zelf de winkel in en inventariseren de spullen. Al is er ook altijd wel tijd voor een lolletje tussendoor. Foto: Pix4Profs

Het docententeam verzon al eerder dit soort initiatieven. "We zijn ooit begonnen met een sinterklaasactie voor Stichting BroodNodig", vertelt Zengin. "We hebben toen een oproep uitgezet binnen de opleiding om speelgoed te doneren. Nou, dat was aardig gelukt, want we hebben uiteindelijk ruim honderd cadeautjes binnen gekregen. Ook hier konden de studenten volop van leren. Zo hebben ze gezorgd voor het inventariseren van de spullen, het sorteren, testen, inpakken. De hele keten maken ze met dit soort initiatieven mee. En tijdens het uitdelen van de pakketten zien studenten weer wat voor impact het kan hebben, maar ook hoe belangrijk het kan zijn om onderwijs te volgen voor je kansen op de arbeidsmarkt."

'Mooi om mensen te kunnen helpen'

Een aantal studenten vertelt dat ze blij zijn met de omgekeerde winkel. Niet alleen omdat enkelen van hen zelf gebruikmaken van dit soort initiatieven, maar ze vinden het ook belangrijk te helpen. "Ik ben een achttienjarige alleenstaande moeder met een dochtertje van negen maanden", zegt één van de studenten. "Maar ik wil ook graag naar school om me te kunnen ontwikkelen, want ik wil een echte zakenvrouw worden. Ik krijg wel hulp, maar de meeste dingen doe ik zelfstandig. Dit soort initiatieven zijn dan mooi: ik heb er zelf wat aan, maar ik vind het ook belangrijk om mee te helpen."

Twee andere studenten zijn Gidey en Musie. Zij vinden het belangrijk om zich hier te kunnen ontwikkelen op een manier die zij prettig vinden, in de praktijk. Ook vinden zij het mooi om aan het project van de omgekeerde winkel mee te werken. "Ja, wij hebben bijvoorbeeld spullen mee uitgepakt, maar pakken ook weer spullen in om er pakketten van te maken. Je leert ervan, maar het is ook mooi mensen te kunnen helpen die het moeilijk hebben."