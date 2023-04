Onderdak gezocht voor gewonde Oekraïense soldaten

Wie woont binnen 25 kilometer van ziekenhuis Isala in Zwolle en wil twee gewonde Oekraïense soldaten in huis nemen? Met die vraag komt de stichting MYzwolle. Zeventig zwaargewonde slachtoffers van de oorlog hebben al medische hulp gekregen in Nederland. Voor behandeling bij Isala is woonruimte in de buurt een vereiste. 'Meld je met een vakantiewoning, stacaravan of kamer.'

Oekraïners die in gevecht met de Russen gewond raken, kunnen niet altijd in hun eigen land behandeld worden. Ziekenhuizen daar zijn verwoest of liggen vol en dus wordt een deel van de gewonde soldaten en burgers naar andere Europese landen gebracht voor medische zorg. Ook het Isala ziekenhuis in Zwolle wil helpen.

Stichting Nederland voor Oekraïne coördineert de zorg en het onderdak voor de gewonde Oekraïners. Die organisatie heeft nu de hulp ingeschakeld van MYzwolle, de Zwolse stichting die sinds het uitbreken van de oorlog al 23 keer met hulpgoederen naar Oekraïne is gereden. "Zij hebben ons gevraagd om verblijf te regelen vanwege ons enorme netwerk", aldus voorman Arjan Biel.

Vaders, zonen en opa's

De Oekraïense Kseniya Negrutsa was vorig jaar in Nederland toen de Russen haar thuisland binnen vielen. Ze heeft haar reguliere werk laten vallen om vanuit Amsterdam Oekraïense vluchtelingen en gewonden te helpen. Negrutsa regelde met de stichting al voor zeventig gewonde soldaten en burgers die aan het front vechten onderdak en zorg in Nederland. "Al hebben ze het niet allemaal gered", treurt ze.

Als in de omgeving van Zwolle huisvesting wordt gevonden, kunnen ook artsen van Isala gewonden zorg gaan bieden. "Het gaat om allerlei gecompliceerde verwondingen, je kunt het zo vreselijk niet bedenken of het komt voor", weet Biel. Hoe meer woonruimte beschikbaar komt, hoe meer mensen kunnen worden geholpen. "Het gaat om vaders, zonen en opa's. Mensen zoals jij en ik die van nood ineens het leger in gingen."

De huisvesting gaat per tweetal, zodat de Oekraïners altijd een 'maatje' in de buurt hebben. "Het is fijn om twee patiënten bij elkaar te kunnen plaatsen." De duur hangt af van de benodigde zorg, maar is maximaal zes maanden. "Dan moeten ze zich weer melden in Oekraïne."

Beschermengelen

Het contact tussen de gewonden en de ziekenhuizen verloopt via de stichting van Negrutsa, die ook contact legde met een groep artsen in Isala. "Maar de patiënten die we nu wilden laten behandelen, konden niet in Zwolle terecht", aldus Negrutsa. "Omdat daar andere specialisten voor nodig zijn."

Isala heeft volgens haar aangegeven vooral pols- en handletsel te kunnen behandelen. "Dus wij hebben het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid nu gevraagd of er dergelijke patiënten zijn." Een voorwaarde is dus dat ze huisvesting in Zwolle of omgeving hebben.

Deze donderdag heeft Negrutsa samen met Biel al de eerste locaties bezocht, in Lemelerveld en Dalmsholte. "Maar het kan dus nog wel weken duren voor er daadwerkelijk iemand komt te wonen." Elke Oekraïense patiënt wordt gekoppeld aan een vrijwilliger: "Die noemen we beschermengelen. Zij helpen de patiënt met alle randzaken, zoals het vervoer van en naar het ziekenhuis."

Isala

Isala zegt dat het ziekenhuis in Zwolle zelf geen actieve rol speelt in dit initiatief. "Wij nemen patiënten over die vanuit het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) worden aangemeld", aldus woordvoerder Eveline Henneke.