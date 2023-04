Wonen in een klooster? Hij doet het antikraak

De isolatie van het ruim honderd jaar oude pand is verre van optimaal, maar de mogelijkheden die anti-kraak wonen in het Udenhoutse Petrusklooster verder biedt aan Jacob van Hoek zijn talrijk. 'We zijn hier met onze neus in de boter gevallen.'

"Je voelt hier energie. Als je er open voor staat, dan kun je voelen dat er hier in het verleden veel mensen zijn geweest", zegt Jacob van Hoek (40) over de sfeer en dynamiek die hij ervaart in het voormalige Fraterhuis in Udenhout waarin hij sinds 2,5 jaar woont. "Gelukkig ben ik niet zo schrikkerig aangelegd, want soms loop ik door de gang en lijkt het alsof er iemand achter me staat."

Geen gekke dingen doen

Hij woont er anti-kraak, via Interveste, met twee huisgenoten. "We moeten het pand netjes houden. Geen gekke dingen doen en één keer in de zoveel tijd de planten in de tuin snoeien en de dakgoot schoonmaken. We zitten hier met alle goede intenties en bedoelingen", zegt Van Hoek, die met de woorden 'welkom in mijn nederig stulpje' de deur opendeed.

Vanuit dat stulpje runt hij ook zijn coachingspraktijk Life Design. "In de workshops die ik geef, leer ik mensen kiezen. Die geef ik op locatie, waaronder bij De Mooie Schuur hier in Udenhout. Wellicht ooit nog hier in de kapel, maar vooralsnog vindt de parochie dat geen goed idee", zegt Van Hoek. Hij heeft sinds kort als domeinhouder cultuur ook een functie in de Dorpsraad van Udenhout. "Heel leuk om me daar voor in te zetten. Ik aard hier in Udenhout heel erg goed. Qua natuur, mensen en mogelijkheden", zegt Van Hoek.

Twee liefdesbrieven en een oude kogel

Zo krijgt de nieuwbakken Udenhouter al flink wat binding met het dorp. Mag ook wel, als bewoner van het rijksmonument dat eigendom is van de Johannes XXIII Parochie en in 1901 werd gebouwd. Het pand heeft 1100 vierkante meter aan woonoppervlakte en ligt op een perceel van in totaal 1650 vierkante meter. De laatste fraters vertrokken in augustus 2020 uit het Petrusklooster.

"Een maand later kwamen wij", zegt Van Hoek. Ze vonden behalve een lege kapel wat achtergelaten kruisbeelden, twee liefdesbrieven, in de tuin een oude kogel en Belgische munten en op zolder handtekeningen van soldaten die werden gezet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"Het is hier genieten, we zijn met onze neus in de boter gevallen. Met de grote tuin als pareltje aan de achterkant. En hiernaast ligt het kerkhof, dus van de buren hebben we geen last", zegt Van Hoek, die een slaapkamer op de eerste verdieping heeft en op de begane grond zijn ruimte heeft verdeeld in een werkgedeelte, focusgedeelte, relaxgedeelte en crea-bea-gedeelte. "Zo houd ik het voor mezelf overzichtelijk", legt Van Hoek uit.

Verrotte kozijnen en enkel glas

Tegenover alle voordelen die de bewoners ervaren staat dat het in de winter koud is in het pand. Het is slecht geïsoleerd en heeft verrotte kozijnen en enkel glas. En de voordeurbel is kapot. Toch ziet Van Hoek, die eerder anti-kraak in de voormalige Sint Josefmavo aan de Oude Dijk in Tilburg en in Tilburion huisde, zichzelf nog wel even op deze manier wonen.

"Het is een hele toffe manier van wonen. Als je tenminste oké bent met de mindset dat je zomaar kunt moeten verhuizen. Maar als dat ieder jaar is, gaat je dat denk ik opbreken", zegt Van Hoek. "Ik ben me er ook van bewust dat ik het geluk heb om op plekken als deze terecht te komen. Daardoor geniet ik er ook extra van. Ik zeg regelmatig uit enthousiasme dat ik anti-kraak woon. Niemand zegt dat-ie in een koophuis of huurappartement woont", zegt Van Hoek. "Mensen zijn naar iets als dit al snel benieuwd en willen dan meteen op bezoek komen. Mag ik dan ook bij jou komen kijken, vraag ik dan", lacht hij.

Hoe lang Van Hoek en zijn medebewoners nog aan de Slimstraat kunnen verblijven is afwachten. "Dat is gissen, er geldt vanuit Interveste een opzegtermijn van vier weken", zegt Van Hoek. "Zolang ik hier kan blijven zitten, prijs ik me gelukkig. En als bewoners hebben we wel degelijk een nuttige rol, door het fort op een zo goed mogelijke manier te bewaken."

De bedoeling van de parochie is dat het voormalige Fraterhuis zo snel mogelijk verkocht wordt. Door geïnteresseerden werden daar al tientallen plannen voor ingediend. Dan is het daarna aan de nieuwe eigenaar wat er met het Udenhoutse Petrusklooster gaat gebeuren. Tot die tijd zwaaien Van Hoek en zijn huisgenoten er de scepter.

Het voormalige Fraterhuis in Udenhout staat te koop. Foto: Pix4Profs

Mensen willen al snel op bezoek komen als ze horen dat Jacob in het voormalige Fraterhuis woont. Foto: Pix4Profs

Jacob heeft zijn ruimte verdeeld in een werkgedeelte, focusgedeelte, relaxgedeelte en crea-bea-gedeelte. Foto: Pix4Profs