In deze buurtkeuken eet je drie gangen voor een prikkie

"Ik vond dat er iets in moest komen voor de hele buurt", vertelt Van de Leur. Al gauw doemde het idee op van een buurtkeuken, een laagdrempelige voorziening waar iedereen gebruik van moest kunnen maken. "De gemeente was enthousiast, hoewel we er hard voor hebben moeten vechten om een horecavergunning te verkrijgen."

Feije Oosterhof werd tot chef-kok gebombardeerd. Zo nu en dan wordt hij geassisteerd door Bloem. "Ik kook al vijftig jaar en doe dat ontzettend graag", zegt Oosterhof. "Ja, dat blijft leuk, ook na 176 keer. Het mooiste is de verbinding die je hiermee tussen mensen creëert. Je kunt in je eentje een maaltijd naar binnen werken, maar het is veel fijner om samen te tafelen."

"Wij hoeven er niks aan te verdienen", zegt gastvrouw Van de Leur. "En er is niemand die we hoeven te betalen; de ruimte hebben we gratis. Weet je, we zitten hier op een prachtige plek. Het is gewoon heel gezellig, een beetje dorps. Voor eenzame en oudere mensen is het vaak een uitje: zij leven er naar toe." Vaste gasten worden door Van de Leur begroet met een knuffel. "Vinden ze fijn." Lachend: "Eigenlijk doen we dit voor onszelf."