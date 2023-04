Jill Roord is terug bij de Oranje Leeuwinnen

Het voetballeven lacht Jill Roord (25) weer toe. De middenvelder keerde deze week na een blessure terug bij de Leeuwinnen, waar ze als halvefinalist van de Champions League binnenkomt. 'Ik had heel veel zin om hier naartoe te gaan.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Onder een stralende lentezon werkten de Oranjevrouwen afgelopen maandag de eerste training af richting de generale repetitie van deze week, waarin de laatste voorbereidingen op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland worden getroffen. "Lekker weertje, hoor", grijnst Roord nadat ze van het veld af was gelopen. Het symboliseert de situatie van Roord perfect. De wolken van de afgelopen maanden zijn verdreven, langzaam breekt de zon weer door.

Want Roord keerde deze week na maanden absentie terug bij de Leeuwinnen, waar ze de laatste twee interlandperiodes moest laten schieten. Eentje vanwege een hardnekkige voetblessure die haar ruim twee maanden aan de kant hield, eentje omdat bondscoach Andries Jonker de middenvelder rust gunde. Rust waar Roord aan toe was, omdat de steeds voller wordende vrouwenvoetbalkalender en de daarbij komende druk parten begonnen te spelen.

Jill Roord op de fiets onderweg naar de training in Zeist. Foto: ANP

"Het was een vervelende periode", blikt Roord terug. Vooral de fase waarin ze geblesseerd was, knaagde. "Geblesseerd zijn is voor een sporter het ergste wat er is. Je ziet je ploeggenoten bijna niet, je traint alleen en je mist de wedstrijden. Dat laatste vond ik het allerergste. En dan zit ik ook nog eens in het buitenland. Daar ben je vaak al wat eenzaam, maar met een blessure natuurlijk helemaal. Dat was vervelend."

Halve finales Champions League

Inmiddels is Roord weer fit en maakte ze deze week na ruim een half jaar haar rentree op de Zeister trainingsvelden. Haar laatste interland dateert van september. In november en februari was Roord niet van de partij. "Ik heb het echt gemist. Ik had heel veel zin om hier naartoe te gaan", zegt de 84-voudig international. Misschien nog wel extra omdat ze met een glimlach op haar gezicht de KNVB Campus binnen kon wandelen. Met haar ploeg VfL Wolfsburg bereikte Roord afgelopen week voor het tweede jaar op rij de halve finales van de Champions League, door het Paris Saint-Germain van Lieke Martens en Jackie Groenen te verslaan.

Jill Roord in duel met Jackie Groenen tijdens de kwartfinales van de Champions League. Foto: ANP

Haar oude club Arsenal (van Victoria Pelova en de geblesseerde Vivianne Miedema) is de laatste horde richting de eindstrijd in Eindhoven op zaterdag 3 juni. "Heel leuk, dit zijn de mooiste wedstrijden", aldus Roord. "Arsenal heeft een goede ploeg en is in vorm, maar dit is een mega-kans voor ons om de finale te halen. Er komt een belangrijke periode aan."

Eerst maar eens de interlands van deze week. De Leeuwinnen oefenen vanavond (20.00 uur) tegen Duitsland en nemen het komende dinsdag op Het Kasteel in Rotterdam vriendschappelijk op tegen Polen. Het zijn de laatste voorbereidingen op het WK vrouwenvoetbal van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Een goede test? "We kunnen zien waar we staan en waar we nog aan moeten werken", weet Roord. "Maar verder hoeven we er niet te veel conclusies aan te verbinden."

Topfavoriet

Toch is het treffen met Duitsland in het stadion van Fortuna Sittard vanavond interessant in aanloop naar het WK, waar Oranje vier jaar geleden pas in de finale sneuvelde tegen de Verenigde Staten. Roord rekent Nederland voor de komende editie niet tot de grootste kanshebbers voor de wereldtitel.