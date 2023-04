Moet het borstkankeronderzoek echt zo bruut?

Het onderzoek voor borstkanker bij vrouwen ervaren sommigen als uiterst pijnlijk. Voor vrouwen die een knobbeltje in de borst hebben, is er een andere optie, zo blijkt nu.

Bij de in het bevolkingsonderzoek gebruikte mammografie worden röntgenfoto's van elke borst gemaakt. Hiervoor worden de borsten stevig platgedrukt tussen twee platen, wat sommige vrouwen als extreem pijnlijk ervaren. Vorige week nog werd een petitie overhandigd aan de Tweede Kamer om de procedure te vervangen door een pijnloos alternatief. De petitie is inmiddels meer dan 100.000 keer ondertekend. Moet de borstkankerscreening zo bruut? Kan het niet anders?

Bij het onderzoeken van vrouwen die al lokale klachten hebben - zoals een knobbeltje in de borst - kan ook een echo al uitsluitsel bieden, zo werd deze week duidelijk uit onderzoek van onder anderen Linda Appelman, radioloog in het in borst(kanker)zorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis. Deze vrouwen krijgen nu vaak eerst een mammogram, en daarna is vaak alsnog een echo nodig. Bij vier op de vijf vrouwen blijkt alleen een echo voldoende.

Er zit ook een nadeel aan de echo: er kan alleen een klein deel van de borst mee worden onderzocht. Bij een verdacht plekje is dat nuttig, maar bij het preventieve bevolkingsonderzoek, waar vrouwen zonder klachten aan meedoen, is dat geen optie. Dan moet de hele borst worden onderzocht.

Volgens Appelman is de druk op de borst bij een mammografie nodig om het borstweefsel te verspreiden. Anders kan er niet voldoende door een borst heen worden gekeken om mogelijke afwijkingen te zien.

"Op dit moment bestaan er nog geen geschikte alternatieven die de betrouwbaarheid van de mammografie halen voor zo'n grote groep vrouwen in Nederland." Ook AI, kunstmatige intelligentie, zou een radioloog tijd schelen door sneller afwijkingen op te kunnen sporen, maar ook dat is volgens Appelman nog toekomstmuziek.

Geen twee paar borsten is gelijk

"Neemt niet weg dat we veel respect en begrip hebben voor vrouwen die de mammografie als zeer pijnlijk ervaren. Het verschil in ervaring en beleving zit onder meer in de gevoeligheid van de borsten: geen twee paar borsten is gelijk. De ene vrouw zegt: 'Is dit het nou' en de ander ervaart het als pijnlijk. Voor deze laatste groep blijkt dat we echt iets kunnen betekenen door de mammografie met meer tijd, aandacht en begeleiding door ervaren laboranten aan te bieden."

Waarom zouden vrouwen zich nog laten controleren als ze nooit knobbeltjes hebben ontdekt en borstkanker niet in de familie zit? En waarom worden alleen vrouwen van 50 tot 75 jaar opgeroepen? Appelman: "Bij het grootste gedeelte van de ruim 17.000 vrouwen die jaarlijks borstkanker of een voorloperstadium krijgen, wordt geen erfelijke oorzaak gevonden. Daarnaast hoef je niet per se een knobbeltje te hebben of voelen maar kan er op de screening toch iets aan het licht komen. Het doel van de screening is vroegtijdig borstkanker opsporen, juist voordat er klachten zijn. Nog steeds krijgt één op de zeven vrouwen in Nederland te maken met een vorm van borstkanker, dus het is belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn, dat vergroot de kans op overleving. Dat je jarenlang geen afwijkingen hebt gehad op de mammografie is geen garantie dat dit niet nog kan komen."

Screening op oudere leeftijd

En wat betreft de gehanteerde leeftijdscategorie van 50 tot 75 jaar: "Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen van deze leeftijd. Vooralsnog is gebleken dat er onvoldoende voordeel te behalen is in de screening op oudere leeftijd voor deze gehele groep." Daarnaast hebben een kortere levensverwachting voor vrouwen vanaf 75 en een tragere tumorgroei op oudere leeftijd bijgedragen aan de grens die wordt gehanteerd door het bevolkingsonderzoek in Nederland.