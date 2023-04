Parijs-Roubaix is een prachtige koers, vol klotewegen

Geen koers is mooier dan Parijs-Roubaix. 'Maar ja', zegt Tim Naberman, de renner uit Genemuiden, die zondag namens Team DSM in Frankrijk aan de start verschijnt, 'dan rijd je over die kasseien en denk je maar één ding: wat een klotewegen.' Want je gaat niet één keer dood, maar keer op keer. Over lijden op de fiets, zere vingers en glibberen door de modder.

Alsof je in een centrifuge zit, met een toerental van 1600. Wie de renners door het Bos van Wallers-Arenberg en over de Pevelenberg en Carrefour de l'Arbre, de beruchte kasseienstroken in Parijs-Roubaix, ziet stoempen en stampen, hoeft niet heel veel inbeeldingsvermogen te hebben om die vergelijking te maken.

"Je wordt ook helemaal door elkaar geschud", zegt de 23-jarige Tim Naberman. Niet eventjes, maar 54,5 kilometer lang, verdeeld over 29 sectoren. Waarvan de grootste gruwels ook nog eens in de finale opdoeken. Het maakt Parijs-Roubaix, vorig jaar gewonnen door de Nederlander Dylan van Baarle, niet alleen de mooiste koers van het jaar, ook de zwaarste. "Ja, het wordt niet voor niets De Hel van het Noorden genoemd."

Historische wegen

En een hel is het, meent de renner die opgroeide in Genemuiden, net als nationaal kampioen Pascal Eenkhoorn, die sinds dit seizoen uitkomt voor Lotto Dstny. "Natuurlijk, iedereen wil 'm rijden. Ik ook. Omdat het iets heel moois is, iets bijzonders. Het geeft zo'n heroïsch gevoel om over die historische wegen te rijden. Daarom kijkt elke renner ernaar uit. Maar ja, dan rijd je over die kasseien en denk je maar één ding: wat een klotewegen."

Parijs-Roubaix is niet alleen de mooiste, maar ook de zwaarste koers, zeker als het glad en glibberig is. Foto: Photo News

Naberman begint over zijn handen, die op een gegeven moment zo'n pijn doen van de trillingen op het stuur, dat het bijna niet meer leuk is. "Ons zitvlak is wel wat gewend, maar die houding van je handen is heel onwennig. Die zijn niet gewend daar overheen te stuiteren. Daardoor zit je heel verkrampt op de fiets. Omdat je doorglijdt, is het ook nog eens heel lastig om kracht te zetten. Kortom, niet echt ideaal allemaal."

Oncomfortabel

Hoe moeilijk en oncomfortabel dat is, merkt Naberman tijdens zijn debuut, als junior, in het kader van de UCI Nations Cup. Hij gaat zo hard onderuit, dat niet alleen zijn fiets kapot is, hij moet ook de strijd staken. "Dat was niet de leukste ervaring."

Zoals Naberman, zoon van oud-prof Erik en inmiddels woonachtig in het Brabantse Oosterhout, ook geen goede herinneringen bewaart aan de tweede keer, als hij bij de beloftes aan de start staat. Hij blijft weliswaar overeind, maar finisht buiten de tijdslimiet, omdat hij en zijn ploeggenoten keer op keer lek rijden. "Daardoor konden we nooit terugkomen in de wedstrijd."

Pittig

En ja, dan ga je dood, aldus Naberman. In zijn geval meerdere malen. Want dat is het nadeel van knechten in Parijs-Roubaix: je bent al kapot en hapt naar adem, voordat de kasseienstroken opdoemen. "Dat is wel even pittig, ja. Want je moet daar wel op een goede manier en zo hard mogelijk overheen. Maar goed, dat weet je als je van het vroege positioneringswerk bent, als je renners naar de eerste heuvelzones moet brengen."

Tim Naberman moest afgelopen zondag mede door een valpartij voortijdig opstappen in de Ronde van Vlaanderen. Foto: Cor Vos

Of Naberman, die het vuile werk opknapt voor onder meer John Degenkolb en Nils Eekhoff, wel kan genieten op zo'n moment? Een minzaam lachje. "Niet als er geen mensen langs de kant staan, zoals die keer bij de beloftes", zegt Naberman, die destijds uitkwam voor Development Team DSM. "Dan ben je vooral met jezelf bezig. Maar bij de profs zal dat ongetwijfeld anders zijn. Dan staat het zwart van de mensen. Dan probeer ik er wel zo veel mogelijk van te genieten, ook al ben je enorm aan het afzien."

Kaarsje uit

Hij begint over de Ronde van Vlaanderen, afgelopen zondag, waar hij ook aan de start verscheen. Over zwaar gesproken. "Vlak voordat we de tweede keer de Kwaremont opreden, na veel klimmen en positioneren, was het kaarsje uit en de energie op. Bovendien was ik na 70 kilometer gevallen. Dus dat hielp ook niet mee. Maar dat maakte het niet minder mooi. Ik vond het een heel bijzondere dag."

Naberman kan daarom niet wachten om zondag dat andere monument te fietsen. Het is alleen niet te hopen dat het slecht weer is, zegt hij. Natuurlijk, het levert mooie plaatjes op. Wie herinnert zich niet de iconische beelden uit 1983 van de met modder besmeurde Hennie Kuiper, in de berm schreeuwend om een nieuw achterwiel, kort nadat hij was weggereden bij zijn medevluchters Francesco Moser, Gilbert Duclos-Lassalles, Ronan de Meyer en Marc Madiot.

Glibberig

Maar dat maakt het ook gevaarlijk. "Als het regent, is het echt oppassen. Dan kan het echt heel glibberig zijn." Dan komt het nog meer op techniek aan, weet Naberman, die Parijs-Roubaix vorig jaar ook zou rijden, maar zich toen op het laatste moment vanwege ziekte moest afmelden. "Dan is het net veldrijden. Daarom moet je wel goed kunnen sturen. Anders glijd je zo uit, met alle gevolgen van dien."

Bos van Wallers behoort tot de zwaarste kasseienstroken van Parijs-Roubaix. Foto: Pim Ras

Een goede dag moet leiden tot een van de mooiste momenten in de carrière van de jonge wegkapitein, die in 2021 twaalfde werd in de Ster van Zwolle. Uiteraard wil hij winnen, laat daar geen misverstand over bestaan. Of anders wel een ploeggenoot. Maar Naberman, dit seizoen onder meer actief in Tour down-under, Kuurne-Brussel-Kuurne en de E3 Saxo Classic, is ook realistisch. "Wij hebben in ons team geen Van der Poel of Van Aert."

Euforisch