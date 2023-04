In deze groepsapp zitten meer dan 800 Jelles

Niet één, niet twee, ook niet dertig of honderd. Nee, in de appgroep van Jelle Koopman (28) zitten ruim achthonderd Jelles. En er staan nog zeker driehonderd naamgenoten in de wacht. 'Hartstikke leuk, maar ook hectisch.'

Even een paar dagen terug in de tijd. In een video op TikTok (later ook gedeeld op Instagram) bespreken Jelle en zijn zusje Julia de Jelle-groepsapp. Het aantal leden op dat moment: 385. Al ginnegappend fantaseert het duo over de toekomst. 1024 Jelles in een groep. Dat aantal komt niet zomaar uit de lucht, het is namelijk het maximaal aantal gebruikers dat in een groep kan. Ze roepen alle Jelles op zich aan te sluiten.

Hadden jullie verwacht dat zoveel Jelles gehoor zouden geven aan jullie oproep?

Jelle: "Totaal niet. Vroeger meldden op een goede dag zo'n twintig nieuwe Jelles zich aan. Dat is nu totaal uit de klauwen geëscaleerd. Mijn zusje en ik hebben nog allemaal nieuwe volgverzoeken staan."

In 2017 begon je de Jelle-groepsapp. Waarom?

"Heel eerlijk, ik heb dat idee van een Thijs gejat. Ik las een bericht in de krant dat hij een groep had opgericht voor alle Thijs'en. Nou, toen dacht ik: dat kan ik ook voor de Jelles doen."

Kende je dan zoveel Jelles?

"Nee, maar twee! Die heb ik in een groep gegooid en het idee uitgelegd. Als ik tijdens het stappen een Jelle tegenkwam, voegde ik hem toe. Nu ik erover nadenk, er zijn eigenlijk opvallend weinig vrouwelijke Jelles."

Zitten er ook bekende Jelles in de groep?

"Jelle Brandt Corstius zit er in ieder geval niet in. We hebben weleens bekende Jelles benaderd voor een goededoelenactie. We vinden het namelijk leuk om ook iets moois te doen als collectief Jelle. Helaas hebben we daar nooit een reactie op gekregen. Mocht een bekende Jelle dit lezen en denken: ik wil in de app, stuur mij dan een berichtje. Dan kan het geregeld worden."

Hoe weet je eigenlijk of Jelle wel echt Jelle heet?

"Twee dagen geleden kwam het voor dat iemand geen Jelle was. Het is natuurlijk heel makkelijk om je naam op WhatsApp te veranderen voor zo'n groep. Maar uiteindelijk veranderen zij toch hun naam terug en vallen ze door de mand. Als je geen Jelle heet, word je uit de groepsapp gezet. Gelukkig komt het weinig voor."

Jelle Koopman ging op zoek naar naamgenoten waarmee hij nu met een aantal in een WhatsApp groep zit. Foto: Privéfoto

Inmiddels telt de groep honderden Jelles. Waar hebben jullie het over?

"Vandaag gaat het over voetbal. Feyenoord-Ajax staat op de agenda. Zondag ging het over Formule 1. Vaak gaat het over sport. Maar recent werden de verkiezingen ook besproken. Het komt voor dat mensen het hebben over zware wetenschappelijke materie, bijvoorbeeld als twee Jelles dezelfde studie volgen. Hier en daar wordt ook juridisch advies gegeven. En laatst zat iemand in Zuid-Frankrijk die geen rooie cent meer had, maar wel met een bus moest. Vroeg hij of andere Jelles een eurootje wilden overmaken. En er wordt ook weleens datingadvies gegeven."

Dat klinkt eigenlijk als een soort Jelle-klankbord voor het leven..

"Ja, dat is het. Mooi verwoord."

Wordt het nooit chaotisch in de groepsapp?

"Jawel. Zet eens achthonderd mensen in een ruimte. Als zij gaan praten ontstaat er flink lawaai. Het is hartstikke leuk, maar ook hectisch. Gisteren werden 4500 berichten verstuurd in amper drie uur tijd. Ik moet eerlijk zeggen dat voor nu de charme er wel een beetje af is. Ik hoop dat het tijdelijk is. Veel nieuwe Jelles sturen in het begin nog wel berichten. Gelukkig leest het grootste deel uiteindelijk gewoon mee en stuurt zelf niets meer. Maar goed, het zal wel een hele drukke borrel worden eind mei."

Jullie spreken dus ook af?

"We zijn een paar keer gaan borrelen in een kroeg in Utrecht. Dan is er altijd een groepje dat daarna nog uitgaat. Het is elke keer hartstikke leuk. Ik ben benieuwd hoe het eind mei zal zijn. Ik kan er zelf helaas niet bij zijn. Waarschijnlijk zullen ze ergens in een park afspreken. Want waar ga je anders heen met zo'n grote groep?"

Komt er een jaarlijkse Jelle-dag, nu jullie met zo veel zijn?

"Ik denk niet dat we de ambitie moeten hebben om er een jaarlijks ding van te maken. Maar het lijkt mij wel leuk om er iets meer mee te doen dan een simpele borrel."

