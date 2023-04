Picasso was de grote vernieuwer

Picasso wordt wel de grootste kunstenaar van de 20ste eeuw genoemd. Hij veranderde eigenhandig de loop van de kunstgeschiedenis. Hoe hij dat deed? Joke de Wolf geeft aan de vooravond van zijn vijftigste sterfdag een korte cursus Picasso kijken.

'De karige maaltijd' overtuigt meteen, ondanks de rare verhoudingen

Toen Picasso in 1904 De karige maaltijd maakte, was hij 22 jaar. Hij had zich net definitief gevestigd in Parijs. De twee figuren zitten dicht op elkaar aan tafel. De vrouw is in gedachten verzonken. De man naast haar heeft zijn knokige handen om haar heen geslagen, maar is er met zijn hoofd niet bij. Beiden zijn dun, aan de bovenarm van de man lijkt geen einde te komen.

Ondanks die rare verhoudingen overtuigt het beeld meteen. Het is alsof je aanschuift bij dit gezelschap.

De maaltijd bestaat uit stokbrood en rode wijn, camembert of brie ontbreekt. Het tafereel moet Picasso uit eigen ervaring hebben kunnen tekenen. Hoewel Picasso van kinds af aan in de watten was gelegd door zijn ouders, had het gezin het niet breed. Zijn vader was tekenleraar en had niet vaak een vaste betrekking.

Pablo voltooide al vanaf zijn dertiende verschillende kunstacademies, maar was tegelijkertijd arrogant en eigenwijs als het ging om regels en afspraken. Met een zelfportret waarop hij Yo Rey (Ik, de koning) had geschreven, vertrok hij naar Parijs. De zelfmoord van een vriend, het gevoel onbegrepen te zijn en zijn opiumgebruik zorgden voor meerdere depressies. De thema's van zijn kunstwerken zijn in die tijd uiterst somber. In zijn schilderijen overheerst het blauw, de treurigheid druipt er vanaf.

In 1904 maakt Picasso een serie etsen, de acrobatenserie. Met die etsen, waarvan meerdere afdrukken verkocht konden worden, hoopte Picasso wat geld te verdienen. Deze afbeelding is de bekendste uit de serie. De man en de vrouw werken in het circus, althans, die suggestie wekt de kunstenaar.

In werkelijkheid was de ets een hommage aan Guillaume Apollinaire, een arme schrijver, dichter en kunstcriticus, die altijd een bolhoedje droeg maar allesbehalve mager was. Picasso had hem kort ervoor leren kennen. Apollinaire was zo enthousiast over het werk van de jonge Spaanse kunstenaar dat hij alles zou doen om Picasso beroemd te maken. Het bleek een gouden tandem, allebei zouden ze razendsnel tot de bekendsten in hun vak behoren.

Pablo Picasso, 'Les desmoiselles d'Avignon'; Museum of Modern Art, New York Foto: Pictoright 2023

'Les demoiselles d'Avignon' werd vergeleken met een terreurdaad

Les demoiselles d'Avignon, dat Pablo Picasso in 1907 schilderde, sloeg in als een bom. Hij introduceerde met dit schilderij een radicaal nieuwe manier van schilderen. Zo radicaal dat het vergeleken werd met een terreurdaad.

Wat is er te zien, waar zijn we?

De vijf gezichten zijn de eerste herkenningspunten. Er zijn grote neuzen, steeds van opzij, smalle monden en, vooral, enorme ogen die elk een eigen leven lijken te leiden. Vier van de vijf gezichten staan min of meer op een rijtje naast elkaar. Rechts voor hangt een gezicht halverwege het beeld. En in het midden op de voorgrond ligt fruit: druiven, een peer, misschien een appel en een stuk meloen.

Oorspronkelijk noemde Picasso zijn schilderij in 1906 het 'bordeel van Avignon', waarbij het niet ging om de zuid-Franse stad, maar om een straat in Barcelona. De Carrer d'Avinyó lag in de rosse buurt waar Picasso als kind had gewoond. Later veranderde een criticus de titel, omdat het woord bordeel niet zonder problemen gebruikt kon worden.

Toch hebben deze demoiselles (jonge vrouwen) nauwelijks expliciet seksuele kenmerken. Los van de gezichten zijn subtiel een paar borsten te herkennen, maar tepels zijn er niet op te zien.

De beelden die Picasso had gezien in het volkenkundig museum bij het Trocadéro in Parijs zouden hem hebben geïnspireerd tot deze schematische weergave van vrouwen, die tot dan toe in de kunstgeschiedenis altijd zo realistisch mogelijk geschilderd waren.

De beelden en de maskers in het museum hadden een magische uitwerking op de kunstenaar: hij herkende er een verdedigingsmechanisme in, zou hij later zeggen. "De maskers waren wapens, om de mensen te leren onafhankelijk te zijn", onafhankelijk van de geesten die hen bedreigden.

De nog jonge kunstenaar maakte meer dan achthonderd schetsen, voordat hij tot dit resultaat kwam. Geometrische vormen zouden de rest van de twintigste eeuw de vorm van de moderne beeldende kunst blijven bepalen. Dit werk zou later worden gezien als de explosie die daarvoor verantwoordelijk was.

Pablo Picasso, 'Violon' / 'Viool', 1911-1912; Collectie Kröller-Müller Museum, Otterlo Foto: Pictoright Amsterdam 2023

Hoe Picasso de wereld afhielp van realistisch schilderen

Het schilderij bestaat uit niets anders dan vlakken in grijs, wit en beige. Het zijn die donkere strepen die het 'gezicht' bepalen in het beeld: bovenaan twee keer een krul, middenin een kromming, en een paar parallelle lijnen. Precies genoeg om te begrijpen dat het hier gaat om een viool, maar dan in kubistische vorm.

Kubisme wordt gezien als hét begin van de moderne beeldende kunst. Hoewel kunstenaars al langer radicale strepen zetten door de traditionele ambities waarbij een kunstenaar een nobel onderwerp zo knap en herkenbaar mogelijk weergaf, waren die onderwerpen zelf nog altijd dingen geweest die je kon waarnemen.

Paul Cézanne schilderde dezelfde berg, de Montagne Sainte Victoire, tientallen keren in vlakken en blokjes, Ernst Ludwig Kirchner verbeeldde het Berlijnse nachtleven in felgekleurde verfstreken. Maar Picasso en zijn collega Georges Braque namen voor het eerst de manier van weergeven, de kunst zelf dus, als uitgangspunt. Welk 'ding' er verbeeld was, was niet belangrijk.

Gevolg van deze manier van werken is dat schilderen zo krachtig wordt dat je alles wat je van een driedimensionaal object kunt zien als je er helemaal omheen loopt, in één beeld kunt samenvatten. Daarmee zette hij een enorme beweging in de kunst in gang.

Georges Braque had in 1908 de voorzet gegeven voor deze manier van schilderen met een reactie op Cézannes landschappen. Een criticus had geschreven dat Braque alles reduceerde tot 'bizarreries cubiques', vierkante absurditeiten.

Braque was onder de indruk geweest van Picasso's Les demoiselles d'Avignon. Samen ontwikkelden de twee kunstenaars hun nieuwe stijl. Ze bezochten twee jaar lang dagelijks elkaars atelier, gaven elkaar commentaar en pas als beiden vonden dat het werk af was, was het ook af. 'Laboratoriumexperimenten' noemde een biograaf hun werk in deze tijd.

Zo ontstond dus ook dit schilderij dat Picasso maakte naar aanleiding van de vormen van een viool. Het is niet de weergave van een specifieke viool, Picasso wilde ook zeker geen uitspraak doen over vioolspelen of muziek in het algemeen. Het ging hem puur om het schilderij zelf. Het was een ideale oplossing voor iemand die zijn eigen werk als kunstenaar belangrijker vond dan al het andere in de wereld.

Pablo Picasso, 'Guernica; Erich Lessing Culture and Fine Arts Archives Foto: ANP

Met 'Guernica' schilderde Picasso een kunstwerk waarin alle ellende van de twintigste eeuw samenkomt

Het schilderij is enorm: drieëneenhalve meter hoog en bijna acht meter breed. Tegen een zwarte achtergrond zien we veel uitgestrekte armen en opengesperde monden. Linksboven staat duidelijk een stierenkop, middenin een paard. De figuren zijn plat, bijna kinderlijk neergezet.

Er zijn alleen zwart, wit en grijstonen gebruikt. Ook de schildertechniek is eenvoudig. Als je het schilderij van dichtbij bekijkt - dat kan in het Museo Reina Sofia in Madridl - valt op dat er nog veel schetslijnen staan.

Die grove uitwerking heeft vooral te maken met de tijd die Picasso tot zijn beschikking had: toen hij eindelijk wist wat hij zou gaan schilderen voor het Spaanse paviljoen in de wereldtentoonstelling in Parijs in 1937, moest het binnen vijf weken af zijn. Hij had overwogen een schilderij met het klassieke thema van de kunstenaar en zijn model te maken. De burgeroorlog in Spanje was voor Picasso geen voor de hand liggend thema: hij had zich tot dan toe weinig bezig gehouden met politiek.

Dat veranderde toen de Duitse Luftwaffe op 26 april 1937 namens de Spaanse generaal Franco het Baskische dorpje Guernica bombardeerde. Picasso zag de foto's van de ravage en de slachtoffers. Kleurenfoto's waren er nog niet, vandaar Picasso's keus voor het zwart-witte palet.

Al in de Tweede Wereldoorlog was het werk wereldberoemd - het hing toen in de VS. Na de oorlog reisde het werk door Europa, was te zien in Sao Paolo en vanaf 1958 hing het in het MoMA-museum in New York. Daar verzamelden voor- en tegenstanders van de oorlog in Vietnam zich voor het doek dat inmiddels een universeel beeld van oorlogsellende is geworden.

Picasso bepaalde dat het pas na Franco's dood naar Spanje zou gaan, sinds 1981 hangt het in Madrid. Een wandkleed met een kopie van Guernica hangt in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Toen de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell in 2003 de oorlogsverklaring tegen Irak daar toelichtte, was het wandkleed afgedekt met een blauw doek. Zijn woorden zouden niet op kunnen tegen de ultieme verbeelding van de ellende die de mens zijn soortgenoten nog altijd aandoet.

Pablo Picasso, 'Grote vogel, zwart gezicht', 1951; Collectie Stedelijk Museum Amsterdam Foto: Pictoright 2023

Een vrouwenhoofd in de klauwen van een roofdier

Dat dit voorwerp een vaas is, zie je op de foto pas in tweede instantie. De wijd opengesperde ogen en de bolle 'buik' eronder maken het meteen tot een beeld van een levend wezen. Een mens?

Met een paar penseelstreken aan de voet van de vaas maakt Picasso duidelijk dat we kijken naar een vogel: een uil. De twee hengsels van de vaas lijken weliswaar armen, maar dankzij de v-vormige strepen begrijp je snel dat het vleugels zijn met veren. Op de buik heeft de uil bovendien een mensengezicht staan, dat hij met tegenzin toont.

Picasso maakte vanaf zijn ontdekking van het kubisme veel driedimensionale beelden. Vaak gebruikte hij karton of afgedankte gebruiksvoorwerpen, die hij met een simpele toevoeging een eigen draai gaf. Eind jaren twintig leerde hij lassen, en begon hij die 'banale' techniek te gebruiken voor het maken van beelden. Heel bekend is zijn Stierenkop, bestaand uit niets meer dan een fietsstuur en een zadel.

Met keramiek begon Picasso in 1946, toen hij werd uitgenodigd door pottenbakkerij Madoura in Vallauris, in Zuid-Frankrijk, waar hij woonde. Het dorpje was sinds de zestiende eeuw bekend om de keramiekproductie. Picasso zag mogelijkheden, in korte tijd beschilderde hij meer dan vijfhonderd vazen, schalen en borden.

Picasso was duidelijk geïnspireerd door de ontwerpen van prehistorische vazen van het Iberische schiereiland, zijn eigen geboortegrond. Hij verzamelde zelf prehistorische voorwerpen, waarvan hij de vorm en het ontwerp ook weer verwerkte in zijn eigen varianten.

Picasso ging zelfs zo ver dat hij zichzelf als Minotaurus zag, het mythische monster, half mens, half stier, dat opgesloten zat in het labyrint van koning Minos en eens per jaar zeven jongens en zeven meisjes te eten kreeg.

Deze vaas Grote vogel, zwart gezicht, die Picasso maakte in 1951, lijkt ook zo'n mythische achtergrond te hebben. De uil heeft zijn vleugels zo om het vrouwenfiguur op zijn buik geslagen, dat hij haar nooit meer zal loslaten.