Bijna twee jaar na haar kankerdiagnose doet Elise (31) mee aan de kwarttriatlon

Elise de Bas-Van der Wekken (31) gaf haar jongste dochter nog borstvoeding toen ze twee jaar geleden de diagnose borstkanker kreeg. Haar leven stond compleet op z’n kop. Net als het leven van veertien andere jonge mensen met wie ze ging kajakken in de Franse Alpen. Dat gebeurde op initiatief van Powder Days, waarvoor Elise een inzamelingsactie is gestart.

Powder Days neemt jongvolwassenen (tussen de 18 en 39 jaar) na de diagnose kanker mee op outdooravontuur. Zo ook Elise uit Brouwershaven, die best twijfelde of ze zich aan zou melden.

"Ik wilde helemaal geen lotgenotencontact. Ik had genoeg aan mezelf en dat ging goed. Toch heb ik het gedaan en het was superfijn. Je wordt even uit dat leven geplukt, waar alles gewoon maar door gaat."

Bizar hoe er een dikke streep door je plannen wordt gezet

De groep waarmee Elise een week optrok, inclusief vrijwilligers en mensen van de outdoororganisatie Foto: Powder Days

Elise, die samen met haar man Mark een camping in Brouwershaven runt, kreeg op 24 april 2021 te horen dat ze kanker had. Hemelvaart kwam er aan; het was gekkenhuis op de camping. En dan had ze nog twee piepjonge dochters rondwaggelen, destijds een en drie jaar.

Ze reed in haar uppie naar het ziekenhuis voor de uitslag. "Ik was van plan alleen maar te gaan horen dat het niets was. Dat is echt bizar. Opeens gaat er een hele grote streep door alles wat je in je agenda hebt staan."

De jonge moeder uit Brouw kreeg de hele mikmak aan behandelingen over haar uitgestort: chemo, operatie, bestraling en pillen. Afgelopen juli zat de behandeling erop. En hoewel ze een rasoptimiste is en de levenslust van haar afspat, besloot ze zich toch in te schrijven bij Powder Days.

De wereld draaide door

Alles om haar heen denderde door als vanouds en ze bedacht dat het goed was om er toch nog eens een keer bewust mee bezig te zijn. Al was het alleen maar om te ontdekken of haar positiviteit echt was of dat ze misschien een soort masker had opgezet. "Het ging goed. Maar ik dacht: misschien heb ik mijn emoties wel heel diep weggestoken. De grote klap komt vast nog."

Eenmaal daar, tussen lotgenoten met diverse vormen van kanker, genoot ze met volle teugen. "Je praat heel makkelijk met elkaar. Dat is toch anders dan op een verjaardag waar jij altijd degene bent met dat vreselijke verhaal."

Een week lang werden er grenzen verlegd in de kayak en 's avonds rondom het kampvuur samen gepraat. Even geen sprintje naar de kinderopvang, boodschappen sjouwen en andere dagelijkse dingen. "Je bent daar en er hoeft helemaal niks. Als je een gesprek aanknoopt met iemand kun je dat gesprek ook afmaken. Je bent met al je aandacht daar."

Ze gunt andere jonge mensen met kanker ook die kans

Het deed haar zo goed dat ze, eenmaal terug, besloot een inzamelingsactie (via gofundme.com) te houden. Op een deel van het vliegticket na hoefde Elise niets te betalen. "Ik wil heel graag dat anderen die mogelijkheid ook krijgen."

Op 13 mei doet ze mee aan de (kwart) triathlon op de Brouwersdam, waarmee ze nog meer aandacht (en geld) hoopt te genereren. Twee jaar na de diagnose gaat ze een kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. "Los van elkaar kan ik dat nu allemaal", zegt ze lachend. "De truc is nu nog om het na elkaar doen."

Het gaat haar niet om de snelle tijd

Het gaat Elise er niet om om een supersnelle tijd neer te zetten. Wel om het sporten ("Dat doe ik graag"), om het in de schijnwerpers zetten van Powder Days én omdat ze hoopt een beetje van haar positiviteit aan anderen te kunnen doorgeven. "Ik wil laten zien waar je lichaam toe in staat is. Dat zag ik ook bij Powder Days. Je kunt veel meer dan je zelf denkt."