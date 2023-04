Nisa (16) is zakenvrouw vanuit haar zolderkamer

De Middelburgse Nisa Hasjim is zestien jaar en al zakenvrouw. Vanuit haar zolderkamer verkoopt ze online abaja's, chique Arabische jurken. Met succes. 'Ondernemen zit in mijn bloed. Voor mij staat er geen leeftijd voor.'

De jonge Nisa is half Nederlands en half Indonesisch, het gezin Hasjim islamitisch. Tijdens het Suikerfeest en het Offerfeest draagt ze steevast een abaja, een Arabische jurk met opsmuk zoals edelsteentjes en geborduurde motieven. Daar zit handel in, dacht de havo-scholiere van CSW Van de Perre.

"Mijn vriendinnen vinden die jurken ook erg mooi, alleen is er in Nederland moeilijk aan te komen. Er zijn een paar winkeltjes in Rotterdam en Den Haag, maar het is moeilijk zoeken. In Zeeland heb je niets op dit gebied. Zo kwam ik op het idee om een eigen online abaja-winkel te beginnen. Ik neem graag initiatief, wil hard werken en vind het leuk om naast school iets te ondernemen. Ik heb altijd al veel bijbaantjes gehad. Nu werk ik bij een schoonmaakbedrijf. Daarnaast drijf ik sinds kort mijn eigen bedrijfje Anisa the Label."

Nisa ging daarvoor niet over één nacht ijs. Ze bereidde zich gedegen voor en ging uiteindelijk in zee met een leverancier in Dubai. "Ik heb eerst marktonderzoek gedaan. Ik heb talloze YouTube-filmpjes bekeken hoe ze abaja's maken. Op Facebook heb ik opgezocht hoe ze eruit zien. Zo ben ik ook aan telefoonnummers van groothandels in Dubai gekomen. Dubai is hot op modegebied. Iedereen draagt er abaja's, zowel vrouwen als mannen. De handelaren waren allemaal mannen totdat ik een vrouwelijke eigenaar vond. Ik heb haar gebeld en het klikte meteen. Ze vond het tof dat ik zo jong al onderneem en mode uit Dubai in Nederland wil verkopen."

De bloemmotieven op de jurken heeft Nisa samen met haar leverancier ontworpen. Foto: Dirk-Jan Gjeltema

Bloemen

Welk stukje Nisa zit er in haar kleding? "De bloemmotieven op de jurken heb ik samen met mijn leverancier ontworpen, gewoon via WhatsApp. Bloemen staan voor leven en een nieuw begin. Ik zet ook altijd bloemen in mijn kamer. Het materiaal heb ik gekozen uit drie monsters die ze naar Nederland heeft gestuurd. Zo kon ik bepalen wat het beste aanvoelt en afkleedt. Het is een luchtige clifton-stof geworden die goed ademt en makkelijk wasbaar is."

Hoe kordaat de jonge onderneemster is blijkt uit de volgende stappen. Om aan startkapitaal te komen, verkocht ze haar bijna nieuwe scooter. Ze interesseerde een voor haar onbekend meisje uit Breda dat veel volgers op sociale media heeft, om als model voor de abaja's aan de slag te gaan. Uiteraard met een professionele fotoshoot. Uit de reacties bleek dat de start van de online winkel Anisa the Label een week geleden bijna niet mis kon gaan.

Nederlandse meiden

"Ik had 170 jurken à 55 euro per stuk op voorraad. De helft was in een dag verkocht. Ik heb heel wat dozen naar DHL gebracht. Ja, te voet. De tweede helft was in een paar dagen verkocht. Mijn doelgroep zijn vrouwen tussen de 16 en 25 jaar. Ik zie dat ook Nederlandse meiden abaja's kopen. Erg leuk dat het bij hen aanslaat. Ik wist al dat het een succes zou worden, want ik had alles tot in de puntjes voorbereid en het startmoment - net voor het Suikerfeest - goed gekozen. Of ik nu rijk ben? Haha, nee, ik investeer alles terug in mijn bedrijfje."