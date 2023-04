In dit huis wonen literaire talenten gratis

Honderd jaar geleden overleed kunstenaar Willem Witsen. Zijn weduwe bepaalde in haar testament dat in hun huis aan het Oosterpark drie verdiepingen gratis aan letterkundigen ter beschikking moesten worden gesteld. In het boek Schrijvers onderdak vertellen bewoners over hun verblijf.

Oosterpark 82. Een statig pand, waar je duizend keer voorbij bent gekomen zonder te weten wat zich achter de gevel heeft afgespeeld. Na aanbellen duurt het een tijd voor er wordt opengedaan. Schrijfster Ineke Riem moet van driehoog naar beneden komen. Eenmaal boven, in een ruime en hoge kamer met uitzicht op het Oosterpark zegt ze: "Ik ben zo blij dat ik in het Witsenhuis mag wonen. Ik ben nu precies op de helft. Ik heb nog 2,5 jaar, en ga nog heel hard werken."

In het jaar dat het Oosterpark werd geopend, in 1891, betrok de schilder-etser-fotograaf Willem Witsen in het zeven jaar oude huis een schildersatelier op de eerste verdieping. Het huis zou al snel, om het even hip te zeggen, een kunstenaarshotspot worden. Met Witsen als gastheer.

"Aan het Oosterpark in Amsterdam staat een legendarisch pand dat ooit het culturele middelpunt was van de Tachtigers. De schilders George Breitner en Isaac Israëls hadden er hun atelier, de schrijvers Frans Erens, Jacobus van Looy en Willem Kloos kwamen er over de vloer."

Zo begint de inleiding van het door Saskia de Bodt en Leo Jansen geredigeerde Schrijvers onderdak - wonen in het Witsenhuis. Willem Witsen overleed in 1923 op 62-jarige leeftijd. Zijn vrouw, Augusta Maria Witsen-Schorr, kocht een jaar later het pand, en na haar dood in 1943 stond in haar testament dat drie verdiepingen van het huis gratis ter beschikking gesteld moesten worden aan 'bij voorkeur drie Nederlandsche letterkundigen'. Ze moesten talentvol zijn, en ook armlastig. Het verblijf was bedoeld om een tijd zonder zorgen te kunnen werken. Op drie van de vier verdiepingen, want op de eerste verdieping is het atelier van Willem Arnold Witsen grotendeels intact gelaten.

Artistieke dromen

Na de Tweede Wereldoorlog waren dichter J.C. Bloem en het schrijversechtpaar Marga Minco en Bert Voeten eerste bewoners. Minco's Het bittere kruid werd hier geschreven. En Bloem woonde er toen hij in 1952 de P.C. Hooft-prijs ontving. Jessica Voeten, dochter van Minco en Voeten, en geboren in het huis, schreef uitvoerig over de geschiedenis van het pand in het in 2003 verschenen Het Witsenhuis. Haar ouders woonden meer dan twintig jaar in het huis. Sinds lange tijd is de woontermijn vastgesteld op vijf jaar.

In het boek van De Bodt en Jansen reflecteren de nog levende oud-bewoners, onder wie Anneke Brassinga, Alfred Schaffer en Niña Weijers, op vijf jaar wonen in het Witsenhuis. En ook de huidige bewoners, Simone Atangana Bekono, Ineke Riem en Olivier Willemsen, schreven in dat boek verhalen over hun verblijf.

Schrijfster Ineke Riem: 'Het was een enorme opluchting dat ik hier eind augustus 2020 kon komen wonen.' Foto: Jennifer Gijrath

"Ik had geen huis meer", zegt Ineke Riem (43), die verhalenbundels, poëzie en twee romans publiceerde, waaronder het onderscheiden Zeven pogingen om een geliefde te wekken. "Ik was een half jaar huisloos. Ik logeerde bij vrienden, in een vakantiehuisje, bij mijn ouders… En ik wist dat hier een plek vrij zou komen. Toewijzing loopt via de uitgevers: zij krijgen een brief van de commissie van beheer als er een sollicitatieronde komt, en de uitgeverij kan dan iemand voordragen."

Riem werd uitgenodigd voor een gesprek. "Zij vroegen naar mijn woonsituatie, inkomen en plannen. Ik vertelde dat ik ondanks moeilijkheden doorzet omdat ik heel graag - nu het kan - de artistieke dromen waar wil maken die vrouwen vóór mij vaak moesten opgeven. Mijn overgrootmoeder was een Israëls, verre familie van schilder Isaac Israëls. Misschien had zij ook wel willen schilderen, maar kreeg ze de kansen niet. 's Avonds werd ik gebeld dat ik het was geworden. Het was een enorme opluchting dat ik hier eind augustus 2020 kon komen wonen."

Of ze al zenuwachtig is omdat ze er straks weer uit moet? "Nee, niet echt. Er is nog zoveel te doen. Zullen we even naar Olivier gaan?"

Olivier Willemsen woont vier jaar in het Witsenhuis: 'Ik ga nooit meer zo mooi wonen in Amsterdam, tenzij Spielberg een roman van mij gaat verfilmen.' Foto: Jennifer Gijrath

Geen schilders

Olivier Willemsen (43, zijn tweede roman Roza geldt als geheimtip), bewoont al vier jaar de woning op de begane grond. Nadat hij de deur heeft geopend, en zijn labrador Japie Marie (deels vernoemd naar Marie Witsen-Schorr) het bezoek kwispelend heeft besnuffeld, verdwijnt hij naar de keuken om koffie te zetten.

Weet Ineke Riem waarom er naast schrijvers geen schilders in het Witsenhuis wonen? "Ik dacht dat het te maken had met de afvoer van het huis, dat er zoveel terpentine en verf en andere troep werd weggespoeld dat dat schadelijk voor de leidingen zou zijn geweest." Jessica Voeten heeft in haar boek ook geen sluitende verklaring boven water weten te krijgen. Ze oppert dat Marie Witsen-Schorr niets ophad met de vrouwelijke schildersmodellen die in en uit liepen, maar moet het bij een gerucht houden. Schrijvers maken geen troep, is zo ongeveer haar conclusie.

Keurig is het bij Riem, en niet minder keurig hier op de begane grond. Willemsen zet mokken koffie op tafel. Hebben ze goed kunnen schrijven in het Witsenhuis?

Willemsen: "Ik zit te wachten op de laatste drukproef van mijn begin april te verschijnen roman Terug op de achterbank. Een zwartkomische roman over een man van 42 die na een verbroken relatie en een depressie met zijn vader en moeder meegaat op zomervakantie. Wat? Nee, het is echt geen autobiografie." Hij kijkt er veelbetekenend bij. "Ik heb hier ook Lafayette geschreven, een roman die later dit jaar uitkomt. Voor de Nationale Opera heb ik meegeschreven aan een libretto, en verder een paar korte verhalen."

Riem: "Ik heb hier mijn dichtbundel Fantasii voltooid die in 2021 verscheen. Toen ik hier net vier maanden woonde overleed mijn moeder aan COVID-19 en daar heb ik een kort verhaal over geschreven dat in Het Parool stond en in de serie Literaire Juweeltjes is uitgekomen. En ik werk aan een roman waarin de hoofdpersoon sterrenkunde komt bedrijven in een telescoop op Hawaï. Alleen staat die op een heilige berg, waar de inheemse bevolking niet blij mee is... Toevallig heeft zij ook net haar moeder verloren."

Huisspook

Behoorlijk productief, die schrijvers. En ze hebben zich niet laten opschrikken door het legendarische huisspook dat hier rond schijn te waren? Riem: "Niets van gemerkt." Willemsen: "De eerste avond zag ik zomaar de gordijnen bewegen." Riem kijkt hem verbaasd aan. "Nee, dat zuig ik uit mijn duim", zegt Willemsen.

Dit is zijn laatste jaar in het Witsenhuis. "Ik ga nooit meer zo mooi wonen in Amsterdam, tenzij Spielberg een roman van mij gaat verfilmen. Het is een eer dat je vijf jaar hier mag wonen. En ook wel mooi als het klaar is, dat er iemand anders die kans krijgt." Riem: "Ja, zo zie ik het ook. Het is echt een groot cadeau van Marie Witsen."

Willemsen wil nog even de tuin laten zien. Hij gaat voor en blijft staan bij een scheefgezakte perenboom die het niet lang meer zal houden. "Ik vind het zelf een mooi detail dat de perenboom de laatste jaren als een malle vruchten begint te produceren omdat hij het einde voelt naderen en zich wil voortplanten, zo vertelde een boomkundige me."

Hij wijst de andere kant op. "En daar bij die oude poepschuur zat J.C. Bloem te kijken naar die perenboom. We staan hier echt op heilige, literaire grond."

Schrijvers onderdak - wonen in het Witsenhuis, Van Oorschot, euro18,50.

De hele dag tikken

Schrijver Thomas Rosenboom (67) woonde in de periode 1992-1996 in het Witsenhuis. Hij voltooide er zijn roman Gewassen vlees (1994), waarvoor hij een jaar later de Libris Literatuurprijs kreeg. Dankzij dat succes verliet hij het Witsenhuis eerder dan verwacht omdat hij een huis kon kopen.