Man nam 500 euro mee van ander, maar gaf het terug

De man die eind maart 500 euro van een ander meenam uit een pinautomaat in Beek en Donk, heeft zich vrijdag gemeld bij de politie. Hij had ook de eurobiljetten bij zich, die krijgt de eigenaar terug.

De man stond op 22 maart in de rij achter iemand die geld probeerde te pinnen. Nadat het geld niet meteen uit de automaat kwam, belde hij direct de bank. Die gaf aan dat het geld 17 seconden later uit de automaat was gekomen. Ondertussen zag de man die achter hem in rij stond het geld wél verschijnen.

"Op camerabeelden is te zien dat deze man doet alsof hij zijn pinpas gebruikt en vervolgens de 500 euro die de aangever had proberen te pinnen uit de geldautomaat pakt en deze meeneemt", meldde de politie.

De man heeft zich gemeld op het politiebureau in Helmond. De man had ook het geldbedrag bij zich dat hij had weggenomen. Het geld wordt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Hij is daarna direct gehoord over het strafbare feit.

Er wordt proces-verbaal opgemaakt en uiteindelijk is de beslissing aan het OM of zij hem wel of niet gaan vervolgen.

