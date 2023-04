Willen freelancers wel in loondienst?

Het kabinet wil zelfstandig werkend Nederland zoveel mogelijk zekerheid bieden. Maar willen alle werkenden dat zelf wel?

Het ideaal van een vaste baan krijgt weer een impuls. Tenminste, als het aan het kabinet ligt. Meer mensen in loondienst, geen nulurencontracten meer, verplicht verzekeren voor zelfstandigen; de 'scheefgegroeide', wat al te flexibel geworden arbeidsmarkt moet worden gemoderniseerd.

De vakbonden zijn dolgelukkig met deze kabinetskoers, deze week weergegeven in een Kamerbrief van minister Karien van Gennip (sociale zaken en werkgelegenheid). "Met deze brief gaat Nederland van kampioen flexwerk naar kampioen werkzekerheid", verklaart CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Twee miljoen mensen werken momenteel onder een onzeker contract, dat aantal is de afgelopen tien jaar geëxplodeerd. Zij weten niet of ze morgen nog werk hebben en rond kunnen komen. Deze brief stelt paal en perk aan de ongebreidelde flexuitwassen."

Vraag je de branchevereniging van zelfstandigen naar de plannen voor een minder flexibele arbeidsmarkt, dan wordt daar minder enthousiast gereageerd. Met name het plan om verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid verplicht te stellen voor alle zzp'ers stuit op weerstand. Veel zelfstandigen willen zelf uitmaken of en hoe zij zich verzekeren. Maar de ene zzp'er is de andere niet. Het is goed dat de overheid de excessen op de markt voor zelfstandigen beteugelt, klinkt het tegelijkertijd, ook uit de hoek van de zelfstandigen.

Verschillen zijn groot: de ene werkende is de andere niet

Of het kabinet met de hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt tegemoet komt aan wat werkenden willen, is maar net aan welke werkende je dat vraagt, zegt Giel Schikhof, manager arbeidsverhoudingen bij adviesbureau Wissenraet Van Spaendonck. "Er zijn allerlei type werknemers, meer dan ooit tevoren. De ene zelfstandige heeft veel meer inkomsten dan de andere, maar is daardoor ook drukker. Dat type zzp'er heeft veel meer behoefte aan vrije tijd dan het andere."

Dat er nu meer zekerheid op de arbeidsmarkt moet komen, is vooral belangrijk voor die andere groep zelfstandigen of mensen met een flexcontract, stelt Schikhof. "Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die niet in staat zijn om een hypotheek af te sluiten en moeite hebben om de gasrekening te betalen. Die hebben behoefte aan loon en zekerheid."

Zzp'ers komen niet in iedere sector gelegen

Een andere reden dat het kabinet wil ingrijpen op de zzp-markt heeft volgens Schikhof te maken met het feit dat wel erg veel mensen voor zichzelf zijn begonnen. Ook in sectoren waar dat slecht uitkomt. "In de zorg en in het onderwijs laten mensen zich inhuren op de tijden dat het hun schikt. Je wilt voorkomen dat mensen in dezelfde werksituatie toch een totaal verschillende juridische positie krijgen. Dit type zzp'er zorgt voor onwenselijke effecten op de arbeidsmarkt."

Het is verstandig van de overheid om in ieder geval het meer kwetsbare deel van de zelfstandig werkenden meer zekerheid te bieden, concludeert Schikhof. "Je hebt ook veel zzp'ers die uit armoede voor zichzelf zijn begonnen. Zij werkten bijvoorbeeld in de horeca of de detailhandel, maar zijn tijdens de pandemie op straat gezet. Deze zelfstandigen kunnen nu overal aan de slag, maar stel dat er mindere tijden komen, dan hebben zij straks geen houvast en komt bovendien de rekening op het bordje van de overheid."

Liever meer vrij dan meer geld

Je hoeft geen zelfstandige te zijn om toch waarde te hechten aan vrijheid. Dat blijkt wel uit het onderzoek dat vakbond CNV donderdag naar buiten bracht. Daarin geeft 1 op de 3 werkenden aan dat ze liever sparen voor een paar extra verlofdagen dan dat ze meer salaris willen. Meer dan de helft van de mensen die de vragen invulden wil voor die vrije dagen sparen via hun werkgever.