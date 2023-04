Duitsers komen dit weekend massaal onze kant op

Ze rollen komende dagen weer massaal achter elkaar aan: auto's met zwart-witte kentekens uit Duitsland. De oosterburen - dol op onze frisse lucht en ons karakter - komen in hun paasvakantie maar wát graag naar Nederland. Al moet je ze wel wat anders behandelen dan toeristen uit eigen land.

Dit jaar kunnen we ons opmaken voor 6,4 miljoen oosterburen, heeft het Nederlandse promotiebureau NBTC berekend. Dat zijn er een paar 100.000 meer dan in het laatste jaar voor corona. Vooral aan de Zeeuwse kust kunnen ze zich weer opmaken voor massa's Duitsers. Ze zijn daar ook meer dan welkom. Bijvoorbeeld op camping De Molenhoek in Kamperland, waar komende dagen zeker 60 procent van de 1800 gasten Duits is.

Met name gasten uit Noordrijn-Westfalen komen deze kant op, mensen uit het industrierijke Rührgebied. "Zij zijn gek op de rust en de ruimte hier. Maar ook de schone lucht, dat is echt een hot topic daar", zegt campingeigenaar Kim Bliek. "Ik praat veel met ze, dan hoor je dat ze de Nederlanders zo vriendelijk vinden. Je moet je voorstellen: die mensen komen veelal uit de stad, daar is de samenleving soms harder. Hier vinden ze een bepaalde vriendelijkheid die ze niet gewend zijn."

Vriendelijker en opener

Ze merkt dat ook in haar restaurant, waar Duitsers opkijken van de aardige manier waarop de kinderen behandeld worden. "Wij zijn wat vriendelijker en opener, hoor ik van de gasten." Een herkenbaar voorbeeld, vindt Martin Pohl, een Duitser die ons land in zijn eigen land promoot namens het NBTC. "In Nederland hoef je niet bang te zijn dat ze in een restaurant zeggen dat kinderen niet mogen spelen, of stil moeten zijn. In Duitsland zie je dat nog wel regelmatig."

Verder komen mensen hier vooral voor het 'uitwaaien', zegt Pohl. Een woord dat in het Duits niet te vertalen is, maar waar ze wel grote behoefte aan hebben. Natuurlijk kunnen ze naar een meer of bos in de buurt, maar de sfeer van onze kust helpt daar ook bij. "Dat gevoel bestaat uit meerdere dingen. Je zit in het buitenland, met een iets andere cultuur en producten. En in Nederland ben je een 'jij', in plaats van een 'u'. Daar zijn ze een stuk formeler."

Geen schnitzel en frikandellen meer

Al verandert het karakter van de Duitse toerist wel, merkt campinghouder Bliek. "Met schnitzel en frikandellen trek je ze niet meer. Duitse gezinnen zijn veel meer op zoek naar gezonde en vegetarische gerechten. Daar moet je je restaurant op aanpassen." Minder modern zijn ze op digitaal vlak. "Ze zijn meer van het papier. Waar de Nederlander de vakantie online boekt, vindt de Duitser dat nog wel spannend. Die belt na het boeken nog even op en maakt het geld over via de bank." Ze merkt het ook met QR-codes voor de menukaart, die niet iedereen snapt.

Ze komen niet helemaal vanzelf

Bliek heeft een marketingbureau in de hand genomen dat voor haar adverteert in Duitsland. Al is het zó vanzelfsprekend dat Duitsers rond Pasen en in de zomer naar Nederland komen, dat daarvoor nauwelijks meer reclame nodig is. "Het gaat via vrienden en schoolpleinen, dat is enorm goede reclame", weet Nederland-promoter Pohl.

Dit jaar verwacht Nederland 6,4 miljoen Duitse toeristen. Foto: ANP

"Maar we moeten zeker wel aan marketing doen", vult hij aan. "Sommige seizoenen en plekken gaan vanzelf, maar bijvoorbeeld de regio's Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe zijn een stuk minder bekend. En we doen ons best om het hele jaar rond mensen te trekken. Het gaat om de spreiding. De kustprovincies hebben in de winter een stuk minder bezoekers. Het zou goed zijn voor de economie als ze dan ook zouden komen." De regio profiteert namelijk enorm van de toeristen: gemiddeld geven de Duitsers 112 euro per dag uit. In totaal gaat het jaarlijks om 2,7 miljard.