Ondernemer omzeilt statiegeldwet en koopt 15 miljoen blikjes

Nu supermarkten geen blikjes zonder statiegeld meer inkopen, slaat Die Grenze directeur Bert Hesselink zijn slag. De Twentse ondernemer ziet gouden bergen en heeft 300 vrachtwagens vol 'oude' blikjes gekocht.

Sinds 1 april is statiegeld op blik verplicht. Supermarkten in de regio zijn eensgezind: de bestaande voorraad wordt opgemaakt, maar blikjes zonder statiegeld worden niet langer ingekocht. Maar waar moeten al die drankjes die al verpakt zijn dan naartoe? Naar Die Grenze-directeur Bert Hesselink. "Ja, ik heb heel veel blikjes gekocht. 15 miljoen in totaal."

Het is geen liefdadigheidsactie. De excentrieke Twentse ondernemer ziet een gat in de markt en heeft daarom de afgelopen weken miljoenen 'afgedankte' blikjes ingeslagen. In allerlei soorten en maten, frisdrank en bier. "300 vrachtwagens vol", zegt hij na even rekenen. "Wij blijven het hele jaar blikjes zonder statiegeld verkopen." Daarvoor moest de koopjesjager die erom bekend staat producten voor 'een prikkie' in te kopen toch vrij diep in de buidel tasten. "Dat mag je best weten hoor. Ik heb er tien miljoen voor betaald."

Betere verkoop

Hesselink lijkt middels een maas in de wet de verplichte maatregel te omzeilen. In principe zijn blikjes zonder statiegeld vanaf dit weekend verleden tijd. Na grote en kleine plasticflessen wordt ook bij blik statiegeld geheven. De maatregel is ingevoerd om het aantal verpakkingen dat jaarlijks in het milieu terecht komt te verminderen.

"Blikjes die voor april zijn geproduceerd mogen nog worden verkocht. Ik kan heel eerlijk zijn. Ik wil zoveel mogelijk verkopen", zegt hij.

Diep in de buidel tasten

Die Grenze is niet de enige winkel waar blikjes zonder statiegeld worden verkocht. Wie in de supermarkt kijkt, zal nu nog veel 'oude' blikjes vinden. Op dit moment bestaat meer dan de helft van de schappen uit blikjes zonder statiegeld", zegt supermarktmanager Richard Krosman van de Albert Heijn in Hellendoorn.

Ook bij andere supermarkten in de regio, zoals de Jumbo in Enschede en Glanerbrug, wordt eerst de huidige voorraad opgemaakt. Krosman verwacht dat er over anderhalve maand alleen nog maar recyclebare blikjes in de schappen liggen.

Kiezen tussen twee kwaden

Dat betekent dat als het plan van Bert Hesselink lukt, hij straks als enige nog blikjes zonder statiegeld verkoopt. Een gat in de markt, denkt hij. "Consumenten zitten helemaal niet te wachten op de nieuwe blikjes. Daar ben ik van overtuigd", zegt hij.

Maar is dit wel de bedoeling? Het statiegeld op blikjes is niet voor niets ingevoerd. Mariska Joustra van Milieu Centraal noemt het kiezen tussen twee kwaden. "Het is een lastige afweging. We zouden liever zien dat er helemaal geen blikjes meer zonder statiegeld verkocht zouden worden. Maar als het al geproduceerd is, dan is weggooien ook eeuwig zonde."