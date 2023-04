Hoe kunnen de Verraders zomaar 's nachts wegsluipen?

Het nachtelijke beraad van de Verraders is top secret voor de getrouwen. Maar: ze zitten allemaal in hetzelfde chateau. Hoe kan het dat de andere deelnemers niet horen wie er uit zijn kamer glipt?

's Nachts gebeuren er dingen die het daglicht niet kan verdragen en dat geldt óók in de Verraders. Tijdens het nachtelijke beraad wordt besloten wie ze gaan vermoorden. Niet alleen een spannende operatie, maar ook een geheime. De andere kandidaten mogen namelijk onder geen beding weten wie er in het beraad zitten, want dan weten ze wie de Verraders zijn.

Slimme oplossing

Dat is nog bést lastig als alle kandidaten in hetzelfde chateau zitten. Maar daar hebben de programmamakers iets op bedacht, onthult deelneemster Katinka via Instagram Stories. 'In principe kun je natuurlijk horen dat de Verraders naar de torenkamer gaan, want onze kamers zitten in dezelfde gang en naast elkaar', verklaart ze. 'Op het moment dat we uit onze slaapkamers worden gehaald om naar de torenkamer te gaan, komt het hele productieteam van zo'n twintig man. Die gaan dan stampen, gillen, bonken op alle muren en deuren. Heel veel lawaai maken zodat je niet meer kan horen waar de geluiden vandaan komen en wie er dus zijn kamer verlaat.' Slim!

Verboden te kijken

Ook al spits je als deelnemer nog zo je oren, het is door het lawaai niet mogelijk om te ontcijferen wie een Verrader is. En nee, kijken kan óók niet. Katinka verklapt dat op de slaapkamers dikke gordijnen hangen en dat het absoluut verboden is om naar buiten te kijken terwijl het beraad aan de gang is. 'Dit werd gecontroleerd', benadrukt ze. 'Er liepen mensen van de productie buiten om alles in de gaten te houden!'

Tja, er zit voor de deelnemers dus echt niets anders op dan het spel slim te spelen en er zo achter te komen wie de Verraders zijn.